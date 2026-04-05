So viel kostet 1 Monat Reisen im teuersten Land der Welt

Fraser Island gehört, wie viele Regionen in Australien, zu den teuren Gegenden auf der Welt. Mycation

Australien gilt als das teuerste Land zum Reisen. Das zeigen mehrere Statistiken. mycation Redaktorin Jannina war einen Monat in Down Under unterwegs und macht für uns den Kassensturz ihres Trips.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Monat Australien an der Ostküste kostet inklusive Flug, Unterkunft, Mietauto und Verpflegung rund 7'000 Franken, also etwa 230 Franken pro Tag.

Besonders ins Gewicht fallen Mietauto, Ausflüge und Restaurantbesuche – wer selbst kocht und früh bucht, kann merklich sparen.

Auf der Insel K'gari ist Benzin zwei- bis dreimal teurer als auf dem Festland, weshalb ein voller Tank vor der Überfahrt Pflicht ist. Mehr anzeigen

Australien ist riesig, vielseitig und perfekt für einen Roadtrip. Während eines Monats an der Ostküste des roten Kontinents hat Jannina nicht nur beeindruckende Landschaften und einzigartige Tiere erlebt, sondern auch ordentlich Geld ausgegeben. Denn: Australien ist nicht die günstigste Destination. Von Mietwagen und Sprit bis hin zu Unterkünften und Verpflegung: Was wie viel kostet, wo man sparen kann und wofür sie im Nachhinein kein Geld mehr ausgeben würde, zeigen wir dir hier in ihrem Kassensturz.

Flüge: 1300 (pro Person) nach Sydney und retour

Flüge nach Sydney und retour sind selten unter 1000 Franken zu haben. Mycation

Wer spontan bucht, zahlt mehr. Gerade bei Reisen in weit entlegene Länder (oder Kontinente), ist Planung das A und O. Es empfiehlt sich, die Flüge mindestens zwei Monate vor der Reise zu buchen. Für Hin- und Rückflug ab Zürich mit Zwischenstopp in Abu Dhabi hat Jannina 1300 Franken bezahlt.

Inlandsflüge sind vergleichsweise günstig. Für einen Inlandsflug von Cairns nach Sydney zahlt man 80 Franken pro Weg.

Hotels: circa 170 Franken die Nacht

Sydney kann schon ziemlich teuer sein. In einem Hotel im Statdtteil Bondi Junction hat Jannina für drei Nächte insgesamt 900 Franken bezahlt und damit ein echtes Schnäppchen gemacht. Im Stadtzentrum kosten Doppelzimmer oft mindestens 500 Franken pro Nacht.

Brisbane hingegen war ein Schnäppchen: Die Preise sind trotz Hauptsaison um einiges günstiger als in Sydney oder an der Gold Coast. Rund um die Innenstadt oder in South Bank findet man zentrale, preiswerte und top moderne Hotels. Ihr Tipp: Haltet Ausschau nach neuen Hotels – oft gibt es dort attraktive Preise oder sogar ein kostenloses Upgrade.

Mietauto: 113 Franken pro Tag

Offroaden auf K'gari – ein 4x4 ist zwingend Voraussetzung. Mycation

Auch ohne Camper und Roadtrip-Feeling mit Schlafplatz am Strassenrand kommt man in Australien kaum ohne Fahrzeug aus. Für die meisten Strecken reicht ein normales Auto völlig aus, um flexibel von Ort zu Ort zu kommen. Wer jedoch Offroad unterwegs sein will oder zum Beispiel K’gari (früher Fraser Island) besuchen möchte, braucht zwingend einen 4x4. Achtung: Ein Allradantrieb ist nicht gleich ein 4x4! Bei der Buchung sollte man unbedingt auf die Details achten.

Eine Vollkaskoversicherung ist empfehlenswert – unter anderem wegen Wildtieren auf der Strasse und den ungewohnten Fahrbedingungen im Linksverkehr. Für vier Wochen kostet ein gutes Mietauto um die 110 Franken pro Tag. Eine Beispielroute, bei der du möglichst viel siehst, findest du hier.

Achtung Kostenfalle: Einige offizielle Strassen in Australien kosten extra und sind mit einem Schild gekennzeichnet. Dies kann schnell teuer werden und wird direkt von der Kreditkarte abgezogen, die bei der Automiete hinterlegt wurde.

Tanken: 1,50 bis 1,70 AUD pro Liter (also etwa 0,8 – 0,9 CHF)

Beim Autofahren sollte man beim Tanken nicht sparen. Oft weiss man nicht, wann die nächste Tankstelle kommt – deshalb lieber einmal zu früh auffüllen, als irgendwo im Nirgendwo liegen zu bleiben. Benzin ist in Australien mit etwa 80 bis 90 Rappen pro Liter zwar deutlich günstiger als in der Schweiz, bei langen Fahrten summieren sich die Kosten aber trotzdem.

