Das Rätsel um den «geheimen» Korridor auf riesigem Kreuzer

Die Kreuzfahrtschiffe von Royal Caribbean sind schwimmende Erlebniswelten: Dutzende Restaurants, spektakuläre Shows, Surf-Simulatoren, Wasserparks und Luxus-Suiten – hier gibt es fast nichts, was es nicht gibt.
Doch mitten im Trubel verbirgt sich ein Bereich, den normale Passagiere nie zu Gesicht bekommen: der sogenannte «I-95-Gang».
Was hat es mit diesem geheimen Korridor auf sich? Ein Reise-Influencerpaar hat den «geheimen» Ort besucht – und darüber auf Social Media berichtet.
Von Bug bis Heck verläuft unter Deck ein langer Korridor – von der Crew «I-95» getauft, in Anlehnung an die bekannte US-Autobahn an der Ostküste. Für Passagiere ist der Gang tabu: Er ist ausschliesslich der Crew vorbehalten und dient als schnelle Verbindung von einem Ende des Schiffs zum anderen, inklusive Zugang zu speziellen Liften. Für die Mitarbeitenden ist er damit eine Art Highway und Rückzugsort zugleich – hier kommen sie auf direktem Weg rasch von A nach B, fernab der Gäste.
Untergebracht sind die Mitarbeitenden dort in zugewiesenen Einzel- oder Doppelkabinen. Zur Ausstattung gehören Etagenbett, Kühlschrank, TV, Tisch mit Stühlen und ein eigenes Bad. Die «I-95» wirkt dabei fast wie ein kleines Dorf im Inneren des Schiffs – Arbeitsort und Lebensmittelpunkt zugleich. Gegessen wird auch in crew-internen Kantinen.
Quasi eine verborgene Parallelwelt im Bauch des Kreuzfahrtschiffs – fern vom sonnigen Touristentrubel oben an Deck.
Mehr Videos aus dem Ressort
#Cruisetok geht viral: Videos zeigen Leben auf 274 Tage langer Kreuzfahrt
Für 274 Tage ist das Kreuzfahrtschiff «Serenade of the Seas» ihr Zuhause. Die jungen Passagiere teilen ihre Erlebnisse mit dem Hashtag #Cruisetok auf Tiktok – und gehen damit viral.