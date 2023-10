Die Top Ten der Naturperlen weltweit Platz 10 der am besten bewerteten Naturperlen: die Victoria Falls zwischen Sambia und Zimbabwe. Sie kommen auf Tripadvisor auf 86,6 Prozent exzellente Bewertungen. Bild: Keystone Platz 9: der Arches National Park im US-Bundesstaat Utah. 87,6 Prozent der Bewertungen sind positiv, hat der Reiseunternehmer Titan Travel berechnet. Bild: AP Photo/Lindsay Whitehurst Platz 8: Der Perito-Moreno-Gletscher im Los-Glaciares-Nationalpark in Argentinien. Ganze 88,5 Prozent der Tripadvisore-Nutzer*innen behalten ihn positiv in Erinnerung. Bild: Natacha Pisarenko/AP/dpa Platz 7: Der Faszination des Mount Everest zwischen Tibet und Nepal kann sich kaum jemand entziehen. Das zeigen 88,7 Prozent positive Bewertungen. Bild: Zhang Rufeng/XinHua/dpa Platz 6: Der Roraima-Tepui in Venezuela hat es den Besucher*innen noch etwas mehr angetan. 89 Prozent positive Bewertungen. Bild: PantherMedia / Marcelo Rabelo Platz 5: Auch der Grand Canyon in den USA ist eine Reise wert, so die einhellige Meinung auf Tripadvisor. 90 Prozent aller Bewertungen sind positiv. Bild: Dennis Swena/dpa-tmn Platz 4: die Iguazú-Wasserfälle zwischen Brasilien und Argentinien. Sie konnten 90,7 Prozent der Tripadvisor-Nutzer*innen beeindrucken. Bild: Andreas Drouve/dpa-tmn Platz 3: Und noch ein Wasserfall hat es den Menschen besonders angetan. Der Salto Angel in Venezuela kommt auf 91 Prozent positive Reviews. Bild: Keystone Platz 2: Das Matterhorn verteidigt die Ehre des alten Kontinents. Der ikonische 4000er-Gipfel im Wallis schafft es als einzige europäische Naturperle in die Top Ten. 91,4 Prozent positive Bewertungen. Bild: Keystone/DPA/Dominic Steinmann Platz 1: An ihm können sich die Menschen einfach nicht sattsehen: Der Kilimandscharo in Tansania kommt auf eindrückliche 92,7 Prozent positive Bewertungen. Bild: Keystone Die Top Ten der Naturperlen weltweit Platz 10 der am besten bewerteten Naturperlen: die Victoria Falls zwischen Sambia und Zimbabwe. Sie kommen auf Tripadvisor auf 86,6 Prozent exzellente Bewertungen. Bild: Keystone Platz 9: der Arches National Park im US-Bundesstaat Utah. 87,6 Prozent der Bewertungen sind positiv, hat der Reiseunternehmer Titan Travel berechnet. Bild: AP Photo/Lindsay Whitehurst Platz 8: Der Perito-Moreno-Gletscher im Los-Glaciares-Nationalpark in Argentinien. Ganze 88,5 Prozent der Tripadvisore-Nutzer*innen behalten ihn positiv in Erinnerung. Bild: Natacha Pisarenko/AP/dpa Platz 7: Der Faszination des Mount Everest zwischen Tibet und Nepal kann sich kaum jemand entziehen. Das zeigen 88,7 Prozent positive Bewertungen. Bild: Zhang Rufeng/XinHua/dpa Platz 6: Der Roraima-Tepui in Venezuela hat es den Besucher*innen noch etwas mehr angetan. 89 Prozent positive Bewertungen. Bild: PantherMedia / Marcelo Rabelo Platz 5: Auch der Grand Canyon in den USA ist eine Reise wert, so die einhellige Meinung auf Tripadvisor. 90 Prozent aller Bewertungen sind positiv. Bild: Dennis Swena/dpa-tmn Platz 4: die Iguazú-Wasserfälle zwischen Brasilien und Argentinien. Sie konnten 90,7 Prozent der Tripadvisor-Nutzer*innen beeindrucken. Bild: Andreas Drouve/dpa-tmn Platz 3: Und noch ein Wasserfall hat es den Menschen besonders angetan. Der Salto Angel in Venezuela kommt auf 91 Prozent positive Reviews. Bild: Keystone Platz 2: Das Matterhorn verteidigt die Ehre des alten Kontinents. Der ikonische 4000er-Gipfel im Wallis schafft es als einzige europäische Naturperle in die Top Ten. 91,4 Prozent positive Bewertungen. Bild: Keystone/DPA/Dominic Steinmann Platz 1: An ihm können sich die Menschen einfach nicht sattsehen: Der Kilimandscharo in Tansania kommt auf eindrückliche 92,7 Prozent positive Bewertungen. Bild: Keystone

Naturwunder ziehen die Menschen in allen Weltregionen in ihren Bann. Eine Auswertung zeigt, welche Attraktionen den Tourist*innen am besten in Erinnerung bleiben. Auch das Matterhorn mischt ganz vorne mit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Welche Naturwunder werden auf der Reise-Website Tripadvisor am positivsten bewertet? Das hat der britische Reiseunternehmer Titan Travel ermittelt.

Die Firma erstellte ein Ranking mit jenen Naturattraktionen, die am häufigsten als «exzellent» bewertet wurden.

Das Matterhorn belegt einen Platz in den Top Ten – als einzige europäische Attraktion.

Nimmt man noch weitere Kriterien dazu – wie die Anzahl Google-Suchanfragen oder Erwähungen auf Instagram – kommt das Matterhorn immer noch auf Platz 6. Mehr anzeigen