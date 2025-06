Traumhaft schön und mystisch rau: Die Azoren. Unsplash

Vulkanlandschaften, Nebelwälder und heisses Quellwasser direkt aus dem Boden: Die Azoren bieten all das, wofür man sonst um die halbe Welt fliegen müsste. Warum das portugiesische Archipel mitten im Atlantik eine der spannendsten Destinationen Europas ist.

Manche suchen das Paradies auf fernen Inseln mit drei Umstiegen und zwölf Stunden Flugzeit. Andere fliegen einfach in den Atlantik – genauer gesagt auf die Azoren. Wer je davon geträumt hat, sich wie in einer Folge von White Lotus zu fühlen – mit Vulkansicht, Meerblick und maximaler Ruhe –, muss nicht bis nach Hawaii oder Thailand. Denn die Azoren haben eine ähnliche Flora und Fauna wie die hawaiianischen Inseln. Das neunteilige Archipel ist ein grünes Paradies – wild, abgelegen und bei vielen Reisenden noch ein echter Geheimtipp. Wir verraten, warum diese Inseln so einmalig sind.

São Miguel schaffte es 2001 in die internationalen Schlagzeilen – allerdings aus ungewöhnlichem Grund: Eine Yacht war vor der Küste in Seenot geraten, und eine halbe Tonne ungeschnittenes Kokain wurde in Päckchen an Land gespült. Plötzlich wurde die ganze Insel mit der Droge überschwemmt – viele konsumierten sie, ohne sich der Gefahren bewusst zu sein. Noch absurder: Das Kokain wurde sogar zum Panieren von Fisch oder zum Süssen von Kaffee verwendet. Dank der Netflix-Serie «Rabo de Peixe» kennt heute ein internationales Publikum diese bizarre Episode. Doch jenseits dieses unfreiwilligen Drogentraumas sind die Azoren alles andere als ein Ort der Kriminalität.

Die grüne Insel: São Miguel

Sao Miguel gilt als grünes Paradies der Azoren. Pexels

São Miguel ist die grüne Königin der Azoren. Die Insel empfängt Reisende mit dampfender Erde, sattgrünen Hügeln und mystischen Kraterseen. In der Caldera von Sete Cidades spiegeln sich der Lagoa Azul und der Lagoa Verde in zwei verschiedenen Farben – ein Naturspektakel, das nur selten in Europa zu finden ist.

Über die Insel verteilt brodelt und zischt es: Heisse Quellen, blubbernde Fumarolen und geothermale Kraft aus dem Erdinnern prägen das Landschaftsbild.

Im Furnas-Tal steigt Dampf aus der Erde und bietet ein kulinarisches Highlight: Cozido ist ein Eintopf, der über Stunden langsam im vulkanischen Boden gart. Auch die Teeplantagen begeistern Besucher*innen und tauchen die Landschaft in satte Grüntöne.

Highlights auf São Miguel Kraterseen Sete Cidades & Lagoa do Fogo

Furnas-Tal mit Thermalquellen und Terra-Nostra-Park

Teeplantage Gorreana & Ananasgewächshäuser bei Ponta Delgada Mehr anzeigen

Die sommerliche Insel: Santa Maria

Santa Maria ist die südlichste und sonnigste Insel der Azoren. In der sichelförmigen Bucht von São Lourenço stehen weisse Häuser mit roten Dächern neben grünen Weinterrassen und türkisfarbenem Wasser – ein Panorama wie gemalt.

Trocken im Westen, üppig grün im Osten, stets gewärmt von der Sonne, die hier öfter scheint als irgendwo sonst auf dem Archipel.

Die historische Insel: Terceira

Zahlreiche Wasserfälle verstecken sich auf den Azoren. Pexels

Auf Terceira trifft Kultur auf Natur. In Angra do Heroísmo, der ältesten Stadt des Archipels und Unesco-Weltkulturerbe, kann man farbenfrohe Fassaden, Barockkirchen und alte Festungsmauern bestaunen – ein Ort, der Geschichten aus der Seefahrtzeit atmet.

Hoch über der Stadt wacht der Monte Brasil, ein erloschener Vulkan mit Blick bis zur Küste. An der Nordküste locken die Lavabecken von Biscoitos zum Baden, und auf den Dörfern erlebt man im Sommer die bunten Feste zu Ehren des Heiligen Geistes – samt bemalter Kapellen und traditioneller Stierläufe.

Highlights auf Terceira: Angra do Heroísmo: UNESCO-Stadt mit kolonialem Flair

Monte Brasil: Aussichtspunkt & Vulkan über der Stadt

Algar do Carvão: begehbare Magmakammer mit See Mehr anzeigen

Die stille Schönheit: Graciosa

Kraterseen auf den Vulkaninseln der Azoren Unsplash

Graciosa ist eine Insel für das Auge. Weisse, rotbedachte Windmühlen, leichte Hügel, grüne Felder und kleine Dörfer machen die Insel zum pittoresken Ort.

