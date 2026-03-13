Der Palmenhain im Garten des historischen Winter Palace Hotels in Luxor – einer der schönsten Hotelgärten am Nil. Accor Gruppe

Die Luxusgruppe Mandarin Oriental läutet für drei der berühmtesten Grandhotels Ägyptens eine neue Ära ein. Mit der Übernahme von Winter Palace, Old Cataract und Shepheard’s dürften Patina und vergleichsweise moderate Preise bald der Vergangenheit angehören.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die legendären Grandhotels am Nil stehen vor einem Neuanfang: Mandarin Oriental übernimmt Winter Palace, Old Cataract und Shepheard’s und plant daraus eine luxuriöse Reise entlang des Nils.

Was einst ein überraschend erschwingliches Grandhotel-Erlebnis war, dürfte künftig deutlich teurer werden.

Die historischen Häuser werden aufwendig restauriert und kehren damit dorthin zurück, wo sie ursprünglich einmal waren – ins absolute Luxussegment. Mehr anzeigen

Im März 2018 verbrachte ich zehn Nächte im legendären Winter Palace Hotel in Luxor. Rund 120 Franken pro Nacht kostete mein Zimmer damals – etwa 80 Quadratmeter gross, mit vier Meter hohen Decken, schweren Kolonialmöbeln und einem Blick auf den Palmenhain im Garten.

Schon damals war das ein Schnäppchen. Aber selbst in der Hochsaison konnte man 2025 im historischen Grandhotel noch Doppelzimmer für zwei Personen für etwa 300 Franken finden.

Natürlich merkte man dem Haus an, dass es schon viele Jahrzehnte Geschichte erlebt hat. Hier und da zeigte sich eine gewisse Patina. Doch genau das gehört zum Zauber solcher Orte: Alte Grandhotels leben von ihrer Geschichte – von den Generationen von Reisenden, die dort abgestiegen sind.

Winter Palace Das historische Winter Palace Hotel in Luxor – eines der berühmten Grandhotels am Nil und seit 1907 Treffpunkt für Archäologen, Abenteurer und Reisende. Bild: Accor Gruppe Das Winter Palace in Luxor auf einer Aufnahme von 1936. An der eleganten Fassade des Grandhotels hat sich bis heute erstaunlich wenig verändert. Bild: imago/Artokoloro Eine Innenaufnahme eines Zimmers im Winter Palace in Luxor. Trotz mehrerer Renovierungen über die Jahrzehnte haben viele Räume wieder jene leichte Patina angesetzt, die den besonderen Charme dieses historischen Grandhotels ausmacht – mit hohen Decken, klassischen Möbeln und der Atmosphäre einer vergangenen Reiseepoche. Bild: KEYSTONE Dafür hielten sich die Zimmerpreise im Winter Palace über die Jahre in vergleichsweise moderaten Grenzen. Bild: Accor Gruppe Winter Palace Das historische Winter Palace Hotel in Luxor – eines der berühmten Grandhotels am Nil und seit 1907 Treffpunkt für Archäologen, Abenteurer und Reisende. Bild: Accor Gruppe Das Winter Palace in Luxor auf einer Aufnahme von 1936. An der eleganten Fassade des Grandhotels hat sich bis heute erstaunlich wenig verändert. Bild: imago/Artokoloro Eine Innenaufnahme eines Zimmers im Winter Palace in Luxor. Trotz mehrerer Renovierungen über die Jahrzehnte haben viele Räume wieder jene leichte Patina angesetzt, die den besonderen Charme dieses historischen Grandhotels ausmacht – mit hohen Decken, klassischen Möbeln und der Atmosphäre einer vergangenen Reiseepoche. Bild: KEYSTONE Dafür hielten sich die Zimmerpreise im Winter Palace über die Jahre in vergleichsweise moderaten Grenzen. Bild: Accor Gruppe

Mit diesen Preisen – und ganz sicher auch dieser Patina – dürfte bald Schluss sein.

Denn die Luxusgruppe Mandarin Oriental übernimmt gleich mehrere Ikonen der ägyptischen Hotelgeschichte – und will daraus bis 2027 eine luxuriöse Reise entlang des Nils formen.

