Traumhafte Berge und 3000 Kilometer Küste: Peru bietet für Touristen vielfältige Erlebnisse. Die Highlights im Überblick.

Doch das Land hat wahnsinnig viele Facetten.

Amazonas Regenwald, Machu Picchu, farbenfrohe Berge, 3000 Kilometer Küste entlang des Pazifiks: Peru hat wahnsinnig viele Facetten. Kein Wunder, besitzt Peru doch die grösste Artenvielfalt weltweit.

Von der lebendigen Hauptstadt Lima über die rätselhaften Nazca-Linien bis hin zu den majestätischen Anden: Wir verraten, welche Stopps du auf deiner Reise durch Peru auf keinen Fall verpassen solltest.

Erster Stopp: Lima, das Tor zu Peru

Die Stadt Lima ist geprägt von rauer Natur am Strand. Unsplash

Die Hauptstadt Perus vereint kolonialen Charme mit modernem Lifestyle. Must-Sees sind die Altstadt mit der Plaza de Armas, das Künstlerviertel Barranco und das trendige Miraflores.

Auch kulinarisch ist Lima ein Highlight: Spitzenrestaurants wie Central und Maido sind weltweit berühmt. Wichtig hierbei: frühzeitig reservieren! Budgetfreundlicher sind Streetfood-Touren oder ein «Trio Marino» in Callao.

Zweiter Stopp: Strände, Wüste und Tierwelt in Paracas

Das Naturreservat in Paracas lockt mit unberührten Felsbuchten. Pexels

In der Kleinstadt Paracas gibt es Dünenlandschaften, Felsbuchten und wunderschöne Strände. Von Paracas aus starten Bootstouren zu den Islas Ballestas, wo Seelöwen, Pinguine und unzählige Vögel beobachtet werden können. Perfekt für alle, die nicht zu den Galapagos-Inseln reisen, aber trotzdem Tiervielfalt erleben wollen.

Dritter Stopp: Sandboarding-Abenteuer in Huacachina

Huacachina liegt in einer Oase in der Wüste und ist ein Paradies für Adrenalinjunkies. Sandboarding und Buggy-Fahrten über die riesigen Dünen sorgen für Nervenkitzel.

Wer es entspannter mag, kann am See entspannen oder die Umgebung erkunden. Aber Achtung: Huacachina ist sehr touristisch. Zwar leben hier nur 100 Einwohner, doch es gibt immer auch etwa 1000 Touristen.

Vierter Stopp: Die Linien der Nazca

Die Nazca-Linien in Peru Pexels

Die Nazca lebten zwischen 200 v. Chr. und 800 n. Chr. im heutigen Peru. Noch heute sind die faszinierenden Linien und Zeichnungen der indigenen Nazca-Kultur erhalten. So richtig gut erkennt man sie aber nur aus der Luft. Während Touren mit Kleinflugzeugen oder von diversen Aussichtspunkten kann man die gigantischen Geoglyphen bestaunen. Ein guter Guide lohnt sich, um die geheimnisvolle Geschichte der Linien besser zu verstehen.

Fünfter Stopp: Die weisse Stadt Arequipa

Wegen ihres hellen Vulkangesteins wird Arequipa die «weisse Stadt» genannt. Die koloniale Architektur, das Kloster Santa Catalina und die Nähe zum beeindruckenden Colca Canyon machen Arequipa einzigartig. Das historische Zentrum von Arequipa gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Sechster Stopp: Der Titicacasee

Wer den Spuren der Ureinwohner folgt, landet unweigerlich in Puno. Der Ort liegt direkt am Titicacasee und wird von den Ureinwohnern, den Urus, bewohnt. Auf dem höchstgelegenen schiffbaren See der Welt leben die Urus auf schwimmenden Inseln aus Schilf. Man kann mehrtägige Ausflüge machen und seine Unterkunft direkt auf einer der Schilfinseln buchen.

Siebter Stopp: Cusco und Machu Picchu

Ruinenstadt Machu Picchu: Ein weltberühmtes Bauwerk. Isabelle Schmidt/dpa-tmn/dpa

Cusco war einst die Hauptstadt des Inka-Reichs. Die Stadt liegt mitten in den Anden und ist einerseits das Tor zum Machu Picchu, aber auch zum berühmten Rainbow Mountain. Wer eine Reise zu den Wahrzeichen Perus plant, sollte dringend vorher Tickets online buchen.

Es gibt zahlreiche Touren ab Cusco, man kann aber auch selbständig nach Aguas Calientes fahren. Das günstigste Ticket kostet zwischen 50 und 70 Franken, bedingt aber eine längere Wanderung. In diesem Artikel erfährst du, wie du Machu Picchu unter 100 Franken erleben kannst.

Achter Stopp: Jungle Drum in Iquitos

Wer Dschungel-Feeling will, der geht nach Iquitos. Die Stadt ist die grösste im Amazonasgebiet und von hier aus gibt es Bootstouren, auf denen man sowohl Piranhas als auch die einzigartigen rosafarbenen Delfine beobachten kann.

Mutige probieren exotische Gerichte wie Piranha, Alligator und Suri-Maden. Achtung: Iquitos erreicht man nur per Schiff oder mit dem Flugzeug.

Neunter Stopp: Máncora

Peru hat nicht nur eine faszinierende Bergwelt und den abenteuerlichen Regenwald, sondern auch traumhafte, kilometerlange Strände. Die Stadt Máncora ist der Hotspot für junge Leute: Hier kann man Surfen und es an zahlreichen Beachpartys feiern. Es ist auch möglich, Schildkröten und Wale zu beobachten, wenn man eine Tour bucht.

Noch mehr Tipps zu Peru und Übernachtungsmöglichkeiten findest du auf mycation. mycation-Redaktorin Janina hat mehrere Monate in Peru gelebt und das Land bereist. Sie empfiehlt eine Peru-Reise von drei Wochen, damit Reisende die unterschiedlichen Seiten des faszinierenden Landes erleben können.