Die Fluggesellschaft Air New Zealand will ab 2026 mit Schlafkabinen in der Economy Class fliegen. Dies vorerst nur auf ausgewählten Langstreckenflügen. Air New Zealand

Air New Zealand wird bald Betten in der Economy Class anbieten – ein Komfort, der bisher nur in höheren Klassen verfügbar war. Diese Neuerung wird jedoch nicht billig sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Air New Zealand führt ab 2026 das SkyNest ein, ein Schlafbereich mit sechs Betten in der Economy Class auf ausgewählten Langstreckenflügen.

Passagier*innen können einen vierstündigen Zeitslot buchen.

Die Kosten pro Slot sollen zwischen 235 und 330 Franken liegen – und die Betten werden nach jeder Nutzung frisch bezogen. Mehr anzeigen

Langstreckenflüge in der Economy Class sind oft eine Herausforderung für Reisende, da der Komfort begrenzt ist. Air New Zealand versucht jedoch seit Längerem, eine innovative Lösung umzusetzen: das SkyNest. Dieses Konzept ermöglicht es Passagieren in der «Holzklasse», während des Fluges in einem richtigen Bett zu schlafen.

Nachdem der Start des SkyNest mehrmals verschoben wurde – vorgestellt hatte Air New Zealand das Konzept bereits im Jahr 2020 – steht nun wieder ein neuer Lancierungstermin fest.

Auf der Website der Fluggesellschaft heisst es, dass die Betten in der Economy Class ab 2026 auf ausgewählten Langstreckenflüge zwischen New York und Auckland verfügbar sein werden.

Innovation für die kommerzielle Luftfahrt

Das Skynest besteht aus sechs Etagenbetten, die in einem abgeschlossenen Bereich zwischen den Gängen der Economy Class installiert werden.

Passagier*innen können einen vierstündigen Zeitslot buchen, um in einem der Betten zu schlafen. Sollte es freie Slots geben, können diese auch spontan gebucht werden. Das SkyNest soll in den Boeing-787-9-Maschinen eingebaut werden.

Die Betten sind zwei Meter lang und bieten somit auch grossen Menschen ausreichend Platz. Zur Ausstattung gehören Kissen, Laken, Decken und Ohrstöpsel. Eine Leselampe und ein USB-Anschluss sind ebenfalls vorhanden. Die Betten werden nach jeder Nutzung frisch bezogen.

Wie viel kostet ein Zeitslot im SkyNest?

Im Interview mit «Forbes» schwärmt Airline-CEO Greg Foran vom Projekt: «SkyNest ist mein Lieblingsbeispiel für Innovation und das Überschreiten von Grenzen in knapp 11'000 Meter Höhe.»

Es handle sich dabei um etwas, das es in der kommerziellen Luftfahrt so noch nie gegeben hat. «Wir sind sehr aufgeregt, dass es nächstes Jahr in den Himmel kommt», so Foran.

Die Kosten für einen Zeitslot im SkyNest sind noch nicht endgültig festgelegt, aber Air New Zealand hat angekündigt, dass sie umgerechnet zwischen 235 und 330 Franken entsprechen sollen.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.*

