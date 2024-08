Diese Länder werden am wenigsten bereist

Liechtenstein ist eines der Länder, das am wenigsten als Reiseziel in Erwägung gezogen wird. Bild: IMAGO/Depositphotos

Ferien ohne Massentourismus? An vielen Orten nicht mehr möglich, aber es gibt sie noch – die nicht ganz so überlaufenen Ziele. Diese Länder sind Geheimtipps und werden jährlich von nur wenigen Touristen besucht.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicht alle Länder sind als Reiseziel gleich beliebt.

Während Italien, Griechenland, die USA oder Thailand beliebte Orte sind, um seine Ferien zu verbringen, reisen nicht viele Tourist*innen nach Kiribati, Bhutan oder Liechtenstein.

Gründe dafür sind unterschiedliche: Manche sind schwer erreichbar, andere teuer oder haben nur wenige Attraktionen. Mehr anzeigen

Heute ist oft von Overtourism die Rede. Mallorca hat mit zu vielen Tourist*innen zu kämpfen, die Menschen gehen seit Monaten auf die Strassen, um zu demonstrieren. Und auch in der Schweiz kennen mittlerweile viele Orte das Problem: Der Aescher ist völlig überlaufen, zieht jährlich Unmengen an Besucher*innen an, ist zu einem beliebten Fotohotspot geworden, mitunter wegen Instagram und Lonely Planet.

Dort, wo ich aufgewachsen bin, schaut das ganz anders aus. Liechtenstein hat eher damit zu kämpfen, mehr Tourist*innen anzulocken, als welche loszuwerden. Einheimische müssen sich nicht darüber ärgern, dass Plätze überrannt, Restaurants überfüllt, Strassen zugemüllt oder Mietpreise wegen Airbnb explodiert sind.

Bei uns ist es ruhig, idyllisch, friedlich, sicher, irgendwie noch unberührt. Es gibt viel Platz, aber nicht ganz so viel zu sehen. Tagsüber streifen zwar Busladungen an vorwiegend asiatischen Touristen durchs Städtle in Vaduz, abends sind die Strassen dann aber wieder leergefegt.

Ja, im Fürstentum hat man noch seine Ruhe – für meinen Geschmack manchmal zu viel Ruhe, warum es mich auch nach Zürich gezogen hat.

Alles hat seine Vor- und Nachteile. Dafür kennt kaum jemand meine schöne Heimat, wenn ich im Ausland auf Reisen bin. Liechtenstein, was? Wenn ich dann erkläre, es handle sich um ein kleines Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich, macht sich meist ein verständnisvolles Lächeln auf dem Gegenüber breit: «Aha! Between Sweden and Australia», habe ich dann auch schon mal in den USA entgegnet bekommen. So ungefähr.

Liechtenstein ist weltweit nicht das einzige Land, das für die meisten Menschen als Reiseziel nicht infrage kommt. Auch die folgenden Destinationen werden nur selten gebucht.

Die 10 am wenigsten bereisten Länder

Die US-Website World Population Review hat mit der Hilfe von Daten der Weltorganisation für Tourismus (UN Tourism) ausgewertet, welche Länder weltweit am wenigsten Tourist*innen verzeichnen. Darunter zu finden eben auch Liechtenstein. Am allerwenigsten besucht wird jedoch Kiribati, eine Inselrepublik im Pazifik.

Touristenankünfte im Jahr 2022

Kiribati: 2000

Bhutan: 21'000

Tonga: 22'000

Samoa: 51'000

Vanuatu: 65'000

Papua-Neuguinea: 69'000

Liechtenstein: 101'000

Cookinseln: 114'000

Burkina Faso: 116'000

Angola: 130'000

Gründe, warum gewisse Länder für Tourist*innen weniger infrage kommen als andere, gibt es viele. Während manche einfach sehr abgelegen und deshalb schwer erreichbar sind, sind Ferien auf gewissen Inselstaaten aufgrund deren Abgeschiedenheit einfach deutlich teurer. Wieder andere sind touristisch noch unterentwickelt, haben nicht viele Attraktionen zu bieten und lohnen sich daher für einen Besuch nicht. Wieder andere sind aufgrund politischer Instabilität oder wegen Krieg nicht bereisbar.

