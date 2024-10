Die Malediven eignen sich besonders für eine idyllische Hochzeitsreise. Bild: dpa

Seychellen, Thailand, Hawaii oder Paris – Flitterwochen sollen ein unvergessliches Erlebnis werden. Wir zeigen dir die aufregendsten und schönsten Ziele für die Hochzeitsreise oder einfach für die nächsten Ferien.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Du heiratest bald und brauchst Inspiration, wohin es in den Flitterwochen gehen soll?

Die Malediven sind der Klassiker unter den Zielen für frischgebackene Ehepaare.

Natürlich eignet sich auch die Stadt der Liebe, Paris, für einen romantischen Trip.

In Kambodscha erleben Verliebte dagegen Abenteuer und mystische Stimmung bei einem Besuch von Angkor Wat. Mehr anzeigen

Heiraten kann ganz schön stressig sein. Kein Wunder, dass frischgebackene Ehepaare nach der Hochzeit erstmal eine Auszeit brauchen. Flitterwochen gelten als die schönste Zeit im Leben eines Paares.

Traumstrände geniessen auf den Malediven, romantisches Candle-Light-Dinner in Paris oder Tempelruinen in Kambodscha: Die Auswahl an wunderschönen Orten für die Hochzeitsreise ist gross. Ob nun verliebt durch die schönsten Städte Europas zu bummeln oder gemeinsam die Füsse in den warmen Sand an traumhaften Stränden zu stecken – die Flitterwochen sollen unvergessen werden.

Entdecke folgend die elf beliebtesten Flitterwochenziele für eine unvergessliche Zeit, die das Glück von Verliebten krönen – aber nicht nur was für Frischvermählte sind.

Die Malediven

Die Malediven sind so etwas wie der Klassiker unter den beliebtesten Flitterwochenzielen. Kein Wunder! Das Inselparadies mitten im Indischen Ozean punktet mit schneeweissen Puderzuckerstränden und wunderschönen Villen direkt am blau-türkis glitzerndem Meer. Als beste Reisezeit zu diesem nicht ganz billigen Vergnügen gilt Dezember bis April.

Mauritius

Wer zwischen Mai und Oktober verreisen möchte, ist auf Mauritius gut aufgehoben. Neben den Malediven gilt auch dieser Inselstaat im Indischen Ozean als romantisches Luxus-Paradies mit weitläufigen Stränden ohne Massentourismus. Spektakuläre Unterwasserwelten machen Mauritius ausserdem zu einem beliebten Ziel für Taucher und Schnorchler.

Seychellen

Ebenfalls im Indischen Ozean gelegen sind die 115 Inseln der Seychellen. Auch hier gibt es lange weisse Sandstrände, Palmen und glasklares Wasser. Die Schönheit der Seychellen und die Weltoffenheit der Seychellois sind ein Magnet für Hochzeitsreisende. Die Inseln beheimaten zwei Unesco-Welterbestätten und die meisten Riesenschildkröten weltweit.

Hawaii

Als ein weiterer Klassiker für Paare mit gut gefülltem Geldbeutel gilt Hawaii. Die tropischen Inseln im Pazifischen Ozean bieten ganzjährig Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 25 und 32 Grad Celsius. Baden, surfen, wandern – egal, wann du nach Hawaii reist, es ist garantiert immer traumhaft schön auf den Inseln.

Bali

Etwas günstiger flitterst du in Südostasien. Die indonesische Insel Bali ist neben Surfern und Backpackern auch bei Hochzeitsreisenden ein beliebtes Ziel. Bali bietet nicht nur schöne Strände und Korallenriffe, sondern abwechslungsreiche Sehenswürdigkeiten wie Mangrovenwälder, schwarze Lavalandschaften, antiquierten Reisanbau und mysteriöse Tempel. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober.

Thailand

Für relativ wenig Geld kannst du in Thailand erstklassige Flitterwochen verbringen. Dort wartet eine Riesenauswahl an Inseln für pure Entspannung. Wenn du aber lieber Abenteuer bevorzugst, kannst du dich auch für Wandertouren oder Dschungeltrips im Inneren des Landes entscheiden. In Thailand angekommen, wirst du nicht viel Geld zum Leben brauchen: Köstliches Essen und fabelhafte Unterkünfte gibt es schon sehr günstig.

Kambodscha

Es muss nicht immer Strand und Meer sein! Abenteuer und mystische Stimmung erleben Verliebte im kambodschanischen Angkor Wat. Die grösste Tempelanlage der Welt zählt zum Weltkulturerbe der Unesco und ist wahrscheinlich eine der schönsten architektonischen Hinterlassenschaften der Welt. Die tanzenden Statuen und baumumrankten Tempelruinen sind unvergesslich.

Neuseeland

Frischvermählte Paare, die nicht nur ineinander, sondern auch in die Natur verliebt sind, sollten nach Neuseeland aufbrechen. Wilde und vor allem vielfältige Landschaften gibt es im Südwestpazifik zu entdecken. Die smaragdgrünen Berghänge und saftigen Wiesen kennen viele aus der «Herr der Ringe»-Trilogie.

Die Alpen

Wer nicht ganz so weit reisen möchte und weniger Budget zur Verfügung hat, muss Europa nicht verlassen. Ein verlängertes Flitterwochenende im Wellnesshotel in den bayerischen Alpen oder in Tirol bietet genügend Romantik und Erholung, ohne die Unannehmlichkeiten einer Fernreise. Am besten buchst du ein Zimmer mit Bergblick, dann brauchst du das Bett gar nicht zu verlassen…

Paris

Mit der grossen Liebe gemeinsam eine fremde Stadt zu erkunden, kann sehr aufregend sein. Tagsüber durch verwunschene Gassen bummeln, überwältigende Architektur bestaunen, nach dem Mittagessen kuscheln im Hotel und abends Candle-Light-Dinner in romantischen Restaurants verbringen – das kannst du am besten in der Stadt der Liebe: Paris.

Santorini

Paare, die ans Meer möchten, aber keine Zeit und kein Budget für Seychellen, Malediven und Co. haben, sollten nach Santorini fliegen. Strahlenden Sonnenschein über märchenhaften Dörfern und ein tiefblaues Meer gibt es dort inklusive. Die Farbkontraste sind einzigartig auf der griechischen Insel: leuchtend weisse Häuser heben sich vom blauen Himmel ab.

Mehr Videos aus dem Ressort