Bevor man auf eine Insel überfährt, sollte man den Tank nochmal auffüllen. Auf der Insel K’gari ist der Sprit zwei- bis dreimal so teuer (3.20 - 3.50 AUD pro Liter) – und Alternativen gibt es vor Ort keine.

Ausflüge: 800 CHF

Die 74 Inseln der Whitsunday Islands liegen malerisch in der Natur. Mycation

Sightseeing ist in Australien ebenfalls ein Kostenpunkt. Viele Naturattraktionen liegen in Nationalparks, für die Eintrittsgebühren anfallen können. Die Eintritte liegen zwischen 15 und 50 Franken.

Doch auch «normale» Aktivitäten können ordentlich ins Geld gehen: Schnorcheltouren sollte man idealerweise nur mit Guide machen, da man in australischen Gewässern nie genau weiss, was einem begegnet (Hai-Alarm!). Generell sind Ausflüge und Touren in Australien eher teuer – so kostet ein Schnorcheltrip am Great Barrier Reef schnell einmal rund 200 Franken.

Verpflegung: 90 CHF pro Tag

Mycation Redaktorin Jannina in Australien. Mycation

Wer auswärts isst, lässt schnell hohe Summen auf dem Tisch. Ein Avocado-Toast mit Kaffee zum Frühstück kostet in Australien etwa 15 bis 25 Franken. Für ein Abendessen in einem einfachen Restaurant zahlt man rund 20 bis 30 Franken.

Contentpartnerschaft blue News und Mycation Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Mycation.ch. Die Expert*innen von Mycation suchen nicht nur die besten Geheimtipps für aussergewöhnliche Destinationen, sondern auch spannende Geschichten, die Lust auf mehr machen. Die Inhalte werden von erfahrenen Reisejournalist*innen, Blogger*innen oder Content Creatoren erstellt. Es handelt sich nicht um bezahlte Inhalte. Mehr dazu findest du auch im Newsletter. (red)

Mit Getränken und einem Snack zwischendurch summieren sich die Ausgaben schnell auf etwa 80 Franken pro Tag. Wer gerne selbst kocht, kann natürlich in den riesigen Supermärkten einkaufen und in seinem Airbnb damit Geld sparen.

Insgesamt hat Jannina ca. 7’000 Franken für einen Monat Australien gezahlt, also 230 Franken pro Tag. Die Kosten fürs Shopping sind hier aber bereits inbegriffen und können natürlich individuell angepasst werden. Ein paar Spartipps hat sie aus dem roten Kontinent mitgebracht.

Janninas Spartipps für Australien

Ausblick von der Fähre in Sydney. Mycation

Tipp: Öffentliche Parkplätze nutzen

Parkplätze, die von Hotels oder Airbnb-Hosts angeboten werden, sind oft deutlich teurer als öffentliche Parkmöglichkeiten in der Umgebung. Es lohnt sich daher, vorab nach Alternativen zu suchen. An der Gold Coast hätte der Parkplatz beim Airbnb 120 Franken für drei Tage gekostet – ein öffentlicher Parkplatz kam hingegen nur auf rund 8 Franken pro Tag.

Tipp: ÖVs ins Stadtinnere benutzen

Gerade in grösseren Städten sind Parkplätze im Zentrum teuer und schwer zu finden. Wer etwas ausserhalb parkt und dann auf Bus umsteigt, spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Nerven.

Tipp: Auf Alkohol und Zigaretten verzichten

Eine Packung Zigaretten kostet schnell rund 30 Franken und auch für Alkohol werden horrende Preise verlangt. Zudem sind diese Produkte nicht überall frei erhältlich: Alkohol gibt es nur in sogenannten Bottleshops, und Zigaretten werden meist nur auf Nachfrage verkauft.

Tipp: In Sydney die Fähre statt teurer Bootstouren nutzen

Die öffentlichen Fähren in Sydney sind nicht nur ein Verkehrsmittel, sondern bieten gleichzeitig eine günstige Alternative zu klassischen Sightseeing-Booten – inklusive toller Aussicht auf die Skyline und das Opernhaus.

Tipp: Bei Supermärkten wie Coles und Woolworths einkaufen

Die grossen Supermarktketten Coles und Woolworths sind deutlich günstiger als kleine Shops oder Tankstellen. Wer sich dort mit Snacks, Frühstück oder einfachen Mahlzeiten eindeckt, kann die täglichen Ausgaben deutlich senken.

Tipp: Früh buchen – vor allem in der Hochsaison

Gerade rund um Feiertage, Schulferien oder den australischen Sommer (bei uns im Winter) steigen die Preise für Unterkünfte, Mietwagen und Flüge schnell an. Wer früh bucht, sichert sich nicht nur bessere Preise, sondern auch mehr Auswahl. Kurzfristig sind viele Optionen entweder ausgebucht oder deutlich teurer.