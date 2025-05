Das Four Seasons Resort auf Maui ist weltberühmt. Four Seasons

Atemberaubende Kulissen, weisse Strände und Luxusservice pur – die Netflix-Serie «White Lotus» lässt den Traum nach Ferien ohne finanzielle Sorgen leben. Diese Adressen lassen es wahr werden.

Redaktion Mycation Sven Ziegler

Der «White Lotus Effekt» verändert Luxusreisen weltweit. So ist der Begriff Set-Jetting – also die Reise zum Drehort einer Serie oder eines Films – mittlerweile gang und gäbe.

Die erfolgreiche HBO-Serie spielt in fiktiven Luxusresorts namens «White Lotus» und zeigt neben atemberaubenden Kulissen auch die Abgründe der Schönen und Reichen. Doch was bleibt hängen, wenn die letzte Folge gelaufen ist? Ganz klar: das Intro als Ohrwurm und der Wunsch, selbst einmal durch diese spektakulären Hotel-Anlagen zu schlendern.

«The White Lotus» jetzt streamen auf blue Premium Mehr erfahren

Wir zeigen, in welchen Drehorten bekannter Serien man übernachten kann und verraten, wo alternative Geheimtipps lauern. Von tropischen Trauminseln bis hin zu dramatischen Felsenkulissen in Süditalien – diese Adressen lassen Set-Jetting-Träume wahr werden.

Hawaii, «White Lotus» Staffel 1

Das Four Seasons Resort auf Maui ist weltberühmt. Four Seasons

Die Kulisse für die erste Staffel der HBO-Serie «White Lotus» lieferte das Four Seasons Resort auf Maui. Als die Serie 2020 hier gedreht wurde, war das Hotel aufgrund der Coronapandemie leer. Das ist sonst selten der Fall, denn das Luxusresort ist unter Branchenkennern ein absoluter Hit. Üppiger Dschungel, azurblaues Wasser, weisse Strände – wer die Serie schaut, taucht ein in das Leben der Reichen und Schönen, und bekommt gleichzeitig Fernweh.

Mit Erfolg, der messbar ist: Das Four Seasons auf Maui wird seit Ausstrahlung der Staffel im Vergleich zum Vorjahr die Verfügbarkeit eines Zimmers 386 % öfter geprüft.

Kostenpunkt: ab CHF 730 pro Nacht

Italien, «White Lotus» Staffel 2

Das Four Seasons in San Domenico Palaca. Four Seasons

Die 2. Staffel von «White Lotus» macht Zuschauenden das Dolce Vita schmackhaft und wurde im Four Seasons in San Domenico Palaca gedreht. Das Luxushotel beherbergte in der Vergangenheit Berühmtheiten wie Oscar Wilde und Elizabeth Taylor.

Das Hotel fügt sich pittoresk in die felsige Landschaft Siziliens ein und auch die Zimmer sowie die Suiten mit Meerblick und üppigen Terrassen sind ein absolutes Highlight.

Kostenpunkt: ab CHF 700 pro Nacht

Wer aber eher die Strandszenen der Serie feiert, der ist im UNA HOTELS Capotaormina gut aufgehoben.

Kostenpunkt: ab CHF 270 pro Nacht

Ein besonderes Bijou bietet Airbnb: Wunderschöne bunten Wandmalereien, ein Pool im perfekt gepflegten Garten und Vintage-Möbeln erwarten Besucher:innen in der Villa Tasca. Zum stolzen Preis von 5500 Euro die Nacht. Doch trotz des hohen Preises ist die Villa grösstenteils ausgebucht. Mittlerweile können nur noch Monatsgäste in der Luxusunterkunft übernachten.

Auf AirBNB gibt es auch Villen und Schlösser im barocken Stil. Airbnb

Aber: Auf Airbnb kann man einfach mal durch Villen und Schlösser stöbern und findet ähnliche Locations im barocken Stil – zu einem kleineren Preis. Wer den königlichen Vibe mit Stadtnähe präferiert, kommt in Suite des Prinzen Asmundo auf seine Kosten. Im Canalotte Tower können Gäste in einer antiken Burg schlafen und die Liberty Mood Residenza ist ein Highlight für alle, die einen Mix aus Antike und Moderne suchen.

Thailand, «White Lotus» Staffel 3

Das Four Seasons auf Koh Samui ist zum Sehnsuchtsort geworden. Four Seasons

Die dritte Staffel von «White Lotus» wurde in Thailand gedreht. Konkret: in Bangkok, Phuket und Koh Samui. Für die fiktive Hotelanlage nutzten die Filmemacher:innen das Four Seasons auf Koh Samui, das seitdem der Sehnsuchtsort zahlreicher Reisenden ist.

Während «White Lotus» in der Serie das absolute Wellnesszentrum ist, bei dem Reisende auf der Suche nach sich selbst durch Diäten und Handyverbot unterstützt werden, ist das Four Seasons schlicht und einfach ein Luxusresort mit wunderschönen Suiten mitten im Dschungel.

Kostenpunkt: zwischen CHF 1700 und CHF 12’000 pro Nacht

Die Insel im Golf von Thailand erwartet allein durch Gäste aus den USA einen Zuwachs von 65 Prozent. Koh Samui kämpfte allerdings schon vor Ausstrahlung der 3. Staffel mit Overtourismus. Als Alternativen empfehlen sich die Inseln Koh Kood, Krabi or Hua Hin. Kop khun ka – zu Deutsch Danke (für diesen Tipp).

