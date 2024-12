Das ist die schlechteste Airline der Welt

Nicht jede Airline wird von Fluggästen gleich gut wahrgenommen. Unsplash/rparmly

Ein neues Ranking offenbart die Fluglinien, die am meisten enttäuschen – aber auch diejenigen, mit denen Fluggäste am zufriedensten sind. Der Thron gehört einer europäischen Airline, die Qatar Airways verdrängt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Fluggastrechteportal AirHelp hat ein Airline-Ranking erstellt. Tunisair schnitt am schlechtesten ab.

Laut dem AirHelp-Ranking ist eine europäische Airline überraschend zur besten Fluggesellschaft aufgestiegen.

Sie verdrängt den Vorjahressieger Qatar Airways und überzeugt mit Spitzenwerten bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit.

Das Ranking basiert auf 20'000 Passagierbewertungen und aktuellen Daten, die nach Pünktlichkeit, Servicequalität und Entschädigungsmanagement analysiert wurden. Mehr anzeigen

Mit Fluggesellschaften ist es so eine Sache: Während die einen mit bestem Service brillieren, überzeugen andere nur wenig und lassen Reisende verärgert im Regen stehen.

Damit du beim Buchen darauf achten kannst, die richtige Airline zu wählen, hat das Fluggastrechteportal AirHelp ein Ranking der besten Fluggesellschaften erstellt. An der Spitze rankt sich überraschenderweise eine europäische Airline – und nicht mehr der Vorjahressieger Qatar Airways.

Doch viel wichtiger noch ist, von welchen Airlines du besser die Finger lassen solltest, da eine Reise mit ihnen für Frust sorgen könnte.

20'000 Bewertungen von Fluggästen aus 54 Ländern

Berücksichtigt für die Auswertung wurden Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit und Entschädigungsmanagement. Bei zweiterem Punkt wurden unter anderem das Flugpersonal, das Angebot der Speisen, der Komfort im Flugzeug und die Sauberkeit der Maschine bewertet.

Befragt wurden für die Kundenzufriedenheit Fluggäste aus 54 Ländern, was rund 20'000 Aussagen ergab. Berücksichtigt für das Ranking wurden von AirHelp 109 Fluggesellschaften und Daten aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Oktober 2024. Die Fluggesellschaften wurden aus einer Liste mit 800 Airlines zusammengestellt, indem die grössten nach Passagierzahlen und Beliebtheit ausgewählt wurden.

Am Ende ergab sich der sogenannte AirHelp-Score – der aus allen Faktoren berechnet wurde –, der für das Ranking ausschlaggebend war.

Tunisair überzeugt am wenigsten und diese europäische Airline ist die beste

Mit einer Airline waren Reisende am wenigsten zufrieden. Und auch in Sachen Pünktlichkeit schneidet Tunisair am schlechtesten ab. Die ganze Übersicht der zehn am schlechtesten bewerteten Fluggesellschaften findest du folgend.

Das sind die 10 schlechtesten Airlines Tunisair

AirHelp-Score: 3,63

Pünktlichkeit: 4,7

Kundenmeinung: 6

Forderungsbearbeitung: 0,2

Buzz

AirHelp-Score: 4,45

Pünktlichkeit: 6,2

Kundenmeinung: 7,1

Forderungsbearbeitung: 0,1

Nouvelair

AirHelp-Score: 4,48

Pünktlichkeit: 5,8

Kundenmeinung: 7,5

Forderungsbearbeitung: 0,1

Bulgaria Air

AirHelp-Score: 4,59

Pünktlichkeit: 6,2

Kundenmeinung: 7,2

Forderungsbearbeitung: 0,4

El Al Israel Airlines

AirHelpScore: 4,6

Pünktlichkeit: 5,7

Kundenmeinung: 8

Forderungsbearbeitung: 0,1

Pegasus Airlines

AirHelp-Score: 4,73

Pünktlichkeit: 6,7

Kundenmeinung: 7,3

Forderungsbearbeitung: 0,2

IndiGo

AirHelp-Score: 4,8

Pünktlichkeit: 6,6

Kundenmeinung: 7,5

Forderungsbearbeitung: 0,3

TAROM

AirHelp-Score: 4,82

Pünktlichkeit: 6,9

Kundenmeinung: 7,6

Forderungsbearbeitung: 0

Air Mauritius

AirHelp-Score: 4,84

Pünktlichkeit: 6,7

Kundenmeinung: 7,6

Forderungsbearbeitung: 0,2

SKY express

AirHelp-Score: 4,86

Pünktlichkeit: 6,9

Kundenmeinung: 7,6

Forderungsbearbeitung: 0,1 Mehr anzeigen

Doch nicht durch das Schlechte soll gekürt werden. Einer europäischen Airline ist es gelungen, den Vorjahressieger Qatar Airways vom Thron zu stossen. Brussels Airlines schnappt sich den ersten Platz und führt damit die Spitze der besten Airlines an.

Travelbook zitiert AirHelp aus einer Mitteilung: «Im Vergleich zum vergangenen Jahr schafft die Fluggesellschaft damit einen rasanten Aufstieg vom zwölften Platz.»

Das sind die 10 besten Airlines Brussels Airlines

AirHelp-Score: 8,12

Pünktlichkeit: 7,8

Kundenmeinung: 7,9

Forderungsbearbeitung: 8,7

Qatar Airways

AirHelp-Score: 8,11

Pünktlichkeit: 8,2

Kundenmeinung: 8,9

Forderungsbearbeitung: 7,3

United Airlines

AirHelp-Score: 8,04

Pünktlichkeit: 7,8

Kundenmeinung: 7,8

Forderungsbearbeitung: 8,5

American Airlines

AirHelp-Score: 8,04

Pünktlichkeit: 7,5

Kundenmeinung: 8,1

Forderungsbearbeitung: 8,5

Play

AirHelp-Score: 7,89

Pünktlichkeit: 9

Kundenmeinung: 7,5

Forderungsbearbeitung: 7,3

Austrian Airlines

AirHelp-Score: 7,89

Pünktlichkeit: 7,6

Kundenmeinung: 8,2

Forderungsbearbeitung: 7,9

LOT Polish Airlines

AirHelp-Score: 7,84

Pünktlichkeit: 7,6

Kundenmeinung: 8,4

Forderungsbearbeitung: 7,5

Air Arabia

AirHelp-Score: 7,58

Pünktlichkeit: 6,3

Kundenmeinung: 7,6

Forderungsbearbeitung: 8,8

Widerøe

AirHelp-Score: 7,55

Pünktlichkeit: 8,6

Kundenmeinung: 7,3

Forderungsbearbeitung: 6,7

Air Serbia

AirHelp-Score: 7,53

Pünktlichkeit: 5,9

Kundenmeinung: 7,7

Forderungsbearbeitung: 9 Mehr anzeigen

Swiss (AirHelp-Score: 6,14) und Edelweiss (AirHelp-Score: 6,03) schaffen es im AirHelp-Ranking auf Platz 62 und 64. Beide schneiden im Bereich Forderungsbearbeitung nicht ganz so gut ab, können aber durchaus in Sachen Pünktlichkeit und Kundenmeinung mithalten.

