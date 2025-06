Die Gardens by the Bay in Singapur bei Nacht. Unsplash

Wenn andere ins Bett gehen, beginnt für dich das Reise-Abenteuer erst richtig. Das Reisen bei Nacht liegt aktuell richtig im Trend – wir schauen für dich «Noctourism» genauer an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Noctourism», also Reisen bei Nacht, liegen im Trend.

Wer nach Sonnenuntergang unterwegs ist, erlebt eine andere Welt.

Erfahre hier, welche Gänsehautmomente im Dunkeln besonders schön sind. Mehr anzeigen

Nachtaktive Menschen erleben anderes als Frühaufsteher*innen. Doch nicht jeder will deshalb länger auf ein Konzert oder eine Full-Moon-Party.

«Noctourism», also das Reisen bei Nacht, liegt im Trend. Laut Booking suchen immer mehr Menschen bewusst nach Abenteuern bei Nacht. Reiseveranstalter in der Schweiz bemerken das auch: «Das Interesse an besonderen, atmosphärischen Erlebnissen unter freiem Himmel nimmt zu – und das unabhängig von Tages- oder Nachtzeit», erklärt Stephan Kurmann, Mediensprecher bei Dertour Schweiz.

Der Grund für das Interesse an solchen Aktivitäten: «Solche Erlebnisse versprechen eine besondere Stimmung, Ruhe, und eine Nähe zur Natur, die tagsüber oft so nicht spürbar ist. Sie bieten Raum für Achtsamkeit, Entschleunigung und Emotion – Aspekte, die vielen Reisenden heute wichtig sind.»

Gerade bei individuell geplanten Rundreisen beobachten die Reiseexperten von Kuoni durch die Generationen ein wachsendes Interesse an Aktivitäten abseits des Mainstreams, zu denen auch authentische Erlebnisse bei Nacht gehören.

Wer nach Sonnenuntergang unterwegs ist, erlebt eine andere Welt. In der Dunkelheit funkeln Sterne heller, Städte wirken intimer – und es zeigen sich Tiere und Naturspektakel, die tagsüber verborgen bleiben. Erfahre hier, welche Gänsehautmomente im Dunkeln besonders schön sind.

Für Nachtschwärmer:innen: Sternebaden in Marokko

In Marokko erkennt man die leuchtenden Sterne zwischen Wüste und Atlasgebirge. Unsplash

«Jede Reise bietet viele Möglichkeiten für Nachtaktivitäten – zielgruppenunabhängig», so Sandra Studer von Globetrotter. Eine davon: Sterne beobachten unter freiem Himmel.

Das geht besonders gut, wo keine Städte in der Nähe sind. Je dunkler die Umgebung, desto strahlender der Himmel. In Marokko in der Sahara gibt es zahlreiche Wüstencamps, von wo aus man Sternschnuppen und Milchstrasse entdecken kann.

Budapest strahlt in der Nacht besonders schön

Das Parlamentsgebäude in Budapest bei Nacht. Unsplash

Budapest, die Hauptstadt Ungarns, entfaltet in der Dunkelheit ihren echten Charme. Das Parlamentsgebäude, eines der Schönsten Europas, liegt direkt an der Donau. Bei Nacht wird es mit hunderten Lichtern angestrahlt und wirkt wie ein beleuchtetes Schiff aus Stein, das auf dem Fluss zu treiben scheint.

Mit dem Tram kann man eine Tour durch das Nachtleben Ungarns buchen – und es gibt Nachtführungen, die speziell auf den Anbruch der Dunkelheit ausgelegt sind. Auch Städte wie Amsterdam oder Paris lohnen sich bei Nacht besonders und haben spezielle Angebote.

Singapur: Futuristisches Asien nach Sonnenuntergang

Die Gardens by the Bay in Singapur bei Nacht. Unsplash

Während Singapur tagsüber schwül und heiss ist, herrscht nachts eine sanfte Brise. Noch besser: Die Gardens by the Bay werden nach Sonnenuntergang zum Science-Fiction-Märchen.

Die vertikalen Gärten der «Supertrees» leuchten wie ausserirdische Riesenpflanzen und lassen den nächtlichen Spaziergang durch den Dschungel aus Licht und Nebel fast schon surreal wirken. Auch die für Asien sehr typischen Streetfoodmärkte erwachen in der Dunkelheit gerade erst zum Leben.

Polarlichtjagd im Norden

Polarlichter sieht man nur im Dunkeln. Unsplash

Wer glaubt, die Nacht sei nur zum Schlafen da, war noch nie im Abisko-Nationalpark in Schwedisch-Lappland. Die legendäre Aurora Sky Station, erreichbar per Sessellift, liegt mitten in der Wildnis – weit entfernt von jeglicher Lichtverschmutzung.

