Das sind die schönsten Strände der Welt – Platz 1 liegt in Europa

Lust auf ein bisschen Tagträumen? Tripadvisor hat die schönsten Strände weltweit gekürt. Ein Blick auf die Liste liefert Inspiration für die nächste Reise und entführt an ferne Orte.

Auf den ersten Platz schafft es der Elafonissi Beach auf Kreta. Dahinter folgen der Banana Beach in Thailand und der Eagle Beach auf Aruba.

Das Ranking lädt zum Tagträumen ein und entführt an Traumstrände auf der ganzen Welt, wobei einige davon gar nicht so weit weg liegen. Mehr anzeigen

Wer würde zwischendurch nicht gerne einfach mal dem Alltag entfliehen? Eine kurze Gedankenreise ans Meer kommt da ganz gelegen. Tripadvisor hat im Rahmen der «Travellers' Choice Awards» die 25 schönsten Strände weltweit gekürt – und entführt uns damit gedanklich an ferne Orte.

Doch die schönsten davon liegen nicht immer ganz in so weiter Ferne. Denn gleich mehrere europäische Strände schaffen es in die Top Ten. Einer von ihnen belegt sogar die Spitze: Der Elafonissi Beach auf Kreta soll das schönste Exemplar seinesgleichen sein.

Ausgewertet wurde das Ganze mit der Hilfe von Millionen von Bewertungen und Erfahrungsberichten der Reisenden auf der Tripadvisor-Plattform. Eine Rolle spielte dabei auch die Anzahl der Bewertungen. Dass sich darum ein echter Geheimtipp darunter tummelt, scheint wohl eher unrealistisch.

Aber sie sind trotzdem oder gerade, weil sie so viele Leute anziehen, eine Reise wert. Denn dies hat ja eigentlich nur zu bedeuten, dass sie wahre Wunderwerke von Mutter Natur sind.

1. Platz: Elafonissi Beach, Griechenland

Wer eine Reise nach Kreta plant, sollte auf jeden Fall den Elafonissi Beach auf das Programm setzen. Denn laut Tripadvisor-User*innen ist er im weltweiten Vergleich der schönste Strand überhaupt. Die Touristikwebsite nennt ihn «einen wahren Augenschmaus, den man sich einmal im Leben gönnen sollte».

Highlight ist die Kombination aus türkisblauem Wasser und zartrosa Sand, der durch die Überreste von Kleinkrustentiere und Muschelteilchen entstanden ist. Die romantische Lagune eignet sich für Klein und Gross gleichermassen – ist vor allem aber auch zum Sonnenuntergang ein beliebtes Ziel. Wer die grossen Massen vermeiden möchte, tut gut, «in der Nachsaison» vorbeizuschauen, wie ein Kommentar empfiehlt.

2. Platz: Banana Beach, Thailand

In einer Liste der schönsten Strände darf Thailand natürlich nicht fehlen, denn dort gibt es so einige traumhafte Ecken. In das Tripadvisor-Ranking schafft es der Banana Beach auf Phuket, der «alles bietet, was es für einen perfekten Strandtag braucht».

Feiner Sand, kristallklares Wasser, gesäumt von üppigem Grün – Ferienmachende finden dort ein wahrhaftes Paradies vor. Ein Kommentar bringt es auf den Punkt: «Ideal zum Abschalten und die Seele baumeln lassen.»

Früher ein echter Geheimtipp ist der Banana Beach heute ein beliebtes Ziel geworden. Begehrt ist er mit seiner bunten Unterwasserwelt auch bei Schnorchlern und Tauchern.

3. Platz: Eagle Beach, Aruba

Die Karibik ist das Paradies auf Erden. Eine Insel schöner als die andere. Und Traumstrände gibt es zur Genüge. Den Tripadvisor-User*innen sticht aber vor allem einer ins Auge: Der Eagle Beach auf Aruba schnappt sich den dritten Platz.

Entspannen kann man dort an einem «der weniger vollen Strände von Aruba». Im weichen, weissen Sand lässt es sich wunderbar spazieren und im türkisfarbenen Wasser perfekt abkühlen. Ein Strandtag wie aus dem Bilderbuch. Oder besser gesagt: «Hier stimmt alles», heisst es in einem Kommentar von einem Touristen aus Deutschland.

4. Platz: Siesta Beach, Florida (USA)

Der breite Siesta Beach im US-Bundesstaat Florida bietet viel Platz für Sonnenhungrige und «ganz gleich, ob entspannen oder den Tag mit Aktivitäten füllen» – dort findet laut Tripadvisor jeder sein Programm. Einsame Stunden wird man am beliebten Strand zwar nicht geniessen können, dafür gibt es aber viele Restaurants und Geschäfte in der Nähe.

Eine Reisende aus Luxemburg lobt den Siesta Beach: «Sand wie Puderzucker, Strand so weit das Auge reicht, super zum Muschelnsuchen, sehr gepflegte Anlage … Life is better at Siesta Beach.»

5. Platz: Falésia Beach, Portugal

Die Algarve in Portugal überzeugt mit einer Reihe an malerischen Strandabschnitten. Gesäumt von schroffen Felsen bieten die Steilküsten eine Traumkulisse für Ferienmachende.

Der Praia da Falésia gehört zum Ort Olhos de Água und «ist bekannt für seine dramatischen Klippen, den goldenen Sand und das glitzernde blaue Wasser».

Beim Spaziergang auf den Felsen eröffnet sich ein traumhafter Ausblick, während sich unten am Strand Badelustige in die tosenden Wellen stürzen. Ein deutscher Besucher rät auf Tripadvisor: «Bei Sonnenuntergang leuchten die Felsen in wunderschönen Farben.»

Das sind die restlichen Traumstrände

6. Platz: Playa Varadero, Varadero (Kuba)

7. Platz: Bavaro Beach, Bavaro (Dominikanische Republik)

8. Platz: Playa de Muro Beach, Mallorca (Spanien)

9. Platz: Kelingking Beach, Nusa Penida (Indonesien)

10. Platz: Myrtos Beach, Kefalonia (Griechenland)

11. Platz: Strand Spiaggia dei Conigli, Lampedusa (Italien)

12. Platz: Playa de Maspalomas, Gran Canaria (Spanien)

13. Platz: Ipanema Beach, Rio de Janeiro (Brasilien)

14. Platz: Poipu Beach Park, Kauai, Hawaii (USA)

15. Platz: Manly Beach, Sydney (Australien)

16. Platz: Playa Delfines, Cancún (Mexiko)

17. Platz: Plage de Palombaggia, Korsika (Frankreich)

18. Platz: Anse Lazio, Praslin (Seychellen)

19. Platz: Playa Norte, Isla Mujeres (Mexiko)

20. Platz: Tropea Beach, Tropea (Italien)

21. Platz: Balandra Beach, La Paz (Mexiko)

22. Platz: Ka'anapali Beach, Maui, Hawaii (USA)

23. Platz: Reynisfjara Beach, Vík (Island)

24. Platz: Bondi Beach, Sydney (Australien)

25. Platz: Muro Alto Beach, Porto de Galinhas (Brasilien)