Tief unter der Erde wartet Graciosas grösstes Naturwunder: die Schwefelhöhle Furna do Enxofre mit einem geheimnisvollen unterirdischen See. Wer baden möchte, taucht in die warmen Meerespools von Carapacho ein – wo Thermalwasser direkt ins Meer fliesst.

Die mystische Insel: São Jorge

Die Insel São Jorge gilt als besonders dramatisches Fotosujet Unsplash

São Jorge ist die sagenumwobene Insel der Azoren. Sie beeindruckt mit schroffen Höhen, steilen Klippen und grünen Fajãs – flache Landzungen am Fusse dramatischer Abhänge. Deshalb wird die Insel auch oft als Drache bezeichnet.

Auf schmalen Pfaden wandert man von der Hochebene hinunter zur Fajã da Caldeira de Santo Cristo, wo eine stille Lagune und Muschelbänke inmitten wildromantischer Kulisse warten. Mehr als 40 dieser Fajãs machen São Jorge zum Eldorado für Wanderer, die Einsamkeit, Ausblicke und urige Dörfer lieben.

Im Hauptort Velas trifft Vulkanstein auf Fischkutter, und auf dem Pico da Esperança reicht der Blick bis zu fünf Inseln.

Die höchste Insel: Pico

Pico ist der grösste Berg Portugals Pexels

Die Insel Pico erhebt sich dramatisch aus dem Wasser. Der gleichnamige Berg ist der höchste in ganz Portugal und ein Grossteil ist umhüllt von Nebel. Die jüngste Insel der Azoren besteht aus schwarzem Lavagestein.

Auf der flachen Insel wird Wein umzingelt von Mauern angebaut, und schmeckt einmalig nach der besonderen Erde dieser Insel. Abgesehen davon gibt es noch nicht viele Pflanzen und Bäume, denn sie ist erst 250’000 Jahre jung.

Walbeobachter*innen finden vor Picos Küste beste Chancen, Pottwale und Delfine zu sichten, oft nur wenige Meter vom Boot entfernt.

Highlights auf Pico Vulkanbesteigung Montanha do Pico

UNESCO-Weinlandschaft Criação Velha

Whale Watching (ab Lajes & Madalena) Mehr anzeigen

Die blaue Insel: Faial

Faial ist gerade in den Sommermonaten ein absoluter Eye-Catcher. Denn dann blühen unzählige blaue Hortensienhecken entlang der Wege und Kraterränder der Vulkaninsel. Das Peter Café Sport ein Treffpunkt für Segler:innen aus aller Welt – ein Mittagessen in dem Lokal ist ein absolutes Muss.

Die Caldeira do Faial, ein gewaltiger Krater im Inselzentrum, lädt zu wunderschönen Panorama-Wanderungen ein. Im Westen bei Capelinhos erkennt man eine Mondlandschaft aus erkalteter Lava vom jüngsten Vulkanausbruch der Azoren.

Und wer Sonne und Meer liebt, findet in Faial feine Buchten und geschützte Strände – mit etwas Glück ohne eine Menschenseele.

Die blühende Insel: Flores

Hätte der Frühling eine Insel, es wäre Flores. Sie ist die «Blühende» der Azoren. Hortensien, Wildblumen und Azaleen blühen um die Wette und werden von grünen Hängen und dramatischen Küsten eingerahmt. Aber auch Wasserfälle gibt es hier wie Sand am Meer.

Flores ist die perfekte Insel für Canyoning, Schwimmen in Naturpools oder Tauchgänge. Sie ist die westlichste bewohnte Insel Europas – aber hier, am «Ende Europas», findet man nicht viele Menschen, dafür sehr viel Natur.

Highlights auf Flores: Poço da Alagoinha: Wasserfälle & Talkessel bei Fajã Grande

Cascata do Poço do Bacalhau & weitere Wasserfälle

Sieben Kraterseen im Hochland (z. B. Lagoa Funda, Comprida) Mehr anzeigen

Die kleine, feine: Corvo

Corvo ist winzig, wild und wunderbar abgeschieden – mit nur 17 Quadratmetern die kleinste bewohnte Insel der Azoren. Aufgrund ihrer Grösse wird sie oftmals übersehen.

Dabei ist Corvo ein kleines Paradies im Wasser und quasi die Schweiz unter den Azoren. Im Zentrum erhebt sich der Monte Gordo, dessen Caldeirão-Krater wie ein grünes Miniatur-Universum wirkt: kleine Seen, grasende Kühe, mystischer Nebel.

Mehr Tipps zu den Azoren gibt es hier. Du suchst noch Ferieninspiration? Hier siehst du, wann du wohin reisen kannst.