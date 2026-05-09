Ein Stück Original-Wendeltreppe des Eiffelturms wird versteigert. IMAGO/Cavan Images

Du kannst dir jetzt ein Stück Eiffelturm nach Hause holen: In Paris wird ein Teil der originalen Eiffel-Wendeltreppe versteigert. Aber Achtung – dafür brauchst du nicht nur ein dickes Konto, sondern auch hohe Decken.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Paris wird am 21. Mai ein originales Stück der Eiffelturm-Wendeltreppe versteigert, über die Besucher früher bis zur Spitze gelangten. Das Segment umfasst 14 Stufen aus dem Jahr 1889.

Der Schätzpreis liegt bei 120’000 bis 150’000 Euro (etwa 137’000 Franken). Es stammt aus einer Privatsammlung und wurde vor der Auktion restauriert.

Die Treppe wurde 1983 bei einer Renovation entfernt und in rund 20 Teile zerlegt, von denen viele in Privatbesitz oder Museen sind. Mehr anzeigen

Du liebst Paris und bist ein Eiffelturm-Fan? Dann gibt's gute News: Schon bald könntest du stolzer Besitzer eines echten Stücks des Wahrzeichens werden. In Paris wird am 21. Mai ein Teil der originalen Wendeltreppe versteigert – genau jene, über die Besucher früher fast ein Jahrhundert lang bis zur Spitze des Turms gelangten.

Der Haken: Ganz billig ist das nicht. Das Auktionshaus schätzt den Wert auf bis zu 150'000 Euro, wie CNN berichtet. Dafür holst du dir aber ein Stück Geschichte nach Hause – inklusive 14 originalen Stufen aus dem Jahr 1889.

Die Treppe wurde 1983 im Zuge einer grossen Renovation des Eiffelturms durch Aufzüge ersetzt und in mehrere Teile zerlegt. Genau so ein Abschnitt kommt nun bei Artcurial unter den Hammer. Das Stück stammt aus einer privaten Sammlung, in der es seit über 40 Jahren aufbewahrt wurde.

Teil der originalen Eiffelturm-Wendeltreppe von 1889 mit 14 Stufen, die einst den zweiten mit dem dritten Stock verband. Artcurial.com

Die restaurierte Treppensektion wurde extra für die Auktion vollständig überarbeitet. Für das Auktionshaus ist der Verkauf eine seltene Gelegenheit: «Es ist mehr als nur ein historisches Objekt – es ist eine Reise durch Zeit und Raum», sagt Expertin Sabrina Dolla.

Insgesamt wurden 1983 rund 20 Teile der Originaltreppe verkauft, viele davon sind noch heute in Privatbesitz. Einige Stücke sind aber auch öffentlich ausgestellt – etwa in Museen in Paris, in Frankreich oder sogar in Japan und den USA.

Schon früher sorgten solche Auktionen für grosses Interesse. Ein besonders begehrtes Teilstück wurde 2016 für über 500’000 Euro verkauft. Ob dieses Exemplar einen ähnlichen Hype auslöst, wird sich im Mai zeigen.

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