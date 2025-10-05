  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Anbieter auf der ganzen Welt Das steckt hinter dem Reisetrend Calmcation

Sven Ziegler

5.10.2025

Immer mehr Menschen wollen Ferien ohne WLAN und mitten in der Natur machen.
Immer mehr Menschen wollen Ferien ohne WLAN und mitten in der Natur machen.
Unsplash

Statt Städtetrubel und Dauerprogramm setzen immer mehr Menschen auf Ruheferien in der Natur. Das Schlagwort dazu heisst «Calmcation» – und soll weit mehr sein als nur ein Wellness-Wochenende.

Sven Ziegler

05.10.2025, 14:54

05.10.2025, 15:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Calmcations verbinden Ferien mit bewusster Ruhe und Naturerlebnissen.
  • Anbieter in Europa, Australien und Asien setzen auf Tiny Houses und Off-Grid-Hütten.
  • Auch Reisende aus der Schweiz buchen vermehrt Rückzugsorte auf dem Land.
Mehr anzeigen

Es gibt Ferien, da steht Entspannung im Vordergrund. Und dann gibt es Reisen, nach denen wünscht man sich drei Wochen Erholungsurlaub on top. Doch obwohl Destinationen in Grossstädten mit viel Trubel faszinieren, gibt es laut BBC einen Wandel hin zu ruhigen und gelassenen Orten: Calmcations liegen im Trend. Das Wort setzt sich aus den beiden Worten «calm» (ruhig) und «vacation» (Ferien) zusammen.

Calmcation ist aber nicht einfach ein neuer Begriff für Wellnessferien. Stattdessen geht es bei den Ruhe-Reisen ganz aktiv darum, mitten in der Natur bei sich selbst anzukommen. Airbnb bestätigt auf Anfrage von mycation, dass ländliche Regionen bei Reisenden aus der Schweiz zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Die Buchungsanfragen für Orte in den Bergen und auf dem Land stiegen im Vergleich zum vergangenen Sommer um gut 25 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Lärmbelastung – vor allem durch Verkehr – als zweitwichtigste Ursache für Gesundheitsprobleme in Westeuropa ein. Wer dem Reisetrend Calmcation folgt, der priorisiert seine Gesundheit und geht Reizüberflutung aus dem Weg.

Der Blick in die Natur soll bei der Calmcation zur Selbstfindung führen.
Der Blick in die Natur soll bei der Calmcation zur Selbstfindung führen.
Unsplash

Wald, Wiese, Wasser: So kannst du ruhig Ferien machen

Ein Anbieter, der sich auf Calmcations spezialisiert hat, ist die deutsche Plattform Raus. Sie zeigt in der Nähe deutscher Grossstädte an, wo man in gemütlichen Kabinen mitten in der Natur seine Zeit draussen geniessen kann. Wälder, Wiesen, Bauernhöfe: Das Konzept von Raus ist es, Menschen eine kleine Ruheoase zu schaffen, die sie im hektischen Alltag nicht haben.

Auch die Firma Unplugged bietet Rückzugsorte in Grossbritannien und in Spanien an. Die beiden Gründer litten an Burnout und gründeten daraufhin den Reiseanbieter. In den Kabinen gibt es weder WLAN noch Fernseher – stattdessen Natur, Bücher und Zeit für sich selbst. Hier sollen sich Menschen aus der Dauererreichbarkeit herausholen und Raum für Erholung und Reflexion finden.

Wilde Natur ist prädestiniert für Calmation

Australien gilt für viele als Sehnsuchtsort und ist untrennbar mit Wildnis und unberührter Natur verbunden. Kein Wunder also, dass das Konzept der Calmcation dort bereits fest verankert ist. Anbieter wie Shacky setzen auf minimalistische Tiny Houses und Off-Grid-Kabinen. Man kann online zwischen romantischen Orten oder auch Unterkünften wählen, bei denen Hunde erlaubt sind.

Mitten im Wald an der Nordküste Irlands liegt das Burrenmore Nest. Die stilvollen Lodges des Boutique-Retreats erheben sich auf Stelzen zwischen den Bäumen und bieten dank bodentiefer Glasfenster einen direkten Blick ins Grüne.

Die Nutchel Forest Villages im Elsass und in Belgien sind eine Form des nachhaltigen Glampings: Kleine Ansammlungen von Cosy Cabins mitten in der Natur bieten einfache Rückzugsorte ohne viel Schnickschnack und mit bewusstem Verzicht auf Komfort.

Contentpartnerschaft blue News und Mycation

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Mycation.ch. Die Expert*innen von Mycation suchen nicht nur die besten Geheimtipps für aussergewöhnliche Destinationen, sondern auch spannende Geschichten, die Lust auf mehr machen. Die Inhalte werden von erfahrenen Reisejournalist*innen, Blogger*innen oder Content Creatoren erstellt. Es handelt sich nicht um bezahlte Inhalte. Mehr dazu findest du auch im Newsletter. (red)

Ein ähnliches Prinzip verfolgt Majamaja im finnischen Helsinki-Archipel. Dort entstehen minimalistische Off-Grid-Tiny-Houses, die mit Solarstrom betrieben werden und den Fokus konsequent auf Ruhe, Natur und nachhaltiges Design legen.

Wer die raue Natur Schottlands bei seiner Calmcation geniessen will, bucht eine Auszeit in einem der drei Häuser im Uist Forest Retreat. Bei den Unterkünften handelt es sich um Selbstversorger-Unterkünfte mit Meerblick mitten im Wald. Die Häuser wurden so gebaut, dass sie der Natur möglichst wenig Schaden anrichten. So können sich Mensch und Natur erholen. Das Retreat befindet sich in einer national geschützten Landschaft: Gäste können die vielfältige Tierwelt Schottlands direkt vom privaten Balkon oder dem Fenster aus beobachten.

Kirgistan weiss es selbst vielleicht nicht, doch das Land bietet ideale Voraussetzungen für Calmcations – und das zu erstaunlich günstigen Preisen. Zwar existiert bislang keine zentrale Plattform zur Buchung, doch auf Instagram lassen sich zahlreiche Anbieter von Jurten, Bubbles und Tiny Houses finden – meist mit unkomplizierter Reservierung via WhatsApp. Ein Beispiel dafür sind die Alto Cabins, die mit minimalistischer Architektur und spektakulärer Lage das Konzept der Calmcation perfekt aufgreifen.

Mehr Reise-Artikel

Nochmals Sommer. Immer mehr Schweizer*innen verreisen im Herbst

Nochmals SommerImmer mehr Schweizer*innen verreisen im Herbst

Internet-Phänomen. Australiens Selfie-Stars: Zu Gast bei den lächelnden Quokkas

Internet-PhänomenAustraliens Selfie-Stars: Zu Gast bei den lächelnden Quokkas

Rätsel in der Karibik. Frau verschwindet von Kreuzfahrtschiff – dann geht eine mysteriöse SMS ein

Rätsel in der KaribikFrau verschwindet von Kreuzfahrtschiff – dann geht eine mysteriöse SMS ein

Meistgelesen

Ohrfeige statt Tabellenführung – YB geht in Lausanne unter
Basler Blitzstart in Genf: Ajeti trifft zur frühen Führung
«Naked» zeigt Liebe im Schatten der Sexsucht
Schweizer ETHs lehnen Dutzende ausländische Student*innen ab
Schweizer schielen auf das Podest – wer gewinnt in Cádiz?