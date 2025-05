Fostefrio74

Anstatt „vor der Haustüre“ tolle Entdeckungen zu machen / zu erleben, muss man heute reisen, um sich an Zielen und Schönheiten zu erfreuen, welche anderen gefallen.

So werben auch Artikel gerade hier in Bluewin: diese Ziele muss man gesehen haben.

NEIN, MUSS MAN NICHT. Keine einzige kritische Betrachtung zum Reisen in erwähnten Beiträgen

Auch: Was will ich in der Ferne Schönes entdecken, wenn ich dazu zu Hause nicht imstande bin.