Malerische Gassen – und aufdringliche Kellner: Torri del Benaco am Gardasee. Bild: IMAGO/Depositphotos

Im idyllischen Torri del Benaco am Gardasee ist Schluss mit aggressiver Gästewerbung. Wer Tourist*innen zu penetrant in Restaurants lockt, muss künftig tief in die Tasche greifen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die norditalienische Gemeinde Torri del Benaco verbietet aktive Anwerbung von Tourist*innen durch Servicemitarbeitende

Bei Verstössen drohen Geldbussen bis zu 500 Euro.

Das Ziel der Aktion: ein respektvolles, gastfreundliches Ambiente für alle. Mehr anzeigen

Wer sich im malerischen Ort Torri del Benaco auf einen Cappuccino am Wasser oder ein Abendessen mit Seeblick freut, soll das künftig ungestört tun können.

Die Gemeinde am Ostufer des Gardasees will mit einer neuen Verordnung verhindern, dass Gäste von aufdringlichen Kellner*innen bedrängt werden.

Künftig ist es untersagt, Passanten aktiv anzusprechen oder ihnen auf der Strasse Menükarten und Flyer in die Hand zu drücken. Bei Zuwiderhandlung drohen Geldstrafen von 25 bis 500 Euro pro Vorfall.

Kellner packen Gäste am Arm

Der Bürgermeister Stefano Nicotra erklärte gegenüber dem «Corriere del Veneto», dass es in letzter Zeit vermehrt Beschwerden gegeben habe. In einem besonders drastischen Fall sollen Servicekräfte Tourist*innen sogar am Arm zu den Tischen gezogen haben.

«Die Gäste sollen selbst entscheiden dürfen, wo sie einkehren möchten», so Nicotra. Die neue Regel sei eine Reaktion auf fehlenden Anstand im Umgang mit Besucherinnen und Besuchern.

Rückendeckung von Gastronomen – klare Regeln für mehr Fairness Ein Teil der örtlichen Gastronomie begrüsst das Vorgehen. Manche Lokale berichten davon, dass Flyer der Konkurrenz auf ihren Tischen landen – oder dass Gäste mitten im Gespräch angesprochen würden.

Auch der Vizebürgermeister Marco Salaorni stellt klar: «Wenn der gesunde Menschenverstand nicht ausreicht, braucht es eben klare Regeln.»

Mehr Videos aus dem Ressort