Auch ein Hotel von Anantara mischt bei «White Lotus» mit. Anantara

Auch die Luxuskette Anantara mischte bei «White Lotus» in Staffel 3 mit. Mit 70 Suiten und 83 Pool-Villas ist das Anantara Mai Khao Villas in Phuket ein absolutes Schmuckstück.

Die Anlage liegt eingebettet zwischen dem goldenen Sandstrand von Mai Khao und dem grünen Sirinath-Nationalpark. Eine himmlische Oase ist auch der Spa-Bereich, der schon internationale Anerkennung gewonnen hat.

Kostenpunkt: zwischen CHF 1000 und CHF 3000 pro Nacht

Griechenland / Kroatien, Mamma Mia

Der zweite Teil von «Mamma Mia» wurde in Kroatien gedreht. Villa Serena

Das Musical «Mamma Mia» handelt von einer jungen Frau auf der Suche nach ihrem Vater. Doch die Szenerie stiehlt dem Film voller Abba-Songs beinahe die Show. Kein Wunder, besuchen zahlreiche Touristen seit der Ausstrahlung die Film-Location.

Contentpartnerschaft blue News und Mycation Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Mycation.ch. Die Expert*innen von Mycation suchen nicht nur die besten Geheimtipps für aussergewöhnliche Destinationen, sondern auch spannende Geschichten, die Lust auf mehr machen. Die Inhalte werden von erfahrenen Reisejournalist*innen, Blogger*innen oder Content Creatoren erstellt. Es handelt sich nicht um bezahlte Inhalte. (red)

Die schlechte Nachricht: In der Villa Donna aus dem ersten «Mamma Mia»- Teil kann man nicht übernachten, denn das Hotel wurde in Hollywood gebaut. Die wunderschöne griechische Landschaft können Fans aber in Skopelos geniessen.

Der zweite Teil von «Mamma Mia» wurde in Kroatien in Vis gedreht. Zwar gibt es das Hotel, in dem das Ganze spielt, ebenfalls nicht, aber die Filmcrew übernachtete im einzigen Hotel auf Vis: der Villa Serena.

Kostenpunkt: ab CHF 450 pro Nacht

Abu Dhabi und Jordanien, «Dune Part 2»

Auch «Dune Part 2» weckt Reiselust. Denn die spektakulären Landschaften von Arrakis gibt es zum Teil wirklich. Besonders eindrucksvoll: die Wüste Rub al-Chali in Abu Dhabi, eine der grössten Sandwüsten der Welt. Dort trifft Science-Fiction auf die Realität, wenn sich endlose Dünen in der flimmernden Hitze wellen – fast so, als würden jeden Moment Sandwürmer auftauchen.

Der Wadi Rum, ein Naturschutzgebiet in Jordanien, diente ebenfalls als Filmkulisse. Inmitten der roten Felsen gibt es Luxuscamps und Bubbles, in denen man sich fühlt wie auf einem anderen Planeten. Unterkünfte findest du auf einschlägigen Buchungsportalen, wenn du nach «Wadi Rum» suchst. Wer mehr Orte aus «Dune» entdecken will, kann eine halbe Weltreise planen: Weitere Schauplätze liegen in Namibia, Italien und Ungarn.

Kostenpunkt: zwischen CHF 90 und CHF 500 pro Nacht

Frankreich, Emily in Paris

Wer in einer Filmlocation von «Emily in Paris» übernachten will, der wird im südfranzösischen Städtchen Gordes fündig. Das Airelles Gordes, La Bastide ist ein Wellnesshotel mit Spitzenküche, in dem Lilly Collins als Emily mit ihrem Schwarm ein Mittagessen geniesst.

Das Luxushotel im mittelalterlichen Stil könnte übrigens auch eine Filmkulisse von «White Lotus» sein, wenn sich die Macher:innen dem französischen Charme verschreiben.

Kostenpunkt: zwischen CHF 620 und CHF 3000 pro Nacht

Norwegen, «Succession»

In Staffel vier der Serie «Succession» erreicht eine entscheidende Verhandlung ihren Höhepunkt – mitten in der spektakulären Natur Norwegens. Für diese Auseinandersetzung trifft sich die Elite im Juvet Landscape Hotel.

Für Besucher*innen, die hier übernachten, ist das Hotel eine Einladung, die Welt hinter sich zu lassen und völlig in die Natur einzutauchen. Nicht umsonst werden die Kabinen im Wald als architektonische Juwelen bezeichnet. Ein absolutes Highlight auf jeder Norwegen-Reise.

Kostenpunkt: zwischen CHF 300 und CHF 340 pro Nacht

Marokko, «Inventing Anna»

Das La Mamounia in Marrakesch. La Mamounia

Die Serie befasst sich mit der Hochstaplerin Anna Delvey. Eine entscheidende Filmkulisse ist das La Mamounia, ein Fünf-Sterne-Luxushotel. In dieser Anlage übernachtete auch die echte Anna Delvey vor ihrer Verhaftung. Der orientalische Palast empfängt Stars und Gäste aus aller Welt. Es gilt als einer der renommiertesten Hotels weltweit.

Kostenpunkt: zwischen CHF 700 und CHF 1400 pro Nacht

Weitere Set-Jetting Locations findest du auf mycation.