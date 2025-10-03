  1. Privatkunden
Nochmals Sommer Immer mehr Schweizer*innen verreisen im Herbst

Lea Oetiker

3.10.2025

Im Herbst ist das Wasser im Süden noch schön warm.
Im Herbst ist das Wasser im Süden noch schön warm.
Keystone/EPA/Fabio Muzzi

Im Herbst zieht es viele Schweizerinnen und Schweizer auf Reisen ins Warme und in Städte Europas. Die Nachfrage nach Badeferien und Städtereisen steigt auch ausserhalb der Sommermonate deutlich an.

Lea Oetiker

03.10.2025, 23:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Viele Schweizer verreisen im Herbst ins Ausland.
  • Beliebt sind Badeferien in Spanien, Türkei und Griechenland sowie Städtereisen nach London und Paris.
  • Generell wird der Herbst eine immer beliebtere Reisezeit für Schweizer*innen.
Mehr anzeigen

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, packt viele die Sehnsucht nach einer Auszeit. Ob sonnige Badeferien am Mittelmeer, kulturelle Streifzüge durch europäische Metropolen oder Reisen in ferne Länder – auch im Herbst zieht es die Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland.

«Die beliebtesten Reiseziele unserer Gäste sind im Herbst Spanien, die Türkei, Griechenland und Ägypten», schreibt TUI auf Anfrage von blue News. «Lissabon, Istanbul, Malaga und London gehören bei uns zu den nachgefragtesten Städten», heisst es weiter.

Der Sommer wäre nach wie vor die beliebteste Reisezeit für Badeferien bei ihren Gästen. «Was wir dafür hinaus feststellen, ist eine Fortsetzung des Trends zu Zweitferien im Herbst, der eine attraktive Alternative zum Sommer darstellt», so TUI. Im Herbst seien die Tagestemperaturen insgesamt angenehmer als im Sommer und das Wasser noch warm.

Florenz verdoppelt Buchungszahlen 

Das ist auch beim Touristikunternehmen Detour Suisse nicht anders, zu ihnen gehören beispielsweise Kuoni und Helvetic Tours. «Viele Kundinnen und Kunden möchten den Sommer verlängern, nochmals Sonne tanken und den Sand unter den Füssen spüren», heisst es auf Anfrage von blue News. 

Während die Sommermonate nach wie vor die reisestärkste Zeit sei, würde der Herbst zunehmend an Bedeutung gewinnen. «Viele Kundinnen und Kunden entscheiden sich bewusst dafür, den Sommer zu verlängern und im Herbst nochmals zu verreisen», so Detour Suisse weiter.

Bei den Städtereisen würden London, Paris und Wien dominieren – nicht nur bei den Flugzeugreisen, sondern auch mit dem Zug. «Darüber hinaus stechen mehrere Trendstädte hervor: Florenz hat seine Buchungszahlen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, München erfreut sich unter anderem durch das saisonale Highlight des Oktoberfests grosser Beliebtheit, und Krakau etabliert sich zunehmend als Geheimtipp.»

Im Süden wären Griechenland, Spanien, Ägypten und die Türkei die beliebtesten Reiseziele für ihre Kundinnen und Kunden.

21. Oktober ist der beliebteste Reisetag

Zwischen dem 27. September und dem 19. Oktober, also im Zeitraum der Herbstferien, zeigt die Reisetrendanalyse der Plattform Skyscanner klare Präferenzen der Schweizer Reisenden.

Am beliebtesten sind dabei die Länder Spanien, Italien und die Türkei. Bei den Städtezielen stehen neben einem allgemeinen Interesse an «alle Orte» vor allem Bangkok und Istanbul im Fokus.

Am auffälligsten ist der 25. August, an dem Skyscanner die höchste Anzahl an Flug-Suchanfragen für die Herbstferien registrierte. Als bevorzugtes Reisedatum gilt der 21. Oktober, an dem die höchste Anzahl an Flugbuchungen für Abflüge aus der Schweiz registriert wurde.

