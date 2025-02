Diese 10 Reiseziele sind jetzt gerade besonders günstig

Kapstadt vereint das Beste aus zwei Welten: Hier treffen Berge aufs Meer. Bild: Vanessa Büchel

Noch keine Ferien für dieses Jahr gebucht? Dann wird es höchste Zeit. Einige Destinationen empfehlen sich gerade besonders, da sie dank günstigem Umrechnungskurs gute Angebote bieten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aufgrund günstiger Wechselkurse sind aktuell gewisse Reiseziele besonders attraktiv, so etwa Argentinien oder Japan.

Eine Auflistung von Skyscanner zeigt, welche Länder 2025 am erschwinglichsten sind.

Fernreiseziele wie Südafrika oder Vietnam empfehlen sich ebenfalls, da sie trotz höherer Flugkosten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Aber auch Länder in Europa lohnen sich. Mehr anzeigen

Du wolltest schon immer mal nach Japan, so wie ich? Die Inselnation in Ostasien erlebt zurzeit einen regelrechten Hype – und eine Reise dorthin lohnt sich dank des günstigen Wechselkurses gerade doppelt.

Aber nicht nur der japanische Yen hat im Vergleich zum Franken in den letzten Jahren deutlich an Wert verloren, auch in anderen Ländern sind die Währungen vergleichsweise schwächer geworden. So steckt etwa Argentinien seit langer Zeit schon in einer Inflationskrise.

Aufgrund der hohen Lebenskosten hierzulande sind für Schweizer*innen die meisten Reiseziele ohnehin recht günstig, doch jetzt sind viele Destinationen noch günstiger buchbar.

Wohin du dieses Jahr reisen solltest, wenn du das Beste aus Preis und Leistung herausholen willst, zeigt dir eine Übersicht von Skyscanner. Die Reise-App hat zehn nahe und ferne Ferienziele gesammelt, die so richtig viel fürs Urlaubsbudget bieten. Und viele der Destinationen sind mit Edelweiss mit einem Direktflug von der Schweiz aus erreichbar, wie etwa Antalya oder Bodrum in der Türkei und Kapstadt in Südafrika.

Türkei

Die Türkei hat einiges zu bieten: Da sind unzählige türkisblaue Buchten, das wuselige Metropolenleben in Istanbul oder spektakuläre Natur im Landesinnern. Und natürlich nicht zu vergessen, ist das kulinarische Angebot, bei dem nur schon ein Gedanke daran das Wasser im Mund zusammenläuft.

Ferien in der Türkei sind seit jeher beliebt bei Schweizer*innen, da das Land nicht nur besonders vielfältig ist, sondern auch der gute Umtauschkurs vom Franken zur Lira eine Menge für das geplante Budget bietet.

Auch 2025 lohnt sich eine Reise dorthin – sei es in Form eines Citytrips in die Stadt am Bosporus, zum Sünnelen an der Türkischen Riviera oder für einen Heissluftballonflug in Kappadokien, bei dem Aussichten auf die Mars ähnliche Landschaft ins Staunen versetzen. Die Hügel der zentraltürkischen Region sind mein persönlicher Tipp: Kappadokien ist zwar ein etwas überlaufener Touri-Hotspot, aber der synchrone Aufstieg von unzähligen Heissluftballons zum Sonnenaufgang ist einfach ein Spektakel.

Laut Skyscanner gibt es den Hin- und Rückflug von Zürich nach Istanbul im März bereits ab 106 Franken, im Juli bezahlst du ab 146 Franken.

Ägypten

Einmal im Land der Pharaonen direkt am Nil aufwachsen, dem Gebetsruf lauschen, während die aufgehende Sonne die Pyramiden in der Ferne in einen orangen Dunst hüllt – davon träume ich schon seit einer ganzen Weile. Ägypten ist eines der geschichtsträchtigsten Länder der Welt, hat so viel kulturelles Gut im Angebot und ist daher so viel mehr als einfach nur Badeferien am Roten Meer.

Auf jeden Fall stimmt dort laut Skyscanner aktuell das Preisniveau. Auch dort «können sich Erholungssuchende nämlich auf überwiegend attraktive Preise freuen», schreibt die Reise-App in ihrer Mitteilung.

Für die Ferienorte Hurghada oder Marsa Alam gebe es besonders attraktive Angebote, aber auch in der Hauptstadt Kairo seien Preise für Essen und andere Ausgaben «überaus moderat». In luxuriöseren Urlaubsorten wie Soma Bay oder El Gouna sei das Preisniveau jedoch ein bisschen höher. Hin- und Rückflüge von Basel nach Hurghada kosten Anfang September ab 300 Franken.

