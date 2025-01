Deshalb wird die legendäre «Sex and the City»-Treppe in Manhattan gesperrt

Ist möglicherweise schon bald nicht mehr frei zugänglich: Die legendäre Treppe aus den TV-Serien «Sex and the City» und «And Just Like That ...» in Manhattan. Bild: Craig Blankenhorn / Max

Die Eigentümerin hat genug von Touristen ohne Respekt: Fans der TV-Serie «Sex and the City», die zu Carrie Bradshaws ikonischer Treppe in Manhattan pilgern wollen, könnten bald auf ein neues Hindernis stossen.

Von Stefan Weber/Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die legendäre Brownstone-Treppe aus der TV-Serie «Sex and the City» im New Yorker Greenwich Village soll künftig durch ein Tor geschützt werden.

Eigentümerin Barbara Lorber reagiert damit auf jahrelange Belästigungen durch die Fans der TV-Serie.

Die Denkmalschutzkommission stimmte der baulichen Veränderung am historischen Gebäude bereits zu. Mehr anzeigen

1998 setzte Sarah Jessica Parker das erste Mal einen Fuss auf diese Stufen:

Ein historisches, sogenanntes Brownstone-Townhouse in Manhattans Greenwich Village verkörperte in den meisten der sechs Staffeln von «Sex and the City» und in der Wiederauflage «And Just Like That ...» die Wohnung von Parkers Figur Carrie Bradshaw an der Upper East Side.

Die Popularität der beiden TV-Serien lockt seither zahlreiche Fans zum Anwesen. Doch damit könnte jetzt bald Schluss sein.

Schon seit Jahren versperrt eine Kette die Treppe

Diese Woche genehmigte die Denkmalschutzkommission der Stadt New York einen Antrag der Eigentümerin des Hauses auf Errichtung eines Tores, das die Stufen zur Eingangstür versperrt.

«Mein Haus ist jetzt ein weltweites Touristenziel», schrieb Barbara Lorber in ihrem Antrag, wie das US-amerikanische Magazin «People» berichtet.

Seit Jahren versperrt eine Kette die Stufen, zudem hat Lorber auf Anregung der Polizei ein Schild mit der Aufschrift «Betreten verboten – Privateigentum» angebracht.

Aber das hat die Fans nicht abgeschreckt: «Sie klettern über die Kette, posieren, tanzen oder legen sich auf die Stufen, klettern nach oben, um in die Wohnzimmerfenster zu starren, versuchen, die Haupteingangstür zu öffnen, oder klingeln, wenn sie spät in der Nacht betrunken sind, an den Türen», heisst es in Lorbers Erklärung.

Eigentümerin beklagt Graffiti auf den Stufen

Doch damit nicht genug: Man habe auch schon Graffiti auf den Stufen entfernen müssen, ein anderes Mal habe jemand in seine Initialen in den Rahmen der Eingangstür geritzt.

Sie liebe das Haus und wolle es eigentlich nicht einzäunen, sagte Lorber vor der Denkmalschutzkommission: «Aber was im späten 19. Jahrhundert schön war, ist in unserem Jahrhundert leider schutzbedürftig.»

Sie habe 20 Jahre lang vergeblich darauf gewartet, dass die Fans von der TV-Serie «Sex and the City» sich eine neue Pilgerstätte suchen würden.

Carrie Bradshaw plant scheinbar ihren Umzug

Vielleicht geht Lorbers Wunsch demnächst in Erfüllung: Die zweite Staffel von «And Just Like That ...» endete mit einem Umzug von Carrie Bradshaw in eine neue, grosszügigere Wohnung.

Aber so ganz scheint die Hauptfigur nicht loslassen zu können. Im Oktober teilte der offizielle Instagram-Account der Serie ein Foto vom letzten Drehtag der dritten Staffel, auf dem Parker alias Bradshaw auf dem Bürgersteig vor ihrem alten Haus steht.

«Staffel 3 hat die Produktion offiziell dort beendet, wo alles begann», heisst es in der Bildunterschrift. «Wir sehen uns im Jahr 2025, ihr Lieben.»

