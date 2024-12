Vilnius gilt als Weihnachtshauptstadt Europas. mycation

In keiner Grossstadt wird Weihnachten so gelebt wie in der lettischen Hauptstadt Vilnius – sagen die Einheimischen. Tatsächlich gibt es einige magische Orte.

Schnee an den Festtagen wird im Flachland immer seltener. Doch in Litauen stehen die Chancen besser – Minusgrade gehören hier zum Winteralltag. Zwar gibt es nur wenige Sonnenstunden, doch in der Adventszeit erstrahlt die Hauptstadt Vilnius in tausenden Lichtern.

Kein Wunder also, dass die Stadt vom Europäischen Christmas Cities Netzwerk zur Weihnachtshauptstadt 2025 gekürt wurde. Wir verraten, warum die Weihnachtszeit in Vilnius besonders magisch ist.

Der schönste Weihnachtsbaum Europas

Vergiss den Rockefeller Center Christmas Tree! Im Herzen des Kathedralenplatzes von Vilnius erhebt sich die litauische Version des Weihnachtsbaums als strahlendes Symbol der Festzeit, bewacht vom ehrwürdigen Gediminas-Turm. Jahr für Jahr verwandelt der Baum und die dazugehörige Lichtinstallation den Platz in ein magisches Winterwunderland und zieht Besucher:innen in seinen Bann. Eingebettet in den lebhaften Weihnachtsmarkt ist der Baum nicht nur ein lokales Highlight, sondern auch ein international gefeiertes Spektakel.

Mehr als nur ein Weihnachtsmarkt: Traditionelles und Modernes

Der Weihnachtsmarkt in Vilnius hat mehr zu bieten als Foodstände und Geschenke. In den Wochen vor den Festtagen wird der Markt zum Hotspot für Events, die Gross und Klein erfreuen. Neben stimmungsvollen Musik- und Theateraufführungen sind die festlichen Konzerte ein besonderes Highlight.

An mehreren Abenden erfüllen renommierte Künstler mit klassischen Weihnachtsklängen und festliche Melodien die prunkvollen Säle des historischen Präsidentenpalastes. Ein einzigartiges Erlebnis in einem der eindrucksvollsten Gebäude Litauens. Die Konzerte sind kostenlos. Moderne Highlights wie beeindruckende 3D-Projektionen von Weihnachtsgeschichten auf die Kathedrale verleihen den Feierlichkeiten zudem eine innovative Note.

Weihnachtliches Traditions-Menü

Während in der Schweiz an Weihnachten Fondue Chinoise oder Schüfeli aufgetischt wird, gibt es in Litauen traditionell zwölf fleischlose Gerichte, die an die 12 Apostel erinnern.

Zu den typischen Speisen gehören Rote-Bete-Suppe, Fisch (wie Hering oder Hecht), Pilze, Äpfel und Nüsse. Ausserdem gibt es marinierten Fisch, Aalgerichte mit unterschiedlichen Saucen, Sauerkraut, verschiedene Pilzgerichte, Kartoffelsalat und zum Dessert Kūčiukai, kleine süsse Gebäckstücke aus Hefeteig mit Mohn.

Das traditionelle zwölfteilige Znacht nennt sich Kūčios. Serviert wird es zum Beispiel im Restaurant Bernelių Užeiga. Wer etwas Besonderes sucht, kommt im Fine Dining Restaurant Džiaugsmas auf seine Kosten und bekommt neun einzigartige Gerichte mit modernem Twist.

Advent Maze und Polarexpress Vibes: Abenteuer für die Kleinen

Ein zauberhaftes Erlebnis erwartet Besucher:innen im Advent Maze auf dem Domplatz in Vilnius. Der Irrgarten im Stil eines Adventskalenders lädt mit funkelnden Lichtern und kleinen Rätseln zu einem interaktiven Weihnachtsvergnügen für die ganze Familie ein. Den Irrgarten gibt es immer vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember.

Der liebevoll dekorierte Weihnachtszug in Vilnius gleitet durch die funkelnden Strassen und bringt seine Passagiere durch die festlich geschmückte Altstadt und an den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbei.

Mit Schlittschuhen über den Rathausplatz gleiten

Auf der Weihnachts-Eisbahn auf dem Rathausplatz in Vilnius kann man zwischen der majestätischen Kathedrale und den festlich beleuchteten Strassen übers Eis gleiten. Ob Anfänger oder geübte Kufenläufer:innen – unter funkelnden Lichtern fühlt sich das Dahingleiten fast so an wie Schweben. Die Eislaufbahn gibt es noch bis zum 26. Januar 2025.

Wenn man die Altstadt von Vilnius aus einer anderen Perspektive sehen möchte, ist der Glockenturm der Universität Vilnius der perfekte Ort dafür. Die Universität Vilnius ist eine der ältesten Universitäten in Osteuropa und wurde 179 gegründet. Wer hier hochkommt, geniesst die Aussicht auf die hell erleuchtete, schneebedeckte Stadt.