Ungarn

Budapest geniesst den Ruf als eine der schönsten Hauptstädte Europas, so heisst es. Seit längerem reizt mich ein Citytrip dorthin. Die Perle an der Donau beeindruckt mit Prachtbauten, historischen Thermalbädern und berühmten Sehenswürdigkeiten wie etwa der Kettenbrücke.

Abseits der Hauptstadt gibt es ebenfalls hübsche Fleckchen in Ungarn zu entdecken. Skyscanner nennt Debrecen, die zweitgrösste Stadt des Landes, einen Geheimtipp, da es die meisten Tourist*innen ins hektische Budapest zieht.

Der gute Wechselkurs zum Forint kommt einer Ungarn-Reise zugute. Hin- und zurückfliegen kannst du nach Angaben der Reise-App von Genf aus im April bereits ab 65 Franken. Auch im Hochsommermonat August finden sich gute Angebote ab 86 Franken.

Rumänien

Weiter östlich lockt Rumänien als nahes Ferienziel in Europa. Ein häufig unterschätztes Juwel, das mit unberührter Natur und jahrhundertealten Traditionen auftrumpft. Unbedingt solltest du bei einer Rumänien-Reise in der Hauptstadt Bukarest – auch «Paris des Ostens» genannt – dem riesigen Parlamentspalast einen Besuch abstatten.

Abseits der Städte finden abenteuerlustige Trourist*innen mystische Wälder mit frei lebenden Bären und rauen Gebirgszügen. In der Heimat von Graf Dracula warten auf Reisefreudige viel Gastfreundlichkeit und wahre Kulturschätze.

Laut Skyscanner ist das Land «aktuell sehr im Trend». Einer der Gründe sei das niedrige Preisniveau beziehungsweise der günstige Kurs zwischen unserer Währung und dem Leu. Hin- und Rückflüge von Basel nach Bukarest sind im Mai bereits ab 59 Franken erhältlich.

Albanien

Wer nach Albanien reist, wird mit unverbauten Landschaften, paradiesischen Stränden, malerischen Dörfern und ganz viel Gastfreundschaft empfangen. Das aufregende Balkanland erlebt zwar gerade einen regelrechten Boom, ist aber noch immer ein echter Geheimtipp und bei vielen nach wie vor nicht auf dem Schirm.

Im Süden des Landes gibt es schöne Strände am Ionischen Meer, das mit seinem glasklaren Wasser an die Karibik erinnert. Ksamil wird die Perle des Südens genannt und ist einer der schönsten Badeort des Landes, obwohl viele hohe Wohnblocks die Silhouette des Ortes bestimmen.

Geschichtsträchtige Bauten, saftig grüne Natur, fjordähnliche Seen, eindrückliche Städte – Albanien ist nicht nur wegen des attraktiven Umtauschkurses vom Franken zur Landeswährung Lek ein attraktiver Hotspot.

Wie Skyscanner weiss, eignet sich die Hauptstadt Tirana hervorragend für einen günstigen Citytrip. Aber auch Hotels und Restaurants an der langen Adriaküste sollen so einiges fürs Budget bieten. Für einen Hin- und Rückflug von Zürich nach Tirana zahlst du im März ab 106 Franken, im August ab 170 Franken.

Südafrika

Hach, Südafrika hat mein Herz im Sturm erobert. Vor allem Kapstadt hat es mir damals angetan. Mein Herz schlägt stark für Camps Bay mit seiner traumhaften Aussicht auf diese imposante Gebirgskette, den vielen Cafés und Restaurants. Die langen weissen Sandstrände, gesäumt von grossen Steinen, und die unvergleichlichen Sonnenuntergänge verführen zum Träumen. Das Licht in Camps Bay ist irgendwie anders – golden und zauberhaft.

Nur auf dem Tafelberg selbst ist es noch schöner, die untergehenden Sonne zu beobachten. Wenn sie die umliegenden Klippen in diese traumhaften Farben hüllt. Oder aber bei einer Fahrt auf dem Chapman's Peak. Dort setzt bei diesem unwirklichen Bild schon mal Schnappatmung ein.

Aber Südafrika ist so viel grösser als nur Kapstadt. Safaris und Lodges sind ein weiteres echtes Highlight, aber doch etwas für Reisende mit grösserem Geldbeute. Wie Skyscanner schreibt, sind «alles in allem Hotels wie Bed & Breakfasts, Fahr- und Bringdienste aber sehr günstig». Gleiches gelte für die Gastronomie und dem guten Tropfen Wein aus einer der lokalen Weingüter.

