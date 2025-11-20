Wie du 2026 deine Ferien verdoppelst

2026 können Reisehungrige ihre Ferien verdoppeln. (Themenbild) Bild: IMAGO/Depositphotos

Clever genutzte Brückentage können dabei helfen, die Ferienzeit zu maximieren. Und 2026 lässt sich mit etwas Planung besonders viel herausholen.

Wir alle kennen sie – die Kollegin oder den Kollegen, der gefühlt ständig in den Ferien ist. Mehr Ferientage ausgehandelt? Wohl kaum. Das Geheimnis heisst: Brückentage nutzen. Und wir zeigen dir, wie du sie clever verplanst und selbst zur Out-of-Office-Legende wirst.

Insgesamt profitieren wir 2026 von weniger freien Tagen: Die Bundesfeier am 1. August fällt 2026 auf einen Samstag. Aber: Wer sich Ferientage auf Brückentage legt, profitiert davon, fast doppelt so lange freizuhaben. mycation hat berechnet, wie es gelingt. Übrigens: Wer im Kanton Tessin oder Luzern arbeitet, kann am meisten freie Tage haben. Je nach Kanton gelten unterschiedliche Regeln – in dieser Übersicht findest du schnell heraus, wann sich Ferien in deinem Kanton am meisten lohnen.

5 Tage über Neujahr

Wer noch spontan Ferien einreichen kann, sollte das im Januar tun. Um fünf Tage im verlängerten Wochenende zu geniessen, muss man lediglich je nach Kanton an Silvester und am Freitag, 2.1. freinehmen. Perfekt, um spontan an Silvester zu verreisen!

10 Tage an Ostern

Wer vom 30. März bis zum 02. April Ferien einreicht, hat seine Ferien verdoppelt. Denn dank der Feiertage hat man insgesamt vom 28.März bis zum 06. April Zeit, um den Frühling beispielsweise im Oman oder in Vietnam zu verbringen.

Verlängertes Wochenende Anfang Mai

In Zürich, Basel, im Jura, in Neuenburg, Schaffhausen, Thurgau und im Tessin wird der Tag der Arbeit gefeiert. Wenn du in einem dieser Kantone arbeitest, dann solltest du dir am Freitag, 02. Mai einen Ferientag nehmen und so vier freie Tage geniessen.

9 Tage frei an Auffahrt

Auch das Auffahrtswochenende eignet sich dafür, etwas längere Ferien zu machen. Dafür muss man vom 11. bis zum 13. Mai Ferientage einreichen sowie am 15. Mai. Insgesamt geniesst man dann Ferien vom 09. bis am 17. Mai. Wer schon Sommerfeeling will, geht nach Marokko, wer eher Aktivferien braucht, findet zu der Jahreszeit in Norwegen genau das richtige. Weitere Tipps im Mai gibt’s in dieser Liste.

Bis zu 10 freie Tage an Pfingsten

Deine Arbeitskollegen sind an Auffahrt schon weg? Kein Problem: Ende Mai gibt es noch einmal das Potenzial, längere Zeit freizumachen. Dafür muss man vier Tage vom 26. bis zum 29. Mai eintragen. So hat man mindestens neun freie Tage vom 23. bis zum 31. Mai. Je nach Kanton ist der Pfingstmontag ebenfalls ein freier Tag.

Bonustipp: Du hast die Möglichkeit, Remote zu arbeiten? Dann solltest du dir im Frühling eine Auszeit in Kombination mit einer Workation einplanen. Wenn du Auffahrt und Pfingsten mit fünf Ferientagen zwischen dem 18. und dem 22. Mai verbindet, der geniesst insgesamt mindestens 23 freie Tage, obwohl man nur 12 Ferientage eingegeben hat. Wer dann auch noch einen Monat aus dem Ausland arbeitet, geniesst so insgesamt fast zwei Monate im Ausland.

Verlängertes Wochenende an Mariä Empfängnis

Mariä Empfängnis wird in den Kantonen Aargau, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Solothurn, Tessin, Uri, Wallis und Zug als gesetzlicher Feiertag behandelt. Dieser fällt im Jahr 2026 auf den Dienstag am 08. Dezember. Wer also zum Nikolaustag ein Wochenende in den Bergen verbringen will, reicht am 07. Dezember einen Ferientag ein.

16 freie Tage an Weihnachten

Zwischen den Jahren 2026 und 2027 ist die perfekte Zeit für ein märchenhaftes Winter-Getaway. Denn: Hier gibt es mehr als zwei Wochen frei, wenn man acht Tage Ferien eingibt. Das funktioniert, indem man vom 21. bis zum 24. Dezember, und vom 28. bis zum 31. Dezember Ferien eingibt. Frei hat man dann vom 19. Dezember bis zum 04. Januar 2027. Wenn das mal kein Motivator ist, die Ferienplanung extra früh anzugehen!

