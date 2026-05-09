Über 130'000 FrankenJetzt gibts ein Stück Eiffelturm zu kaufen – dafür musst du aber tief in die Tasche greifen
Carlotta Henggeler
9.5.2026
Du kannst dir jetzt ein Stück Eiffelturm nach Hause holen: In Paris wird ein Teil der originalen Eiffel-Wendeltreppe versteigert. Aber Achtung – dafür brauchst du nicht nur ein dickes Konto, sondern auch hohe Decken.
Du liebst Paris und bist ein Eiffelturm-Fan? Dann gibt's gute News: Schon bald könntest du stolzer Besitzer eines echten Stücks des Wahrzeichens werden. In Paris wird am 21. Mai ein Teil der originalen Wendeltreppe versteigert – genau jene, über die Besucher früher fast ein Jahrhundert lang bis zur Spitze des Turms gelangten.
Der Haken: Ganz billig ist das nicht. Das Auktionshaus schätzt den Wert auf bis zu 150'000 Euro, wie CNN berichtet. Dafür holst du dir aber ein Stück Geschichte nach Hause – inklusive 14 originalen Stufen aus dem Jahr 1889.
Die Treppe wurde 1983 im Zuge einer grossen Renovation des Eiffelturms durch Aufzüge ersetzt und in mehrere Teile zerlegt. Genau so ein Abschnitt kommt nun bei Artcurial unter den Hammer. Das Stück stammt aus einer privaten Sammlung, in der es seit über 40 Jahren aufbewahrt wurde.
Die restaurierte Treppensektion wurde extra für die Auktion vollständig überarbeitet. Für das Auktionshaus ist der Verkauf eine seltene Gelegenheit: «Es ist mehr als nur ein historisches Objekt – es ist eine Reise durch Zeit und Raum», sagt Expertin Sabrina Dolla.
Insgesamt wurden 1983 rund 20 Teile der Originaltreppe verkauft, viele davon sind noch heute in Privatbesitz. Einige Stücke sind aber auch öffentlich ausgestellt – etwa in Museen in Paris, in Frankreich oder sogar in Japan und den USA.
Schon früher sorgten solche Auktionen für grosses Interesse. Ein besonders begehrtes Teilstück wurde 2016 für über 500’000 Euro verkauft. Ob dieses Exemplar einen ähnlichen Hype auslöst, wird sich im Mai zeigen.
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