Alle Jahre wieder ist der Gotthard dicht. Und rund um Ostern ist auch auf der San-Bernardino-Route ganz schön was los. Dabei gibt es Alternativen, die dich staufrei in den Süden bringen – meistens zumindest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Bundesamt für Strassen prognostiziert ab Mittwoch, 16. April, lange Staus über die Osterfeiertage.

Die Hauptverkehrsachsen wie die Verbindung durch den Gotthard-Tunnel oder die San-Bernardino-Route sind schon ab dem frühen Morgen überlastet.

blue News stellt dir drei Alternativ-Routen vor, die auch über die Osterferien staufrei befahrbar sind.

Wer über die Osterfeiertage in den Süden fahren will, muss sich jedes Jahr aufs Neue diese zwei Fragen stellen: Wann fahre ich los und welche Route wähle ich? Wer nachts ins Auto steigt, hat gute Chancen, auch auf der Gotthardstrecke oder über den San Bernardino staufrei in den Süden zu gelangen. Tagsüber wird's allerdings schwierig.

Der Weg ist das Ziel

blue News stellt dir drei Routen vor, auf denen sich das Verkehrsaufkommen – zumindest meistens – in Grenzen hält. Für diese Strecken musst du zwar eine etwas längere Fahrzeit in Kauf nehmen, dafür kommst du entspannter ans Ziel – und möglicherweise sogar ganz ohne Stau.

