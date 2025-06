Diese Naturbadis solltest du diesen Sommer besuchen

Das Naturbad in Beringen SH: Hier enthält das Wasser keine Chemikalien. Bild: Screenshot Google Review

Es ist wieder Badi-Wetter. Nebst Spass im Pool, Fluss oder See gibt es auch Naturbadis. Also Schwimmbäder, die auf eine natürliche und ökologische Wasseraufbereitung setzen. Diese sieben solltest du diesen Sommer besuchen.

Es ist heiss. So richtig heiss. Also braucht es eine Abkühlung. Beispielsweise durch Baden. Im Pool, im See, im Fluss – oder in einer Naturbadi.

Naturbadis sind Schwimmbäder, die auf eine natürliche und ökologische Wasseraufbereitung setzen und vollständig auf Chlor oder andere chemische Zusätze verzichten.

Das Wasser wird stattdessen durch biologische Filter, Pflanzen und Mikroorganismen gereinigt, ähnlich wie in einem natürlichen See oder Teich.

Diese sieben Schweizer Naturbadis solltest du diesen Sommer besuchen:

Naturbad Riehen BS

Das Naturbad Riehen bei Basel wurde vom Architekturbüro Herzog & de Meuron geplant. Bild Screenshot Google Review

Das Naturbad Riehen wurde im Juni 2014 eröffnet. Entworfen wurde es von Architekturbüro Herzog & de Meuron. Es ist ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung in der Gemeinde Riehen bei Basel.

In der Badi gibt es ein Café, ein Nichtschwimmerbecken mit Strandbereich und Rutschbahn, ein Schwimm- und Sprungbrett und ein Kleinkinderplantschbecken mit Wasserspielen. Die Besucherzahl ist beschränkt, auf der Website kann der aktuelle Stand abgerufen werden.

Biobadi Biberstein AG

Die Biobadi Biberstein im Kanton Aargau wurde vor 25 Jahren eröffnet. Bild: Screenshot Google Review

Die Badi Biberstein im Kanton Aargau war die erste Biobadi in der Schweiz. Sie wurde im Jahr 2000 eröffnet.

Im Jahr 2014 wurde der Regenerationsbereich des Schwimmbads durch eine Glaswand vom Schwimmerbecken getrennt. Besucher*innen können dort in einem abgetrennten Bereich Seerosen, Kaulquappen, Frösche, Libellen, Schmetterlinge und sogar Ringelnattern beobachten.

Ein Teil des mit Kieselsteinen, Schilf und Seerosen gestalteten Regenerationsbereichs ist zudem für Gäste jeden Alters zugänglich.

Die Badi hat ein grosses Becken, ein Kinderbecken, eine Liegewiese und ein Restaurant. Zudem gibt es einen Spielplatz, ein Volleyballfeld auf der Spielwiese, ein Ping-Pong-Tisch und ein Töggeli-Kasten.

Naturpool Milandia ZH

Im Naturpool im Milandia in Greifensee ZH gibt es auch einen Nichtschwimmerbereich. Bild Screenshot Google Review

Auch in Greifensee gibt es ein Bio-Schwimmbad ohne Chemie: der Naturpool im Sport- und Erlebnispark Milandia.

Es hat ein Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich sowie ein Planschbecken für Kinder errichtet. Ebenfalls vorhanden sind ein Holzsteg und eine Liegewiese.

Naturschwimmbad im Moos ZH

Die Bad im Moos in Schlieren ZH ist das grösste öffentliche, vollbiologisch gereinigte Naturbad der Schweiz. Bild: Screenshot Google Review

Das Freibad im Moos in Schlieren ZH wurde ursprünglich vom Gartenarchitekten Gustav Ammann entworfen. Durch Umbauarbeiten in den 1970er-Jahre wurde die ursprüngliche Gestaltung und der Charakter der Anlage verfälscht.

Bei den Sanierungen – vor der Badisaison 2011 – wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalschutz Zürich die ursprüngliche Gestaltungsidee wiederhergestellt. Das Bad wurde ab dann zu einem Naturschwimmbad.

Das Freibad ist nun das grösste öffentliche, vollbiologisch gereinigte Naturbad der Schweiz. Es hat eine 65 Meter lange Rutschbahn, ein Springbecken mit 1-Meter- und 3-Meter-Sprungturm, eine Kletterwand, Hüftburg und ein Kiosk mit Snacks, Getränken und Süssigkeiten.

Parkbad Kriens LU

Im Parkbad in Kriens LU gibt es eine Abenteuerbucht mit Kletterwand. Bild: Naturbad Kriens

Das Parkbad Kriens bietet neben einem klassischen Schwimm- und Sprungbecken auch ein Naturbad, dessen Wasser durch ein biologisches Reinigungssystem ohne Chlor aufbereitet wird.

Das Naturbad umfasst eine Abenteuerbucht mit Kletterwand sowie eine etwa 70 Meter lange Wasserrutsche mit eigenem Landebecken. Für Kinder gibt es einen separaten Flachwasserbereich mit feinem Kieselstrand sowie einen Planschbereich speziell für die Kleinsten.

Naturbad Maschwanden ZH

Im Naturbad Maschwanden ZH gibt es zusätzlich noch ein 25-Meter-Becken mit vier Schwimmbahnen. Bild: Screenshot Google Review

Seit 2014 ist die Maschwandener Freibadanlage ein Naturbad mit biologischer Wasseraufbereitung. Das Schwimmbad bietet ein 25-Meter-Becken mit vier Schwimmbahnen, ein angrenzendes Nichtschwimmerbecken sowie ein Kinderplanschbecken.

Für Kinder gibt es zudem einen Spielplatz mit verschiedenen Spielgeräten und eine Spielwiese mit Toren. Weitere Freizeitmöglichkeiten bieten Tischtennistische.

Gwaage Badi Beringen SH

Das Naturbad in Beringen SH lädt gross und klein zum Sonnen und verweilen ein. Bild: Screenshot Google Review

Die Gwaage Badi in Beringen ist das erste Bad mit biologischer Wasseraufbereitung im Kanton Schaffhausen. Es hat ein 50 Meter Schwimmbecken mit Sprungturm, ein Nichtschwimmerbecken, ein Planschbecken und einen Spielbach. Zudem hat es einen Kiosk, eine Grillstelle, einen Spielplatz, ein Tischtennistisch und ein Beachvolleyball-Feld.

