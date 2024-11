Für gewöhnlich sind es Magnete oder Schlüsselanhänger, die Touristen von den Ferien mit nach Hause bringen. Doch am Comer See in Italien gibt es jetzt ein Mitbringsel der anderen Art zu kaufen: frische Luft aus der Dose.

Die Idee von Marketingexperte Davide Abagnale soll den Gästen eine greifbare und zugleich humorvolle Erinnerung an die Region bieten.

Diese Art von Souvenir wird bereits an anderen Orten wie Neapel und Island angeboten.

Nicht bei allen stösst die Luft vom Comer See in Dosen auf Zustimmung, so würde etwa Bürgermeister Alessandro Rapinese traditionellere Souvenirs wie Seidenschals bevorzugen. Mehr anzeigen

Touristen, die von ihrer Reise zurückkehren, bringen ihren Liebsten für gewöhnlich lokale Spezialitäten, Magnete, Stifte oder Schlüsselanhänger als Souvenirs mit nach Hause.

Alles Schnee von gestern, denn in Norditalien gibt es jetzt ein aussergewöhnlicheres Mitbringsel: Das Kommunikationsunternehmen ItalyComunica bietet neu Dosen mit der Luft des Comer Sees für 9,90 Euro (umgerechnet 9,30 Franken) pro Stück an. Darüber berichtet CNN.

Jede Dose enthält 400 Milliliter «100 Prozent authentische Luft» vom Comer See, einem Ort, der durch seine landschaftliche Schönheit und Prominente wie George (63) und Amal Clooney (46), die dort ein Haus besassen, immer beliebter wurde. Auch Filme wie «Casino Royale» und «House of Gucci» wurden dort gedreht.

Laut dem Tourismusbüro der Lombardei besuchten im Jahr 2023 über 5,6 Millionen Menschen die Region im Norden Italiens. Und die Zahlen steigen stetig.

Souvenir ist «originell, unterhaltsam und sogar provokativ»

Um von diesen Besucherzahlen profitieren zu können, hat sich Marketingexperte Davide Abagnale etwas Originelles überlegt: Seine Idee, Dosen mit Luft zu verkaufen, soll ein leicht transportierbares Souvenir für Touristen schaffen, das «originell, unterhaltsam und sogar provokativ» ist, wie ein ItalyComunica-Sprecher dem Nachrichtensender erklärte.

«Es ist kein Produkt, sondern eine greifbare Erinnerung, die man im Herzen trägt», sagt Abagnale zu CNN und fügt hinzu, dass die Dosen nach dem Öffnen als Stifthalter verwendet werden können. Also auch nach dem Verduften der Luft immer noch ein wertvolles Souvenir.

Neuartige Idee, die nicht bei allen gut ankommt

Nicht bei allen stösst das ausgefallene Souvenir auf Zustimmung. So befand etwa Bürgermeister von Como, Alessandro Rapinese, dass Luft in der Dose nicht seine erste Wahl für Touristen sei.

Wie CNN schreibt, würde der Politiker es vorziehen, wenn sie andere Mitbringsel wie die bekannten Seidenschals der Region mitnehmen würden.

«Es ist eine neuartige Idee, aber nicht für jeden», sagte er gegenüber dem Nachrichtensender. «Aber als Bürgermeister einer der schönsten Städte Italiens ist es in Ordnung, wenn jemand etwas von unserer Luft mitnehmen möchte, solange sie auch schöne Erinnerungen an diese Gegend mitnehmen.»

Comer See ist nicht der erste Ort, wo es Luft zum Mitnehmen gibt

Doch das skurrile Mitbringsel gibt es nicht zum ersten Mal. Schon andere Feriendestinationen hatten vor Abagnale dieselbe Idee: So etwa in Neapel oder Island, wo schon länger frische Luft zum Mitnehmen verkauft wird.

In Form von Flaschen vertreibt ein Unternehmen seit 2020 ausserdem «authentische» Luft aus England, Schottland, Wales und Nordirland.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

