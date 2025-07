Lyon liegt nahe der Schweiz – und lohnt sich definitiv. Unsplash

Wenn Catfishing eine Stadt wäre, wäre es wohl Paris. Das «Paris-Syndrom» beschreibt die Enttäuschung, die Tourist*innen bei ihrer Reise in die französische Hauptstadt erleben. Wir verraten, welche französische Stadt du stattdessen besuchen sollst: Lyon.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Mehr als 30 Millionen Besucher strömen jährlich in die «Stadt der Liebe». Busladungen voller Schulklassen, Selfiesticks in Dauerschleife, lange Schlangen vor dem Louvre und Eiffelturm – Paris ächzt unter seinem eigenen Mythos. Wir sagen drum: Au revoir, Paris! Bonjour, Lyon.

Denn während Paris auf Hochglanz poliert ist und sich in ihrer eigenen Postkarten-Ästhetik verliert, entfaltet Lyon seinen Reiz ganz leise – zwischen dem Duft frischer Madeleines aus einer versteckten Bäckerei und dem Geschmack eines gut gereiften Beaujolais.

Echte französische Cuisine – und bezahlbar

In Lyon gibt es echte authentische Küche. Unsplash

Paris ist international und das zeigt sich auch in der Gastro-Szene. Zwar bekommt man hier den neusten Food-Hype (in Form einer Lobster Roll) – gleichzeitig zahlt man ein Vermögen dafür.

Authentische französische Küche von Austern bis Salade Lyonnaise, quasi die bessere Version des Caesar Salads, wird dagegen in Lyon mit einem Selbstverständnis serviert, das die Stadt quasi zur gastronomischen Hauptstadt von Frankreich macht. Und natürlich gibt es auch hier alle Klassiker von Crêpes bis Pain au Chocolat.

Die Altstadt ist ein absolutes Bijou

Alte Reihenhäuser direkt am Ufer – das bietet Lyon. Unsplash

Ja, dank KI kannst du die zehntausend Leute in deinem Bild vorm Eiffelturm wegretuschieren. Wer aber tatsächlich entspanntes Sightseeing machen will, geht lieber zur Notre-Dame de Fourvière und geniesst die atemberaubende Aussicht auf die Dächer Lyons.

Nichts ist romantischer als ein Spaziergang entlang der beiden Flüsse Rhône und Saône. Und ganz ehrlich: Zwei Flüsse sind besser als einer. Im Musée des Beaux-Arts kommt man tatsächlich noch vorwärts. Statt der entzückende Rücken zahlreicher Touristen von der Mona Lisa betrachten Kunstfans Degas und Monet in aller Ruhe.

Mehr Luxus für weniger Geld

Lyon lockt mit wunderschönen Altstadtgassen. Unsplash

Wer nach einem Hotel in Paris sucht, fällt aus allen Wolken. Denn: Paris hat es nicht nötig, guten Service zu bieten. Tourist*innen können gerade an Feiertagen froh sein, wenn sie überhaupt eine Unterkunft finden.

Wer in Lyon nach einem Hotel sucht, zahlt einen Bruchteil. Ganz günstig ist es nicht – auch Lyon ist eine Grossstadt – dennoch ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wesentlich besser.

Lyon ist charmant und versucht es nicht mal

Charme pur – Lyon vermag zu begeistern. Unsplash

Prätentiös – das Wort, das Paris wie ein Eau de Parfum umweht. Doch das typische romantische Bild von Paris ist leider passé. Statt verträumter Strassencafés und charmant nuschelnder Baguetteverkäufer begegnet einem eine überlaufene, lärmende Grossstadt, in der Glanz und Realität immer weiter auseinanderdriften.

Wer Frankreich wirklich erleben will, findet in Lyon Tradition, Genuss und Authentizität in real life – nicht nur auf Instagram.

In Lyon zählen die inneren Werte

Lyon hat überall versteckte Ecken zu bieten. Unsplash

Lyon hat zwar mindestens genauso viele Insta-Spots wie Paris, doch wie soll man die denn finden, wenn die in der Schlange stehenden Touristen und die Blogartikel fehlen? Wen du in Lyon nach einem schönen Fotospot suchst, dann begib dich in die verwinkelten Strassen und Gassen.

Durch die Traboules – geheime Gänge aus der Zeit der Seidenweber – spazierst du mitten durch Häuserblocks, als würdest du eine Stadt innerhalb der Stadt betreten.

Jede Ecke der Stadt fühlt sich geschichtsträchtig an, als wärst du auf einer Schnitzeljagd und in jeder Strasse wartet eine kleine (fotogene) Belohnung.

Du machst 10’000 Schritte und hast alles gesehen

Auf kompaktem Raum gibt es in Lyon viel zu sehen. Unsplash

Wer seine Zeit in Paris verbringt, kommt um die Metro nicht herum. Lyon hingegen lässt sich zu Fuss erschliessen. Aber die 10’000 Schritte am Tag machst du vermutlich trotzdem: Zwischen all den süssen Bars, hippen Secondhandläden in Croix-Rousse, dem Flanieren entlang der Rhône und spontanen Abstechern in versteckte Innenhöfe, vergisst du schnell die Zeit – und den Stadtplan.

Dafür entdeckst du jede Menge charmante Ecken, die in keinem Reiseführer stehen. Und ganz ehrlich: Es fühlt sich nicht nach Sightseeing an, sondern nach einem langen, genussvollen Spaziergang durchs echte Frankreich.