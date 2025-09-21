Das sind die 12 häufigsten Fehler beim Campen

Campen will gelernt sein. Bild: Pexels / Nataliya Vaitkevich

Campingferien liegen voll im Trend. Mycation Redaktorin Jenny war das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs und verrät, welche Fehler die meisten (inklusive sie selbst) machen.

Seit der Coronapandemie erleben Campingplätze einen Boom. Laut TCS lag die Besucherzahl auf Schweizer Campingplätzen bei 2023 bei 1 Million, im vergangenen Jahr waren es immer noch 900’000. Doch mit der steigenden Anzahl an Campenden steigt auch die Anzahl an Fehlern, die beim Campen gemacht werden. Die häufigsten Fehler beim Campen (und wie man sie vermeidet).

Ladungen nicht sichern

«Was war das?», ist wohl die meist gestellte Frage beim Fahren. Wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, müssen alle Gegenstände gut verstaut und alle Schränke geschlossen sein. Wäscheklammern oder Magnete können hilfreich sein, um Kleinigkeiten zu befestigen. Denn Achtung: Geschirr und Wasserflaschen bergen eine Verletzungsgefahr, wenn sie bei der nächsten Kurve in die Scheibe fliegen.

Bewertungen nicht lesen

Wenn man ein Hotel aussucht, filtern viele die Seite nach Bewertungen von 4 Sternen und höher. Bei Campingplätzen hingegen befassen sich die Leute weniger mit der Recherche. Denn: Meistens entscheidet man sich für einen Campingplatz, weil er auf der Route liegt.

Es hilft aber durchaus, sich vorher mit den Bewertungen und dem Angebot zu befassen. Die wichtigsten Fragen sind: Gibt es Gemeinschaftsduschen (und wie sauber sind diese)? Wie ist die Lage? Ist der Platz geteert? Gibt es eine Auffüllstation für Frischwasser? Und: Darf man Grau- und Schwarzwasser entleeren?

Nachts am Campingplatz ankommen

Wer nach Sonnenuntergang auf den Campingplatz rollt, nervt nicht nur alle Nachbarn, sondern hat auch entscheidende Nachteile in Sachen Orientierung. Zum einen ist es dunkel und man kann nicht so einfach auf die Stützfüsse fahren. Ausserdem darf nachts der Generator nicht immer angestellt werden, sodass es ziemlich heiss werden könnte. Spätestens um 19 Uhr solltest du jeweils am Campingplatz in der Natur ankommen, damit du bei Tageslicht abchecken kannst, wo alles ist. Eine Ausnahme sind Campingplätze mit Late Check-in. Erfahre mehr darüber, wie du den geeigneten Campingplatz findest.

Kein Licht mitnehmen

Jedes Handy kann heute zu einer Taschenlampe umfunktioniert werden. Aber wenn man mitten in der Natur ist, ist es auch dunkel und du weisst möglicherweise nicht, wann du deinen Akku das nächste Mal laden kannst. Wer trotzdem draussen sitzen will, sollte unbedingt eine externe Lichtquelle (zum Beispiel eine Lichterkette) mitnehmen. Für besonders Tollpatschige empfiehlt sich eine Stirnlampe, damit sich beim nächtlichen Gang zum Plumpsklo das Smartphone nicht verabschiedet.

Zu viel einpacken

Du willst dir Sonnenschein manifestieren und nimmst deshalb nur leichte Kleidung mit? Das kann beim Campen ziemlich in die (nicht eingepackte) Hose gehen. In den allermeisten Fällen packt man allerdings zu viel ein. Schliesslich willst du für jede Situation ausgerüstet sein. Auch bei Büchern gilt: Wirst du wirklich 7 Bücher lesen, wenn du auch noch die ganze Zeit draussen Dinge sehen willst? Klug packen ist die Lösung, Stichwort Capsule Wardrobe. Unsere Camping-Packliste findest du hier.

Keine Rezepte planen

Wenn du in die Campingferien gehst, dann hast du oft nur einen sehr kleinen Kühlschrank im Wohnwagen. Beim Zelten musst du sogar noch besser planen. Der häufigste Fehler ist hier, ohne Struktur einkaufen zu gehen.

Deine Lebensmittel werden verderben oder du merkst, dass du ja gar nicht die Utensilien habt, die du für eine Suppe brauchst (Stichwort Pürierstab). Deshalb solltest du immer nur für 1 bis 2 Tage einkaufen gehen und euch im Voraus überlegen, was du kochen willst. Hier findest du Inspiration für leckere Campinggerichte.

Schwarzwasser-Tank zu selten leeren

Auch wenn du die Campingtoilette kaum benutzt: Gerade an heissen Tagen sollte das Schwarzwasser so oft wie nötig entleert werden. Sonst wirst du zu dem Typ Campingnachbar, der für seinen unangenehmen Duft bekannt ist.

Lärm im Wohnwagen oder im Zelt machen

So ein Wohnwagen ist nicht schalldicht. Das heisst: Streitereien, Diskussionen oder andere Dinge werden gehört. Wenn ihr nicht gerade zum Star der nächsten Camping-Reality-Show werden wollt, streitet lieber im Flüsterton oder auf einem Zettel. Das gilt auch für Musik: Wenn du dich bei den Nachbarn unbeliebt machen willst, dann kannst du natürlich Baschi in voller Lautstärke hören und mitgrölen. Dann musst du dich aber auch nicht über Rache wundern. Ansonsten gilt: Rücksicht nehmen.

Nachts den Alarm auslösen

Ein Wohnwagen hat in der Regel einen Alarm, falls jemand versucht, ihn zu klauen. Informiert euch vorab, wie der angeht (und wie man ihn abstellt). Sonst läuft ihr Gefahr, nachts alle aufzuwecken. Mycation-Redaktorin Jenny spricht aus Erfahrung. Wie ihr erstes Mal campen war, liest du in diesem Artikel.

Illegal Wildcampen

In Skandinavien ist Wildcampen erlaubt, und auch in der Schweiz darf man zum Teil in der freien Natur übernachten. Wildcampen ist jedoch in fast all unseren Nachbarländern verboten. Es ist deshalb wichtig, dass du dich vorab informiert, ob du überhaupt bei dem schönen Wasserfall parkieren dürft. Falls ja, gilt wie immer beim Campen: Keine Spuren hinterlassen!

Mit Freunden campen, die man gar nicht mag

Campen ist eine Beziehungsprobe. Tagelang auf engstem Raum, mit Diskussionen über den Abwasch, die nur im Flüsterton geführt werden? Das muss man wollen. Wenn du das Gefühl hast, eure Freundschaft würde durch das enge Zusammenleben vielleicht strapaziert, dann ist es keine gute Idee. Es sei denn, du willst, dass die Beziehung endet.