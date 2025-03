Das sind die gefährlichsten Landebahnen der Welt

Beim Landen auf dem Princess Juliana International Airport in der Karibik müssen die Maschinen unheimlich nah über den Strand fliegen. PantherMedia / Inna Talan

Beim Abflug und Ankommen ereignen sich die meisten Zwischenfälle. Und beim Anblick dieser gefährlichen Landebahnen wird Fluggästen gleich noch mulmiger zumute. Wohin du vielleicht besser nicht fliegen solltest.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer mit dem Flugzeug in die Ferien reist, ist froh, wenn er wieder sicheren Boden unter den Füssen hat.

Doch während das Landen auf manchen Flughäfen eine beinahe sichere Sache ist, schaut es bei anderen schon viel gefährlicher aus.

Steile Abhänge oder kurze Rollfelder machen das Landen auf diesen Flughäfen zu einer echten Herausforderung. Mehr anzeigen

Ja, diese Landebahnen steuern Flugzeuge wirklich an. Und ja, eine Maschine dort aufzusetzen, bedarf erfahrene Pilot*innen, damit auch wirklich nichts schiefgehen kann. Denn ob extrem kurze Strecken, Abhänge, kreuzende Strassen oder unmittelbar nahe Strände – hier zu landen, ist eine echte Herausforderung.

Alle, die Flugangst haben, sollten jetzt vielleicht besser nicht weiterlesen oder eine Reise an einen dieser Orte meiden. Denn während ein Absturz recht unwahrscheinlich ist, passieren die meisten Zwischenfälle mit Flugzeugen beim Abflug oder der Landung. Und eine Landung auf den folgenden Flughäfen ist ganz schön gefährlich.

Princess Juliana International Airport,

Sint Maarten

Diese Landebahn ist weniger gefährlich für die Maschine und Passagier*innen an sich, sondern viel mehr für schaulustige Badegäste, die ein Foto knipsen wollen. Denn der Princess Juliana International Airport auf der Karibikinsel Sint Maarten liegt gleich neben dem Maho Beach und um die Maschine auf dem Boden aufsetzen zu können, müssen Pilot*innen in etwa zehn oder 20 Metern Höhe über den Strand fliegen. Dies erzeugt einen starken Wind, der neugierige Beobachter*innen buchstäblich wegwehen und so gefährlich werden könnte.

In Sint Maarten kommen Flugzeuge dem Strand gefährlich nah. Unsplash/robincanfield

Juancho E. Yrausquin Airport, Saba

Wer beim Aufsetzen auf dem Juancho E. Yrausquin Airport zu spät bremst, für den gibt es keinen Ausweg mehr, denn da sind bloss Klippen und Meer rundherum. Mit ihren 400 Metern Länge zählt die Landebahn des Flughafens der Karibikinsel Saba zu den kürzesten der Welt.

Eigentlich hatte man entschieden, auf dem kleinen Eiland keinen Flughafen zu bauen, doch der damalige Bürgermeister von St. Barth änderte die Meinungen im Jahr 1959, als er selbst eine waghalsige Landung auf den Klippen hinlegte. Schliesslich wurde genau an ebendieser Stelle trotzdem ein Flughafen errichtet. Für eine Landung braucht es jedoch eine Sondergenehmigung.

Auf dem Flughafen auf der Karibikinsel Saba sind nur kleine Flugzeuge zugelassen und es braucht eine Sondergenehmigung. IMAGO/Pond5 Images

Funchal Airport, Madeira

Die Landebahn des Flughafens auf Madeira steht teils auf Stelzen im Wasser. Das ist schon angsteinflössend genug. Doch das reicht nicht aus, denn zudem macht ihre unmittelbare Lage an einem Steilküstenhang den Anflug nicht einfach und hinzu kommen immer wieder plötzliche Aufwinde. Pilot*innen, die auf dem Funchal Airport – auch Cristiano Ronaldo Airport genannt – landen wollen, brauchen eine spezielle Ausbildung.

Auf Madeira, eine autonome Region Portugals, erwartet Reisende eine Landebahn, die teils auf Stelzen im Wasser gebaut ist. IMAGO/Pond5 Images

Lukla Airport, Nepal

Auch die Landung auf diesem Flughafen will gut geschult sein: Denn am Ende des nur 527 Meter langen Rollfelds geht es 600 Meter steil in die Tiefe. Hier darf also nichts schiefgehen.

Die Rede ist vom Lukla Airport im Himalaya. Menschen, die den Mount Everest besteigen wollen, kommen nicht umhin, diese Landebahn anzusteuern. Auch wenn das Herz beim Anblick wohl schneller zu schlagen beginnt, das wird es später beim Erklimmen des Gipfels dann sowieso.

Gefährlicher geht es wohl kaum: Der Flughafen im Himalaya ist mit einem 527 Meter langen Rollfeld ausgestattet, an dessen Ende es 600 Meter in die Tiefe geht. Unsplash/siddbunny

Paro International Airport, Bhutan

Der einzige internationale Flughafen des Königreichs Bhutan reiht sich ebenfalls in die Liste der gefährlichsten. Denn seine Landebahn liegt in einem tiefen Tal und befindet sich auf 2236 Metern Höhe, was ein Anflug nur bei guten Wetter- und Sichtbedingungen ermöglicht. Nur erfahrene Pilot*innen dürfen hier landen.

Doch etwas hat sich auf dem Paro International Airport schon mal gebessert: War das Rollfeld früher 1400 Meter lang, wurde es auf 1964 Meter verlängert.

Seine Lage in einem tiefen Tal macht die Landung auf dem Paro International Airport in Bhutan nicht einfach. Jan Willem van Hofwegen

Courchevel Altiport, Frankreich

Schwindelig wird es Passagiere*innen wohl auch beim Anschauen dieses Flughafens in den französischen Alpen. Im luxuriösen Skigebiet Courchevel wartet eine Landebahn, die gerade einmal 537 Meter misst und auf 2000 Metern liegt. Ein Anflug ist nur was für geübte Pilot*innen, da das Rollfeld zudem bergauf verläuft.

Mitten in den Bergen gelegen, eröffnet sich aber eine fantastische Szenerie, die sich Hollywood ebenfalls nicht entgehen lassen wollte: Gleich zweimal wurde hier ein «James Bond»-Film gedreht.

Liegt auf 2000 Metern Höhe: das bergaufwärts verlaufende Rollfeld des Altiports in Courchevel. imago images/Schöning

Gibraltar International Airport, Gibraltar

Weil es in Gibraltar ganz schön eng ist, liess es sich nicht vermeiden, das Rollfeld des Flughafens mit der einzigen Strasse, die nach Spanien führt, zu kreuzen. So etwas gibt es nur einmal auf der Welt – und ist eben eine besondere Gegebenheit. Denn immer, wenn ein Flugzeug landet oder startet, schliesst sich eine Strassensperre und Autos müssen warten. Sobald die Bahn frei ist, heben sich die Schranken wieder.

In Gibraltar kreuzt die Start- und Landebahn die einzige Strassenverbindung zu Spanien. IMAGO/Zoonar/NandoxLardix

Mehr Videos aus dem Ressort