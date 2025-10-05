Immer mehr Menschen wollen Ferien ohne WLAN und mitten in der Natur machen. Unsplash

Statt Städtetrubel und Dauerprogramm setzen immer mehr Menschen auf Ruheferien in der Natur. Das Schlagwort dazu heisst «Calmcation» – und soll weit mehr sein als nur ein Wellness-Wochenende.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Calmcations verbinden Ferien mit bewusster Ruhe und Naturerlebnissen.

Anbieter in Europa, Australien und Asien setzen auf Tiny Houses und Off-Grid-Hütten.

Auch Reisende aus der Schweiz buchen vermehrt Rückzugsorte auf dem Land. Mehr anzeigen

Es gibt Ferien, da steht Entspannung im Vordergrund. Und dann gibt es Reisen, nach denen wünscht man sich drei Wochen Erholungsurlaub on top. Doch obwohl Destinationen in Grossstädten mit viel Trubel faszinieren, gibt es laut BBC einen Wandel hin zu ruhigen und gelassenen Orten: Calmcations liegen im Trend. Das Wort setzt sich aus den beiden Worten «calm» (ruhig) und «vacation» (Ferien) zusammen.

Calmcation ist aber nicht einfach ein neuer Begriff für Wellnessferien. Stattdessen geht es bei den Ruhe-Reisen ganz aktiv darum, mitten in der Natur bei sich selbst anzukommen. Airbnb bestätigt auf Anfrage von mycation, dass ländliche Regionen bei Reisenden aus der Schweiz zunehmend an Beliebtheit gewinnen. Die Buchungsanfragen für Orte in den Bergen und auf dem Land stiegen im Vergleich zum vergangenen Sommer um gut 25 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Lärmbelastung – vor allem durch Verkehr – als zweitwichtigste Ursache für Gesundheitsprobleme in Westeuropa ein. Wer dem Reisetrend Calmcation folgt, der priorisiert seine Gesundheit und geht Reizüberflutung aus dem Weg.

Der Blick in die Natur soll bei der Calmcation zur Selbstfindung führen. Unsplash

Wald, Wiese, Wasser: So kannst du ruhig Ferien machen

Ein Anbieter, der sich auf Calmcations spezialisiert hat, ist die deutsche Plattform Raus. Sie zeigt in der Nähe deutscher Grossstädte an, wo man in gemütlichen Kabinen mitten in der Natur seine Zeit draussen geniessen kann. Wälder, Wiesen, Bauernhöfe: Das Konzept von Raus ist es, Menschen eine kleine Ruheoase zu schaffen, die sie im hektischen Alltag nicht haben.

Auch die Firma Unplugged bietet Rückzugsorte in Grossbritannien und in Spanien an. Die beiden Gründer litten an Burnout und gründeten daraufhin den Reiseanbieter. In den Kabinen gibt es weder WLAN noch Fernseher – stattdessen Natur, Bücher und Zeit für sich selbst. Hier sollen sich Menschen aus der Dauererreichbarkeit herausholen und Raum für Erholung und Reflexion finden.

Wilde Natur ist prädestiniert für Calmation

Australien gilt für viele als Sehnsuchtsort und ist untrennbar mit Wildnis und unberührter Natur verbunden. Kein Wunder also, dass das Konzept der Calmcation dort bereits fest verankert ist. Anbieter wie Shacky setzen auf minimalistische Tiny Houses und Off-Grid-Kabinen. Man kann online zwischen romantischen Orten oder auch Unterkünften wählen, bei denen Hunde erlaubt sind.

Mitten im Wald an der Nordküste Irlands liegt das Burrenmore Nest. Die stilvollen Lodges des Boutique-Retreats erheben sich auf Stelzen zwischen den Bäumen und bieten dank bodentiefer Glasfenster einen direkten Blick ins Grüne.

Die Nutchel Forest Villages im Elsass und in Belgien sind eine Form des nachhaltigen Glampings: Kleine Ansammlungen von Cosy Cabins mitten in der Natur bieten einfache Rückzugsorte ohne viel Schnickschnack und mit bewusstem Verzicht auf Komfort.

Contentpartnerschaft blue News und Mycation Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Mycation.ch. Die Expert*innen von Mycation suchen nicht nur die besten Geheimtipps für aussergewöhnliche Destinationen, sondern auch spannende Geschichten, die Lust auf mehr machen. Die Inhalte werden von erfahrenen Reisejournalist*innen, Blogger*innen oder Content Creatoren erstellt. Es handelt sich nicht um bezahlte Inhalte. Mehr dazu findest du auch im Newsletter. (red)

Ein ähnliches Prinzip verfolgt Majamaja im finnischen Helsinki-Archipel. Dort entstehen minimalistische Off-Grid-Tiny-Houses, die mit Solarstrom betrieben werden und den Fokus konsequent auf Ruhe, Natur und nachhaltiges Design legen.

Wer die raue Natur Schottlands bei seiner Calmcation geniessen will, bucht eine Auszeit in einem der drei Häuser im Uist Forest Retreat. Bei den Unterkünften handelt es sich um Selbstversorger-Unterkünfte mit Meerblick mitten im Wald. Die Häuser wurden so gebaut, dass sie der Natur möglichst wenig Schaden anrichten. So können sich Mensch und Natur erholen. Das Retreat befindet sich in einer national geschützten Landschaft: Gäste können die vielfältige Tierwelt Schottlands direkt vom privaten Balkon oder dem Fenster aus beobachten.

Kirgistan weiss es selbst vielleicht nicht, doch das Land bietet ideale Voraussetzungen für Calmcations – und das zu erstaunlich günstigen Preisen. Zwar existiert bislang keine zentrale Plattform zur Buchung, doch auf Instagram lassen sich zahlreiche Anbieter von Jurten, Bubbles und Tiny Houses finden – meist mit unkomplizierter Reservierung via WhatsApp. Ein Beispiel dafür sind die Alto Cabins, die mit minimalistischer Architektur und spektakulärer Lage das Konzept der Calmcation perfekt aufgreifen.