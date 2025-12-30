  1. Privatkunden
Wärme im Winter? Dieses Ferienparadies ist kein Geheimtipp mehr und trotzdem magisch

Redaktion Mycation

30.12.2025

Auf Holbox dominiern leere Strände.
Auf Holbox dominiern leere Strände.
Mycation / Jenny Wagner

Cancún ist laut, Tulum überlaufen – und Holbox? Die kleine Insel vor der Halbinsel Yucatán gilt als letzter Geheimtipp Mexikos. Ganz stimmt das nicht mehr. Und trotzdem war sie der eindrücklichste Ort einer Reise durch die Region.

Redaktion Mycation

30.12.2025, 16:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Holbox ist längst kein unentdeckter Geheimtipp mehr, bleibt aber überraschend entschleunigt.
  • Die autofreie Insel verbindet touristische Infrastruktur mit geschützter Natur.
  • Trotz wachsendem Besucherandrang bewahrt Holbox einen eigenen, farbenfrohen Charme.
Mehr anzeigen

Cancún war einst ein paradiesisches Fischerdorf in Mexiko. Heute ist es einer der meistbesuchten Orte der Welt – und das spürt man an jeder Ecke. Obwohl (oder gerade weil) Millionen Besucher*innen jährlich nach Cancún fliegen, gibt es auch zahlreich Kritik an der Feriendestination. Eine negative Rezension folgt der nächsten, die Strände sind überteuert, die Musik laut.

Die Insel Holbox, ganz im Süden von Mexiko, gilt noch als Geheimtipp Mexikos. Theoretisch. mycation Redaktorin Jenny ist von Touri-Hotspot Tulum über Cancún bis zur vermeintlich unentdeckten Perle Holbox gereist und hat erfahren: Tourist*innen haben auch diesen Ort schon längst auf dem Schirm. Und dennoch war es der beste Ort auf ihrer Mexiko-Reise.

Innert 20 Minuten in der Natur

Der Name Holbox stammt aus dem Maya‐Yucateco und bedeutet «schwarzes Loch». Er spielt auf die Dunkelheit der Lagunen an, die die Insel umgeben. Rund 40 Kilometer nördlich der Halbinsel Yucatán gelegen, ist der Grossteil Holbox’ Teil des Biosphärengebiets Yum Balam. Die Anreise erfolgt über den Hafen von Chiquilá; von dort bringt eine Fähre die Besucher:innen in rund 20 Minuten auf die Insel. Denn: Die Insel ist autofrei, was erst einmal nach Ruhe und Unberührtheit klingt.

Pink, türkis, Pastell: Farbige Häuserfassaden auf Holbox
Pink, türkis, Pastell: Farbige Häuserfassaden auf Holbox
Mycation / Jenny Wagner

Auf Holbox angekommen stellt man jedoch schnell fest: Die Insel ist weder unberührt noch besonders ruhig. Im Zentrum des Dorfes liegen Strandbars, Restaurants und kleine Hotels dicht beieinander. In den Bars ertönt laute Musik, es gibt Alkohol und Cocktails, Amerikaner*innen feiern die ganze Nacht. Zumindest vereinzelt. Je weiter weg man sich vom Hafen bewegt, desto ruhiger wird es. Und dann entfaltet sich doch noch etwas Magisches.

Boutique-Hotels und Avocado-Toast

Holbox ist keine Destination für Abenteurer*innen. Mittlerweile gibt es hier eine extrem gute Infrastruktur. Zwar ist die Insel autofrei, aber Golf-Carts bringen Tourist*innen (und vor allem ihr Gepäck) ganz bequem zum Hotel. Vor zwanzig Jahren hätte man seinen Koffer wohl durch den Sand ziehen müssen. Es gibt wunderschöne Boutique-Hotels mit Strandblick. Tipp: Je weiter abseits das Hotel ist, desto weniger Beachclub-Vibes hat man. Beim Frühstück hat man die Wahl zwischen Eiern mit Salsa oder dem beliebten Avocado-Toast.

Apropos Essen: Es gibt echt viele Destinationen, wo sich sich Vegetarier*innen nur von Brot ernähren können. Holbox gehört nicht dazu. Hier gibt es sowohl den Matcha Latte als Kaffeeersatz, als auch zahlreiche vegane und vegetarische Speisen. Die Meeresfrüchte sind aber extrem fein und wer will, sollte sich die nicht entgehen lassen.

Erfrischend beschaulich und trotzdem bunt

Holbox ist einer der besten Orte in Mexiko, um Biolumineszenz im Wasser zu beobachten. Aber Achtung: In den Lagunen leben auch Alligatoren. Ansonsten sind die Aktivitäten auf der Insel beschaulich: Man kann Flamingos beobachten und über die weiten Sandbänke spazieren. In der Nebensaison (also von Juni bis September) kann man Walhaie sehen. Zu der Zeit kann es aber auch ordentlich regnen. Generell hat Holbox einfach seinen ganz eigenen Charme. Überall an den Wänden gibt es Street-Art, die Strandhäuschen leuchten in pastelligen Farben und bunte Fähnchen flattern im Wind.

Contentpartnerschaft blue News und Mycation

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit Mycation.ch. Die Expert*innen von Mycation suchen nicht nur die besten Geheimtipps für aussergewöhnliche Destinationen, sondern auch spannende Geschichten, die Lust auf mehr machen. Die Inhalte werden von erfahrenen Reisejournalist*innen, Blogger*innen oder Content Creatoren erstellt. Es handelt sich nicht um bezahlte Inhalte. Mehr dazu findest du auch im Newsletter. (red)

Nicht jeder Ort, an dem viel los ist, ist automatisch vom Overtourism betroffen. Problematisch wird es, wenn man in den Lebensraum der Tiere eindringt und ihn zerstört. Dass Holbox sich touristisch entwickelt, bietet der lokalen Bevölkerung wirtschaftliche Sicherheit. Dass man sich tolle Souvenirs kaufen kann, ist kein Nachteil, ganz im Gegenteil. Es ist doch schön, dass man sich in einem Concept-Store eine tolle nachhaltige Leinenhose kaufen kann und Silberschmuck, der nicht anläuft.

Einer der traumhaften Strände auf Holbox.
Einer der traumhaften Strände auf Holbox.
Mycation / Jenny Wagner

Durch die steigende Beliebtheit hat sich auch der Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit verändert. Viele Bootstouren werden nachhaltig durchgeführt und man verpflichtet sich eher ökologischen Standards – etwa durch den Verzicht auf Einwegmaterialien, durch klare Regeln beim Schnorcheln oder durch feste Abstände bei Tierbeobachtungen. Häufig stammen die Betreiber:innen selbst von der Insel, kennen die sensiblen Ökosysteme und setzen bewusst auf schonende Formen des Tourismus, um diese auch langfristig zu erhalten.

Fazit von mycation: Holbox ist nicht ganz so geheim, wie Influencer*innen und Reiseblogger*innen behaupten. Dennoch kann die Insel genau die richtige Destination sein, wenn man sich in den europäischen Wintermonaten nach schönen Strandferien sehnt. Und der Tourismus bringt Vorteile, eine gute Infrastruktur und karibisches Flair ohne Ende. Was will man mehr?

