Die turbulentesten Flugrouten Europas führen über die Schweiz

Turbulenzen sind der unangenehmste Teil eines Flugs. Besonders anfällig sind Strecken, die über oder entlang von Gebirgen verlaufen. Eine Analyse zeigt, welche Routen besonders betroffen sind.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Online-Portal turbli.com hat eine Rangliste der turbulentesten Flugstrecken für 2024 erstellt.

Dabei zeigt sich, dass die wackeligsten Strecken in Südamerika liegen. Auf dem Flug von Mendoza in Argentinien nach Santiago in Chile soll es am meisten rütteln.

In Europa führen viele der turbulentesten Flugstrecken in die Schweiz oder starten dort. Mehr anzeigen

Turbulenzen sind ein unangenehmes Phänomen, das selbst erfahrene Fluggäste in Unruhe versetzen kann. Wem sich allein beim Gedanken an eine ruckelnde Maschine die Härchen aufstellen, sollte besonders betroffene Flugrouten vermeiden.

Anfällig sind vor allem Strecken über oder entlang von Hochgebirgen. Häufig betroffen sind darum also auch Flüge, die in der Schweiz starten oder landen.

Das zeigt ein Ranking von turbli.com. Die Tracking-Website liefert eine Übersicht zu den weltweit turbulentesten Flugstrecken des Jahres 2024, die auch als Indikator für das aktuelle Jahr dienen kann. Beim Blick auf die Liste zeigt sich, dass Reisende nach Südamerika besonders häufig mit unruhigen Flügen rechnen müssen.

Berücksichtigt wurden für die Analyse rund 10'000 Kurz- und Langstreckenflüge zwischen den 550 grössten Flughäfen der Welt. Die Rangliste basiert auf der sogenannten Wirbelablösungsrate oder Eddy Dissipation Rate (edr), die die Intensität der Turbulenzen an einem bestimmten Ort misst.

Die edr gibt die Turbulenzenstärke jedoch unabhängig von den Eigenschaften des Flugzeugs an. Das bedeutet: Eine hohe edr kann in kleineren Flugzeugen als besonders stark wahrgenommen werden, während sie in grösseren Maschinen weniger spürbar ist.

Dabei wird die Intensität in verschiedene Kategorien unterteilt: Eine edr von null bis 20 gilt als leicht, 20 bis 40 als mässig, 40 bis 80 als stark und 80 bis 100 als extrem.

Wo es auf Flügen am meisten wackelt

Die weltweit turbulenteste Flugroute im vergangenen Jahr war die 196 Kilometer lange Strecke vom Internationalen Flughafen Mendoza in Argentinien nach Santiago in Chile, mit einer durchschnittlichen edr von 24,684.

Auf Platz zwei der Rangliste steht die Strecke von Córdoba in Argentinien nach Santiago in Chile, die 660 Kilometer lang ist und eine edr von 20,214 aufweist.

Doch Argentinien ist noch weiter betroffen: Auf den Inlandflügen von Mendoza nach Salta (edr 19,825) sowie von Mendoza nach San Carlos de Bariloche (edr 19,252) rüttelt es in vielen Fällen die Maschine gehörig durch.

Auffällig: Die oben genannten Strecken verlaufen alle in der Nähe der Anden, was die Turbulenzen erklärt. Denn wie CNN schreibt, werden Turbulenzen «in der Regel durch Berge, Stürme oder starke Strömungen des Jetstreams verursacht».

Die erste nicht südamerikanische Strecke in den Top 10 findet sich auf Platz fünf und führt von Kathmandu in Nepal nach Lhasa in Tibet. Der Flug führt übers Himalaya-Gebiet und kann daher in kleineren Flugzeugen eine herausfordernde Erfahrung werden.

Die turbulentesten Flugstrecken weltweit: Mendoza, Argentinien – Santiago, Chile (196 km)

Córdoba, Argentinien – Santiago, Chile (660 km)

Mendoza, Argentinien – Salta, Argentinien (940 km)

Mendoza, Argentinien – San Carlos de Bariloche, Argentinien

(946 km)

Kathmandu, Nepal – Lhasa, Tibet (571 km)

Chengdu, China – Lhasa, Tibet (1265 km)

Santa Cruz, Bolivien – Santiago, Chile (1905 km)

Kathmandu, Nepal – Paro, Bhutan (402 km)

Chengdu, China – Xining, China (685 km)

San Carlos de Bariloche, Argentinien – Santiago, Chile (861 km) Mehr anzeigen

Innerhalb Europas sind die turbulentesten Strecken schnell identifiziert. Fast alle der von turbli.com aufgeführten Routen haben einen Schweizer Flughafen als Ziel- oder Startpunkt. An erster Stelle steht die 299 Kilometer lange Strecke von Nizza in Frankreich nach Genf in der Schweiz mit einer edr von 16,065.

Auch die Route von Nizza nach Zürich ist mit einer edr von 15,493 nicht viel ruhiger. Die drittschlimmste Strecke, die von Mailand nach Zürich führt, ist mit 200 Kilometern relativ kurz, weist aber eine edr von 15,41 auf.

Die turbulentesten Flugstrecken Europas: Nizza, Frankreich – Genf, Schweiz (299 km)

Nizza, Frankreich – Zürich, Schweiz (434 km)

Mailand, Italien – Zürich, Schweiz (203 km)

Mailand, Italien – Lyon, Frankreich (283 km)

Nizza, Frankreich – Basel, Schweiz (438 km)

Genf, Schweiz – Zürich, Schweiz (230 km)

Nizza, Frankreich – Lyon, Frankreich (284 km)

Genf, Schweiz – Venedig, Italien (491 km)

Lyon, Frankreich – Zürich, Schweiz (517 km)

Venedig, Italien – Zürich, Schweiz (363 km) Mehr anzeigen

Auch Flughäfen sind von Turbulenzen betroffen

Auch Flughäfen sind von den Turbulenzen betroffen. Santiago in Chile gilt als der Flughafen mit den stärksten Turbulenzen, gefolgt von Mendoza und Salta in Argentinien.

In Nordamerika ist Denver im US-Bundesstaat Colorado besonders betroffen. In Europa werden Turin in Italien, in den ozeanischen Gebieten Christchurch in Neuseeland, in Asien Kathmandu in Nepal und in Afrika Maseru in Lesotho herausgehoben.

Für die Auswertung der Flughäfen wurde die durchschnittlichen Turbulenzen in einem Gebiet mit einem Durchmesser von etwa 200 Kilometern und einer Höhe von 6000 Metern berechnet.

