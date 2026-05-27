Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot

Die Flüge zwischen Bodrum und Basel wurden gestrichen. imago stock&people

Die Turkish-Airlines-Tochter Ajet streicht erneut mehrere internationale Flugverbindungen aus ihrem Sommerflugplan. Besonders betroffen ist auch die geplante Strecke zwischen Bodrum und Basel. Gründe für die Änderungen nennt die Airline bislang nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ajet streicht mehrere internationale Flugverbindungen aus dem Sommerflugplan.

Betroffen ist unter anderem die geplante Route zwischen Bodrum und Basel.

Branchenbeobachter sehen steigende Kosten und den Iran-Krieg als mögliche Gründe. Mehr anzeigen

Die Billigfluggesellschaft Ajet baut ihr internationales Streckennetz weiter zurück. Wie das Aviatik-Portal «Aerotelegraph» berichtet, nimmt die Turkish-Airlines-Tochter mehrere bereits angekündigte Verbindungen doch nicht in Betrieb.

Davon betroffen ist auch die geplante Strecke zwischen dem türkischen Ferienort Bodrum und Basel.

Die Verbindung hätte ursprünglich Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli 2026 starten sollen.

Weitere internationale Routen betroffen

Neben Basel streicht Ajet laut «Aerotelegraph» auch neu geplante Strecken nach Bukarest, Kopenhagen und Dubai.

Bereits zuvor hatte die Airline verschiedene internationale Verbindungen vorzeitig eingestellt oder ganz aus dem Flugplan genommen.

Dazu gehörten unter anderem Flüge ab Ankara nach München, Beirut oder Stockholm. Auch mehrere Verbindungen ab Istanbul-Sabiha Gökçen wurden gestrichen – darunter nach Genf.

Gründe bleiben offiziell offen

Warum Ajet das Angebot reduziert, teilte die Airline bisher nicht mit.

Branchenbeobachter führen die Anpassungen laut «Aerotelegraph» unter anderem auf steigende Kerosinpreise und die angespannte Lage im Nahen Osten zurück.

Besonders der Iran-Krieg belastet derzeit den internationalen Luftverkehr. Höhere Betriebskosten sowie unsichere Flugrouten sorgen bei vielen Airlines für zusätzlichen Druck.

Ajet wächst trotzdem weiter

Trotz der aktuellen Kürzungen expandiert Ajet grundsätzlich weiter.

Die Airline wurde 2024 als neue Billigmarke von Turkish Airlines aufgebaut und setzt vor allem auf touristische Ziele sowie Verbindungen innerhalb Europas und in den Nahen Osten.

Erst kürzlich hatte Ajet zusätzliche Boeing-737-Max-Flugzeuge übernommen und neue Strecken angekündigt.