Drei Hotellegenden, die ein neues Kapitel aufschlagen

Den Anfang macht das Old Cataract Hotel in Assuan. Ab Mai 2026 übernimmt Mandarin Oriental das Management des berühmten Hauses hoch über dem Nil. Während der Renovierungsphase bleibt der historische Palace-Flügel geöffnet, während der Nile Wing umfassend modernisiert wird. Die vollständige Wiedereröffnung als Mandarin Oriental Old Cataract, Aswan ist für Juli 2027 geplant.

Schon bisher gehörte das Hotel zu den exklusiveren Adressen am Nil: Ein Doppelzimmer kostete zuletzt meist deutlich mehr als im Winter Palace in Luxor.

Das legendäre Old Cataract Hotel in Assuan, spektakulär über dem Nil gelegen. In diesem Grandhotel schrieb Agatha Christie Teile ihres Romans «Tod auf dem Nil». Imago

Das Hotel selbst ist eine Institution. Eröffnet 1899 von der Reisegesellschaft Thomas Cook, zog es früh europäische Reisende an, die den Nil bereisten. Winston Churchill logierte hier ebenso wie Howard Carter, der Entdecker des Grabes von Tutanchamun. Agatha Christie schrieb im Old Cataract Teile ihres Romans «Tod auf dem Nil».

Seit den 1990er-Jahren wurde das Hotel von der französischen Hotelgruppe Accor betrieben und als Sofitel Legend Old Cataract geführt.

Winter Palace: Luxors Hotel-Ikone wird erneuert

Das zweite Projekt liegt rund 200 Kilometer nördlich: das Winter Palace in Luxor. Das koloniale Hotel in unmittelbarer Nähe zum Luxor-Tempel wurde 1907 eröffnet und war über Jahrzehnte Treffpunkt von Archäologen, Diplomaten und Abenteurern.

Nil-Szene aus dem Jahr 1950 mit dem Winter Palace im Hintergrund. Für Archäologen wie Howard Carter war das Grandhotel die ideale Unterkunft – auf der anderen Seite des Nils liegen das Tal der Könige und zahlreiche Tempelanlagen des alten Ägypten. imago images/Artokoloro

Auch dieses Haus wurde zuletzt von Accor unter der Marke Sofitel betrieben. Anfang 2026 wurde es nun geschlossen, um vollständig restauriert zu werden. Die Wiedereröffnung als Mandarin Oriental Winter Palace, Luxor ist ebenfalls für Juli 2027 vorgesehen.

Das berühmteste Hotel des Orients kehrt zurück

Das dritte Projekt befindet sich in Kairo: das legendäre Shepheard’s Hotel am Nilufer in der Garden City. Das einst wohl berühmteste Hotel des Nahen Ostens – Treffpunkt für Diplomaten, Schriftsteller und Orientreisende – wird komplett neu aufgebaut und soll 2027 als Mandarin Oriental Shepheard, Kairo wiedereröffnen.

