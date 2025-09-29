Frau verschwindet von Kreuzfahrtschiff – dann geht eine mysteriöse SMS ein

Die letzten Bilder zeigen Jessica Collins auf dem Kreuzfahrtschiff. Screenshot X

Auf einer Karibik-Kreuzfahrt verschwand eine 47-jährige US-Amerikanerin spurlos von Bord. Kurz darauf erhielt ein Crewmitglied eine mysteriöse SMS von ihrem Handy. Noch immer sucht die Polizei nach ihr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jessica Collins verschwand während eines Landgangs auf der Insel Bonaire von einem Kreuzfahrtschiff.

Ein Crewmitglied erhielt später eine Nachricht, sie wolle nicht gefunden werden.

Trotz SMS gilt die Frau weiter als vermisst, die Polizei ermittelt. Mehr anzeigen

Rätselraten in der Karibik: Eine 47-jährige US-Amerikanerin ist während einer Kreuzfahrt auf mysteriöse Weise verschwunden. Jessica Collins hatte Mitte September an Bord der «Carnival Horizon» eine achttägige Reise durch die südliche Karibik unternommen. Beim Stopp auf der niederländischen Insel Bonaire verliess sie das Schiff – und kehrte nicht zurück.

Die letzten Überwachungsbilder zeigen die Frau im Hawaiihemd und mit grauem Rucksack, wie sie den Hafen verlässt. Zuvor hatte sie Crewmitgliedern Trinkgeld gegeben und sich bedankt. Noch bis zum Nachmittag konnten die Behörden ihre Spur verfolgen. Als das Schiff am Abend wieder ablegte, fehlte jedoch jede Spur von ihr. Ein Teil ihres Gepäcks blieb zurück, Ausweisdokumente hatte sie bei sich.

Noch keine Entwarnung für den Fall

Besonders mysteriös: Ein Mitarbeiter des Betreuungsteams versuchte, die Passagierin telefonisch zu erreichen – und erhielt eine SMS. Darin schrieb Collins, sie sei in Sicherheit und wolle nicht gefunden oder kontaktiert werden. Die Reederei bestätigte die Nachricht in einer Mitteilung und betonte zugleich, man arbeite eng mit den Behörden vor Ort zusammen.

Die Polizei von Bonaire erklärte, dass die Frau offiziell weiter als vermisst gilt. «Nicht jedes Indiz ist ein Beweis dafür, dass sie in Sicherheit ist», so ein Sprecher. Man könne erst Entwarnung geben, wenn Collins gesehen oder direkt gesprochen wurde.

Der Fall sorgt auf der Touristeninsel für Aufsehen. Zeugen werden gebeten, Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau zu melden. Ziel sei es, «Jessica Collins schnell und sicher zu finden».