Sobald der Himmel aufreisst, tanzen grüne, violette und rosa Lichtbögen über die arktische Landschaft. Doch nicht nur in Schweden sieht man Polarlichter, auch in Island kann man unter tanzenden Lichtstrahlen stehen und übernachten. Zwischen Dezember und März ist das Schauspiel besonders intensiv.

Rapunzel-Moment in Chiang Mai

In Chiang Mai lassen die Menschen Laternen in den Himmel steigen. Unsplash

Wer den neu verföhnten Disney-Klassiker «Rapunzel» gesehen hat, kennt die Szene, bei der die Menschen Laternen in den Himmel steigen lassen. Genau das passiert in Chiang Mai, im Norden Thailands. Feiernde lassen tausende Khom Loi in den Himmel steigen.

Dabei handelt es sich um zarte Himmelslaternen aus Reispapier. Die Lichter füllen den Himmel wie ein lebendiges Sternenmeer. Man sagt, in diesem Lichtermeer gehen Wünsche in Erfüllung.

Nachtsafari in Südafrika

Bei Nacht beobachtet man Tiere, die tagsüber verborgen bleiben. Unsplash

Manche Tiere sind nachtaktiv – doch das heisst nicht, dass man sie nicht entdecken kann. Im Kruger Nationalpark beginnt das Abenteuer, wenn andere längst im Camp sitzen. Bei einer geführten Nachtsafari in offenen Jeeps taucht man ein in eine Welt, die am Tag verborgen bleibt: Raubkatzen schleichen durchs Dunkel, Hyänen kreisen lautlos, Giraffen dösen im Schatten der Akazien.

Die Ranger wissen genau, wie man die Spuren liest und wo sich mehr als ein Schatten verbirgt. Sie setzen ihren Fokus auf das Unsichtbare. Besonders zwischen Mai und September, wenn die Nächte klar und kühl sind, zeigt sich die afrikanische Wildnis von ihrer intensivsten Seite.

Nächtliche Trüffelsuche in Italien

Die Trüffelsuche ist ein Abenteuer für sich. Unsplash

Kulinarik für Fortgeschrittene beginnt dort, wo andere längst schlafen: mitten in der Nacht, bewaffnet mit Gummistiefeln, Hund und Hoffnung auf eine Knolle. In der norditalienischen Region Piemont können Gourmets und Abenteuerlustige selbst auf nächtliche Trüffeljagd gehen – und zwar ganz legal.

Wenn die Sonne untergeht, beginnt für die speziell ausgebildeten Trüffelhunde die Hochsaison: Im Schutz der Dunkelheit ist die Luft kühler, der Boden feuchter – die Aromen intensiver. Die Tiere arbeiten konzentrierter, der Wald wird zur Bühne für eine der geheimnisvollsten Delikatessen der Welt.

Kinderlose Prinzessinnen-Nacht im Disneyland

Prinzessin für eine Nacht? An manchen Tagen kann man nachts ins Disneyland. Unsplash

Wer bei der Princess Night im Disneyland in Paris oder den USA einen Platz ergattert, erlebt Disney ohne viel Rummel. Denn: Hier gibt es nur eine streng limitierte Anzahl an Tickets. Bei der Princess Night gibt es spezielle Snacks, Drinks und Souvenirs im königlichen Look – von Rosengold-Macarons bis Glitzer-Cocktails.

Keine Warteschlange, dafür viel Lichtzauber. Perfekt für alle, die Kinder vermeiden wollen und ihren eigenen Prinzessinnen-Moment feiern möchten.

Pinguin-Parade in Australien

Hunderte kleine Pinguine watscheln jeden Abend bei Mondlicht vom Meer zurück an den Strand, um sich in ihren Sandhöhlen zur Ruhe zu legen. Die «Penguin Parade» auf Phillip Island, rund 140 Kilometer südlich von Melbourne, ist ein Paradebeispiel für nachhaltigen Noctourism: Von der dezent beleuchteten Tribüne oder einem unterirdischen Beobachtungsraum aus lässt sich das Schauspiel beobachten, ohne die Tiere zu stören.

Besonders berührend: Zwischen November und Januar zeigen sich oft die winzigen, flauschigen Küken der kleinsten Pinguinart. Wer die Tiere beobachtet, tut gleichzeitig Gutes: Jeder Ticketkauf unterstützt den Schutz der possierlichen Nachtwanderer.