Südafrika ruft – und du folgst dem Ruf hin und retour im April von Zürich ab 642 Franken. Dezember ist ein beliebter Reisemonat. Dann kann es schon mal teurer werden, aber wer frühzeitig bucht, findet Flüge ab 700 Franken.

Argentinien

Zwar ist die Hyper-Inflation in Argentinien in den letzten Monaten deutlich gesunken, doch der Wechselkurs zwischen Franken und Peso ist nach wie vor attraktiv – und macht eine Reise in das südamerikanische Land umso attraktiver.

Das Land ist bekannt für seine endlosen Weiten in Patagonien, den öden Ebenen, zackigen Bergspitzen, aber auch für reiche Weinregionen, belebte Städte und tosende Wassermassen bei Iguazú im Norden. Buenos Aires zieht Besucher*innen in einen Strudel aus wildem Tango, kulinarischen Köstlichkeiten und geschichtsträchtigen Ecken.

Für Hotels oder Transport gibt es gute Angebote, aber auch der weite Flug überzeugt mit attraktiven Preisen von Zürich nach Buenos Aires ab 747 Franken beispielsweise im September.

Mexiko

Mexiko ist das grösste Land Zentralamerikas und einer dieser Orte, die auf Anhieb einen Zauber über dich legen. So war es zumindest bei mir. Liebe auf den ersten Blick quasi. Neben charmanten Kolonialstädten, beeindruckenden Maya-Ruinen und paradiesischen Stränden gibt es auf der Halbinsel Yucatán eine Vielzahl an mit Süsswasser gefüllten, mysteriösen Höhlen.

Das Land schmeckt nach Tequila, Tacos und Guacamole. In den Gassen ertönen rhythmische Latin Beats, stehen bunte Häuschen in Reih und Glied, während noch buntere Fahnen im Winde wehen. Mit Mexiko-Stadt hat das zentralamerikanische Land eine der grössten Städte der Welt zu bieten und romantische Orte wie Cabo San Lucas oder Isla Holbox eignen sich perfekt für den Pärchenurlaub.

In Mexiko sind Kultur, Geschichte, gutes Essen und traumhafte Strände Programm. Auch hier heisst die Landeswährung Peso und auch hier steht das Geld laut Skyscanner im Kurs zu unserem Franken vorteilhaft. «Entsprechend günstig urlauben lässt es sich an den Stränden in Yucatán von Cancún bis zu den berühmten Stätten in Tulum», steht in der Mitteilung der Reise-App. Der Preis für Flüge von Zürich nach Mexiko-Stadt und zurück liegt im April bei ab 565 Franken, im Ferienmonat August etwa bei ab 594 Franken.

Vietnam

Der Ausblick auf die begrünten Felsen der Halong-Bucht hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Ein Wunder der Natur, das ins Staunen versetzt – und für mich das spektakulärste Highlight Vietnams. Obwohl es davon doch so einige gibt: die romantische Laternenstadt Hội An, beeindruckende Brückenbauten in Da Nang, die einzigartigen Reisfelder der Bergregion Sa Pa oder entspanntes Karibikfeeling auf der Insel Phú Quốc.

Auch das Essen hat es mir angetan – Sommerrollen oder Pho-Suppe sind einfach köstlich. Und alles noch dazu erschwinglich, da der Dong günstig zum Franken steht. Das südostasiatische Land bietet gute Angebote für City-Aufenthalt, Strandferien, Massagen und kulinarische Köstlichkeiten. Von Basel nach Ho-Chi-Minh-Stadt und wieder zurück gehts im März für ab 528 Franken, wie Skyscanner weiss.

Japan

Schon lange mein ganz grosses Traumreiseziel und wahrscheinlich von vielen schon seit einer Weile ein Sehnsuchtsort: Japan erfreut sich gerade grosser Beliebtheit.

Warum erst jetzt? Weil das fernöstliche Land lange Zeit als sehr «hochpreisig» galt, so meint Skyscanner. Doch du hast Glück, denn der Yen hat im Vergleich zum US-Dollar, Euro und Franken in den letzten Jahren deutlich an Wert verloren. Und boom, plötzlich ist da Japan auf der Bildfläche erschienen.

Besonders beliebt ist die Kirchblütenzeit, doch dann auch etwas teurer. Die anderen Saisons sind genauso schön, bieten ebenso viele Erlebnisse im Land der Kontraste. Die Reise-App rät zu einem Trip mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Tokio Richtung Osaka – vorbei am legendären Mount Fuji sowie einem Abstecher in die alte Kaiserstadt Kyoto.

Hin- und Rückflug von Genf nach Osaka kosten im März etwa ab 622 Franken, im Ferienmonat August circa ab 908 Franken.