1. Kiribati

Wer Kiribati besuchen will, muss viel Zeit und Geduld mit sich bringen. Doch die beschwerliche Anreise lohnt sich, denn erst einmal angekommen, werden Reisende mit dem Paradies belohnt. Weisse Sandstrände, kristallklares Wasser, eine reiche Unterwasserwelt, ein saftiges Hinterland – und das alles ganz ohne Touristenmassen.

Der Inselstaat, der als einziges Land alle vier Hemisphären berührt, liegt im Pazifik zwischen Australien und Hawaii, besteht aus 32 Atollen und einer Koralleninsel. Viele der Atolle sind unbewohnt und lassen sich von Tourist*innen nicht besuchen. Fast alle Bewohner*innen leben in South Tarawa, hier treffen Reisende auch die meisten Menschen an. Die grössten Inseln sind Tarawa, Kiritimati – auch unter dem Namen Weihnachtsinsel bekannt –, Tabuaeran, Teraina, Banaba und Abariringa.

2. Bhutan

Das buddhistische Königreich Bhutan liegt am östlichen Rand des Himalayas und landet nur auf dieser Liste, weil es eine Menge an Formalitäten zu überwinden gibt, bevor Tourst*innen einreisen können. Aber erst einmal dort, begegnet man atemberaubender Natur und einzigartigen Kulturstätten. Das Himalaja-Königreich zählt mit seinem mystischen Charme zu den entzückendsten Reisezielen.

3. Tonga

Ein Paradies in der Südsee, doch auch nicht ganz so einfach zu erreichen: Tonga trumpft mit Palmen gesäumten Sandstränden, bunten Schnorchelgebieten und einer reichen Kultur auf. Weil man mit rund 30 Stunden Anreise rechnen muss, meiden viele Tourist*innen das traumhafte Reiseziel. Flüge nach Tonga gibt es ab Fidschi oder von den USA, Australien, Neuseeland und China aus.

4. Samoa

Eine weitere Südsee-Insel, die nur wenig besucht wird, aber mit purer Schönheit aufwartet, ist Samoa. Als das «Paradies auf Erden» angepriesen, wird der Staat im Pazifik dem definitiv gerecht. Weisse Sandstrände und im Landesinnern grüner Regenwald, Schluchten sowie Wasserfälle bezaubern Reisende, die sich bis in dieses Land in Polynesien vorwagen.

Auf der Insel Upolu leben die meisten Einwohner*innen Samoas. Lohnenswert ist vor allem auch Savai'i, eine der grössten Inseln im Südpazifik. Aber auch einige kleinere Inseln können besucht werden.

5. Vanuatu

Noch nahezu unberührte Regenwälder und Korallenriffe gibt es auf den Inseln von Vanuatu. Der Südsee-Inselstaat umfasst rund 80 Eilanden und erstreckt sich über eine Länge von 1300 Kilometer. Auf Espiritu Santo gibt es eindrückliche Vulkanlandschaft zu entdecken und auf Tanna zählt der aktive Vulkan Mount Yasur zu den Highlights. Vanuatu wird noch als echter Geheimtipp gehandelt – auch hier aufgrund schwerer Erreichbarkeit noch nicht so überlaufen.

6. Papua-Neuguinea

Der östliche Teil der im Pazifik gelegenen Insel Neuguinea nennt sich Papua-Neuguinea. Dort erwartet Besucher*innen eine der letzten echten Wildnissen der Welt. Zum Kontinent Ozeanien zählend, lockt das Land mit einer kulturellen und biologischen Vielfalt. Unberührte Korallenriffe und Sandstrände, hohe Vulkane und Berggipfel sowie ein dichter Regenwald – damit erinnert Papua-Neuguinea an eine vergessene Welt.

7. Liechtenstein

Und dann ist da dieses kleine Fürstentum: Liechtenstein liegt eingebettet in eine malerische Alpenlandschaft zwischen der Schweiz und Österreich, ist gespickt mit zahlreichen Wanderwegen, traumhaften Aussichten aufs Rheintal, mittelalterlichen Burgen und hat ein kulturelles Angebot vorzuweisen. Das Wahrzeichen des kleinen Landes mit rund 40'000 Einwohner*innen ist das über Vaduz thronende Schloss, das die Fürstenfamilie ihr Zuhause nennt. Im Kunstmuseum gibt es moderne und zeitgenössische Werke zu bestaunen – vor allem aber finden Reisende in Liechtenstein viel Platz und herrliche Natur.

Mehr Videos aus dem Ressort