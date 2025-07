Auf der «Icon of the Seas» kommt es zu einem tödlichen Zwischenfall. Royal Carribean International

Ein Crewmitglied der «Icon of the Seas» attackiert seine Kollegin mit einem Messer und springt danach ins Meer. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät – für die Frau gibt es Hoffnung.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Zwischenfall an Bord der «Icon of the Seas», dem grössten Kreuzfahrtschiff der Welt.

Ein 35-jähriger Südafrikaner sticht auf seine Kollegin ein.

Anschliessend springt er vom Heck ins Meer – er stirbt kurz darauf. Mehr anzeigen

Was für über 7000 Passagiere eine entspannte Karibikreise werden sollte, wird für zwei Crewmitglieder zum Albtraum. In einem Personalbereich der «Icon of the Seas» gerät ein 35-jähriger Südafrikaner mit einer 28-jährigen Landsfrau in einen heftigen Streit. Plötzlich zieht er ein Messer und sticht mehrfach auf die Frau ein.

Die Attacke ereignet sich laut Polizeiangaben am Donnerstag, 24. Juli, in einem Crewbereich des Schiffes. Die Frau wird schwer verletzt, überlebt den Angriff jedoch. Ihr Zustand gilt mittlerweile als stabil.

Flucht in den Tod

Nach der Tat flüchtet der mutmassliche Angreifer ans Heck des Kreuzfahrtschiffs – und springt ins Meer. Die Crew reagiert sofort, alarmiert Rettungseinheiten und beginnt die Suche mit Booten. Nach etwa 30 Minuten gelingt es, den Mann aus dem Wasser zu bergen. Er ist bewusstlos und wird kurz darauf für tot erklärt.

Nach Angaben der Royal Bahamas Police Force und der Reederei Royal Caribbean handelt es sich um einen «isolierten Vorfall» zwischen zwei Besatzungsmitgliedern. Über die genaue Ursache des Streits ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei auf den Bahamas hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Autopsie soll klären, ob der Mann durch den Sprung oder bereits zuvor ums Leben kam. Derzeit gehen die Ermittler von einem Suizid aus.

Die «Icon of the Seas» ist das aktuell grösste Kreuzfahrtschiff der Welt – ein schwimmender Freizeitpark mit mehreren Pools, Wasserparks und Platz für mehr als 7600 Gäste.

