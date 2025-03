Gamla Stan, die Altstadt, ist das Wahrzeichen Stockholms. Unsplash

Stockholm hat viel mehr zu bieten als nur die klassischen Touristen-Hotspots. Diese traumhaften Rückzugsorte solltest du ebenfalls kennen.

Wenn die endlos langen Nächte in Schweden enden und der Frühling erwacht, dann herrscht in Stockholm eine magische Stimmung. Es kann schneien, oder es gibt strahlenden Sonnenschein. Wer nach Schweden geht, hat immer ein gewisses Niederschlagsrisiko. Aber: Stockholm vereint City-Feeling mit Natur-Highlights und ist eine der wenigen Städte, die den idealen Ausgleich zwischen Grossstadt und Ruhe-Oase bietet. Die perfekte Destination also für eine «Rauszeit».

Stockholm hat im Gegensatz zu anderen Metropolen weniger als eine Million Einwohner. Überall finden sich Orte, an denen das authentische Lebensgefühl der Schweden omnipräsent ist. Wir verraten, welche Adressen du dir für deinen Trip notieren solltest.

Restaurant-Tipps in Stockholm

Der perfekte Start in den Tag bietet ein Besuch im Rosendals Trädgård. Das Bio-Café auf Djurgården serviert frische Gerichte, deren Zutaten direkt aus dem eigenen Garten stammen. Mitten im Grün können Reisende hier diverse Köstlichkeiten schlemmen.

Ein Besuch in Mom’s Kitchen Nybrogatan ist wie ein Ausflug in die schwedische Heimatküche. Hier stehen traditionelle Gerichte auf der Speisekarte, die an gemütliche Familienessen erinnern. Zu den Highlights zählen saftige Köttbullar mit cremigem Kartoffelpüree und Preiselbeeren, zart gebratene Wallenbergare – eine klassische Kalbsfrikadelle – sowie vegetarische Cannelloni, gefüllt mit Ricotta und Spinat. Ein Ort, der den Geschmack Schwedens authentisch und bodenständig auf den Teller bringt.

Für alle, die Stockholm von seiner traditionellen Seite erleben möchten, ist das Restaurant Pelikan eine feste Adresse. In einer imposanten Jugendstil-Halle auf Södermalm serviert das Lokal seit über einem Jahrhundert schwedische Hausmannskost in authentischem Ambiente. Hohe Decken, dunkles Holz und eine zeitlose Atmosphäre schaffen den perfekten Rahmen für Klassiker wie eingelegten Hering in vielfältigen Variationen oder zarte Kalbsleber mit knusprigem Speck. Abgerundet wird das Erlebnis am besten mit einem kühlen Bier oder einem Glas traditionellen Aquavits.

Auszeit in Stockholm

Eine Zimtschnecke ist in Stockholm ein absolutes Muss. Unsplash

Nichts schreit so sehr Fika und Pause wie eine Zimtschnecke mit einem heiss gebrühten Kaffee. Als ehemalige Militärbäckerei spielte Stora Bageriet einst eine zentrale Rolle in der Versorgung der schwedischen Armee. In ihren besten Zeiten wurden hier täglich bis zu 60'000 Laibe Brot gebacken. Heute ist die Bäckerei bekannt für ihr herausragendes Sauerteigbrot, das zu den besten der Stadt zählt. Ob pur genossen oder mit köstlichen Belägen verfeinert – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack.

Im Café Pascal trifft skandinavischer Minimalismus auf herzliche Gemütlichkeit. Der Duft von Kaffee liegt in der Luft, während goldbraune Zimtschnecken auf ihren grossen Auftritt warten – knusprig, buttrig, perfekt. Hier schmecken selbst die einfachsten Sandwiches wie kleine Meisterwerke, ideal für eine genussvolle Pause zwischendurch.

Sightseeing in Stockholm abseits der Masse

Tipp Nummer 1: Djurgården

Das Tor führt in den riesigen Park Djurgården. Unsplash

Trotz ihrer urbanen Kulisse bleibt die Natur in Stockholm allgegenwärtig – nirgendwo zeigt sich das deutlicher als auf der Insel Djurgården. Zugegeben: Ein Geheimtipp ist der gleichnamige Park nicht, bei gutem Wetter geht jeder dorthin. Aber aufgrund der Grösse verteilt es sich sehr gut.

Dieses grüne Paradies vereint dichte Laubwälder, ruhige Pfade und weite Wiesen zu einem perfekten Rückzugsort vom Stadttrubel. Spaziergänge unter den hohen Bäumen lassen die Millionenmetropole sofort vergessen. Wer die gesamte Insel erkunden möchte, sollte sich ein Fahrrad mieten, um so richtig in die Landschaft einzutauchen. Zu Fuss wird daraus schnell ein ganzer Tagesausflug, bei dem sich die Natur von ihrer schönsten Seite zeigt.

Tipp Nummer 2: Inselhopping

Die Schären vor Stockholm sind ideal, um dem Stadttrubel zu entkommen. Statt der überfüllten und teuren Insel Fjaderholmarna bieten die regulären Bootslinien echte Einblicke ins Leben der Einheimischen. Sie führen vorbei an felsigen Küsten, wilden Blumenwiesen und ruhigen Wohninseln – eine authentische Alternative abseits der Touristenströme.

Tipp Nummer 3: Bergianska trädgården

Flora und Fauna können so ästhetisch sein, das zeigt sich vor allem in einer grünen Ecke bei der Universität. Ein Abstecher mit der U-Bahn bringt dich zu einem der entspanntesten Orte rund um Stockholm: dem Bergianska trädgården. Der botanische Garten überrascht mit einer beeindruckenden Vielfalt an Pflanzen aus aller Welt. Zwischen alten Bäumen und blühenden Wiesen lädt ein See dazu ein, die Füsse ins Wasser zu tauchen oder am Ufer und zwischen blühenden Bäumen zu lesen. Im Sommer kann man im See schwimmen – im Frühling ist es wohl eher Eisbaden.

Shopping-Tipps für Stockholm

Stockholm steht für minimalistisches Design, Qualität und eine Vorliebe für zeitlose Mode. Wer in der schwedischen Hauptstadt nach besonderen Fashion-Fundstücken sucht, wird vor allem in Södermalm fündig – dem kreativen Herzen der Stadt.

«Grandpa» in Södermalm kombiniert schlichte, klassische Mode mit Vintage-Dekor und besonderen Accessoires. «Beyond Retro» ist ein Paradies für Secondhand-Fans und bietet in SoFo eine beeindruckende Auswahl an Mode aus verschiedensten Epochen. Wer es geordnet mag, wird bei «ettresex» fündig – hier hängen Designer- und Vintage-Kleidung aus Europa, den USA und Japan perfekt sortiert, vor allem aus den 80ern, 90ern und frühen 2000ern. «Herr Judit» hingegen ist die erste Adresse für stilbewusste Männer und verbindet skandinavische Eleganz mit britischem Vintage-Charme. Alle Stores stehen für hochwertige, nachhaltige Mode mit viel Charakter.

