Die beliebte Urlaubsinsel Bali versucht das Benehmen von Tourist*innen mit neuen Richtlinien zu zügeln. Carola Frentzen/dpa

Wer auf Bali Urlaub machen will, muss sich künftig an strikte Regeln halten. Besonders eine Regel dürfte westliche Besucher*innen vor den Kopf stossen.

tjnj Jan-Niklas Jäger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Bali gelten künftig besonders strikte Regeln für ausländische Tourist*innen.

Vor allem geht es um die Bewahrung religiöser Bräuche und das Benehmen bei religiösen Sehenswürdigkeiten.

Andere Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

Eine besonders sonderbare Regel verbietet menstruierenden Frauen den Zugang zu als heilig erachteten Gebieten.

Wer sich nicht an die Regeln hält, soll die Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Mehr anzeigen

Das Behörden der indonesischen Insel Bali haben neue Richtlinien für Tourist*innen erlassen. Das Ziel: Unangebrachtes Verhalten zu verbinden. Die Regeln reichen vom Wahren des Anstands in der Öffentlichkeit bis zum Schutz religiöser Befindlichkeiten. Das berichtet die Nachrichtenseite «Euronews».

Die Richtlinien «stellen sicher, dass Tourismus auf Bali respektvoll, zukunftsfähig und im Einklang mit unseren regionalen Werten bleiben», erklärte Balis Gouverneur I Wayan Koster. «Bali ist eine wunderschöne, heilige Insel und wir erwarten von unseren Gästen, dass sie uns den selben Respekt zeigen wie wir ihnen.»

Bürgermeister warnt vor hartem Durchgreifen

Der Bürgermeister der Insel warnte vor harten Bestrafungen bei Missachtung der neuen Regeln. «Wir haben ein Spezialteam aufgestellt», bekräftigte auch der Gouverneur in der Lokalzeitung «The Bali Sun». Dieses würde «mit fester Hand gegen ausländische Tourist*innen, die sich nicht benehmen, vorgehen.»

Ausländische Tourist*innen sollen laut der neuen Richtlinien «balinesische Gepflogenheiten, Traditionen und kulturelle Praktiken observieren und ehren» sowie «sich angemessen kleiden, wenn sie Tempel, Sehenswürdigkeiten oder die Öffentlichkeit betreten». Nur Tourist*innen in traditioneller balinesischer Bekleidung dürfen noch heilige Tempelgebiete betreten.

Menstruierende Frauen dürfen Tempel nicht betreten

Ein weiterer Zusatz zu dieser Regelung dürfte im Westen sozialisierte Menschen hingegen vor den Kopf stossen: Auch menstruierenden Frauen ist es demnach verboten, diese heiligen Zonen zu betreten. Dass Nacktfotos vor Religionsstätten tabu sind, dürfte hingegen leichter nachvollziehbar sein.

Auch Umweltschutz wurde in den Massnahmen berücksichtigt. So ist das Mitbringen von Plastikgegenstände wie Plastiktüten, Strohhalme oder auch in Plastik verpackte Getränke ebenfalls untersagt. Auch wer seinen Müll liegen lässt, statt ihn zu entsorgen, riskiert Ärger mit dem Gesetz.