Shepheard’s Hotel Ruine des «neuen» Shepheard's Hotel am Nilufer im Kairoer Stadtteil Garden City. Das Gebäude wurde 1957 als Nachfolger des legendären, 1952 zerstörten Originalhotels errichtet und steht seit 2014 leer, während seine umfassende Neuentwicklung vorbereitet wird. Bild: Wkipedia Historische Ansicht des legendären Shepheard’s Hotel in Kairo, im 19. Jahrhundert eine der berühmtesten Hoteladressen der Welt. Das 1841 eröffnete Grandhotel war Treffpunkt von Diplomaten, Offizieren, Abenteurern und Schriftstellern – und galt lange als gesellschaftliches Zentrum der Orientreisenden. Bild: searlecanada.org 1952 wurde das Gebäude während der Unruhen des sogenannten «Schwarzen Samstags» in Kairo niedergebrannt. Bild: https://commons.wikimedia.org Rendering des neuen Shepheard’s Hotel in Kairo, wie es nach der umfassenden Neuentwicklung aussehen soll. Das traditionsreiche Haus soll 2027 als Mandarin Oriental Shepheard, Cairo wiedereröffnen und damit eines der berühmtesten Hotels der Orientreise neu beleben. Bild: spa-solutions.me Shepheard’s Hotel Ruine des «neuen» Shepheard's Hotel am Nilufer im Kairoer Stadtteil Garden City. Das Gebäude wurde 1957 als Nachfolger des legendären, 1952 zerstörten Originalhotels errichtet und steht seit 2014 leer, während seine umfassende Neuentwicklung vorbereitet wird. Bild: Wkipedia Historische Ansicht des legendären Shepheard’s Hotel in Kairo, im 19. Jahrhundert eine der berühmtesten Hoteladressen der Welt. Das 1841 eröffnete Grandhotel war Treffpunkt von Diplomaten, Offizieren, Abenteurern und Schriftstellern – und galt lange als gesellschaftliches Zentrum der Orientreisenden. Bild: searlecanada.org 1952 wurde das Gebäude während der Unruhen des sogenannten «Schwarzen Samstags» in Kairo niedergebrannt. Bild: https://commons.wikimedia.org Rendering des neuen Shepheard’s Hotel in Kairo, wie es nach der umfassenden Neuentwicklung aussehen soll. Das traditionsreiche Haus soll 2027 als Mandarin Oriental Shepheard, Cairo wiedereröffnen und damit eines der berühmtesten Hotels der Orientreise neu beleben. Bild: spa-solutions.me

Luxusreise entlang des Nils

Und Mandarin Oriental will nicht nur Hotels betreiben.

Geplant ist auch die erste eigene Nilkreuzfahrt der Marke. Die Schiffe sollen drei-, vier- oder siebentägige Reisen zwischen Luxor und Assuan anbieten – mit grosszügigen Suiten, mehreren Restaurants, Wellnessbereich und geführten Ausflügen zu Tempeln und historischen Stätten.

Die Idee dahinter: eine durchgehende Luxusreise durch Ägypten – von Kairo über Luxor bis nach Assuan, zu Land und auf dem Wasser.

Ein Luxushotelkonzern mit Erfahrung in historischen Häusern

Dass ausgerechnet Mandarin Oriental diese Grandhotels übernimmt, ist kein Zufall.

Die Hotelgruppe mit Sitz in Hongkong betreibt heute rund 45 Luxushotels weltweit und gehört zum traditionsreichen asiatischen Konglomerat Jardine Matheson, dessen Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht.

Mandarin Oriental hat sich einen Namen damit gemacht, prestigeträchtige Häuser an besonderen Orten zu betreiben – oft mit einer Mischung aus sorgfältiger Restaurierung, modernem Komfort und sehr persönlichem Service.

In Ägypten arbeitet die Gruppe dafür mit starken lokalen Partnern zusammen. Die Hotels entstehen in Kooperation mit der Talaat Moustafa Group, einem der grössten Immobilienentwickler des Landes. Die geplante Nilkreuzfahrt wiederum wird gemeinsam mit der Garranah Group, einem traditionsreichen ägyptischen Tourismusunternehmen, entwickelt.

Freude – und ein bisschen Wehmut

Für viele Ägyptenliebhaber ist diese Entwicklung eine Nachricht mit zwei Gesichtern.

Einerseits bekommen diese architektonischen Juwelen endlich die Aufmerksamkeit und Restaurierung, die sie verdienen. Häuser wie das Old Cataract oder das Winter Palace gehören zu den letzten grossen Grandhotels der klassischen Orientreise.

Andererseits dürfte damit auch eine Ära zu Ende gehen.

In bestehenden Mandarin-Oriental-Hotels liegen Zimmerpreise häufig zwischen etwa 600 und weit über 1000 US-Dollar pro Nacht, je nach Stadt und Saison.

Die Zeiten, in denen man für 150 bis 350 Franken in einem kolonialen Palasthotel am Nil übernachten konnte – mit Blick auf Palmen, Tempel und den langsam vorbeifliessenden Nil – dürften endgültig vorbei sein.

Für die Grandhotels in Ägypten beginnt damit eine neue Epoche. Sie kehren mit der Übernahme wieder dorthin zurück, wo sie ursprünglich einmal waren: ins absolute Luxussegment.

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