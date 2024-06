Das Sun Cruise Resort hat 211 Zimmer. Bild: IMAGO/Xinhua

Nein, das ist kein gestrandetes Kreuzfahrtschiff, sondern ein Hotel: Auf einem Hügel in Jeongdongjin, Südkorea, empfängt das Sun Cruise Resort seit 2002 Gäste. Heute gilt es als eine der wichtigsten Attraktionen.

vab Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dieses Kreuzfahrtschiff hatte noch nie Wasserkontakt: Das Sun Cruise Resort in Jeongdongjin, Südkorea, kann alles andere als schwimmen, denn es ist ein Hotel.

Doch der Bau gleicht einem Kreuzfahrtschiff bis aufs Haar.

Bullaugenfenster, Salzwasserpool oder Wellenrauscheffekte machen das Feeling komplett.

Heute ist das Hotel eine beliebte Touristenattraktion. Mehr anzeigen

Auf einem Hügel in der südkoreanischen Stadt Jeongdongjin erhebt sich ein aussergewöhnliches Hotel: Das Sun Cruise Resort thront wie ein gestrandetes Kreuzfahrtschiff über dem Strand und gleicht einem echten Exemplar bis aufs Haar. Darum zieht es jährlich nicht nur viele Übernachtungsgäste, sondern auch zahlreiche Schaulustige an, die für den perfekten Schnappschuss davor posieren wollen.

Obwohl es so ausschaut: Seetüchtig wäre das Kreuzfahrtschiff-Hotel nicht. Denn der Hotelkomplex besteht aus Beton und empfängt mit seinen 211 Zimmern seit 2002 Gäste.

Mit einer Länge von 165 Metern, einer Höhe von 45 Metern und einem Gewicht von unglaublichen 30'000 Tonnen ist das Sun Cruise Resort ein eindrücklicher Bau. In den verschiedenen Restaurants landen koreanische als auch westliche Speisen auf dem Teller. Eines der Highlights des Hotels ist eine rotierende Sky Bar, die einen prächtigen Ausblick freigibt.

Das Kreuzfahrt-Feeling soll so echt wie möglich sein: Über Lautsprecher hören Besucher*innen Wellengeräusche und der Pool ist mit Salzwasser gefüllt. Ein weitläufiger Park und ein hoteleigener Privatstrand stehen den Hotelgästen ebenfalls zur Verfügung.

Kabinen-Feeling dank Bullaugenfenstern

Obwohl die «Passagiere» hier nicht in See stechen, bekommen sie das ganze Rundumpaket: Viele der Zimmer sind mit Bullaugenfenstern ausgestattet und erinnern an echte Schiffskabinen. Zur Auswahl stehen fünf verschiedene Zimmerkategorien.

«Ein Ort, der so grossartig ist, dass Sie nicht in der Lage sein werden, mit Ihrer Kamera alle beeindruckenden Momente einzufangen», steht auf der Hotel-Website. Und dann sind da auch die Sonnenaufgänge erwähnt, für die Jeongdongjin so bekannt ist und die als die schönsten der Welt angepriesen werden.

