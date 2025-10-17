  1. Privatkunden
«Ich sah zu, wie mein Konto wuchs» Ukrainer geht mit 32 Jahren in Pension – jetzt lebt er im Paradies

Sven Ziegler

17.10.2025

Naz Avo geniesst das Rentnerleben – mit 32 Jahren.
Naz Avo geniesst das Rentnerleben – mit 32 Jahren.
Screenshot Instagram / Naz Avo

Naz Avo arbeitete als Softwareentwickler – heute lebt er als Frührentner in Thailand. Mit einer strengen Sparstrategie erreichte der 32-Jährige, was viele nur träumen: finanzielle Freiheit.

Sven Ziegler

17.10.2025, 09:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Ukrainer Naz Avo erreichte mit 32 Jahren die finanzielle Unabhängigkeit und zog nach Thailand.
  • Er sparte konsequent 60 bis 70 Prozent seines Einkommens und investierte den Rest.
  • Die Methode des sogenannten Fire-Prinzips ist umstritten – für ihn war sie der Schlüssel zum Erfolg.
Mehr anzeigen

Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, hat der Ukrainer Naz Avo bereits im Alter von 32 Jahren den Ruhestand erreicht – und lebt nun in der nordthailändischen Stadt Chiang Mai. Sein Weg dorthin: konsequentes Sparen, kluges Investieren und ein minimalistischer Lebensstil.

Der frühere Softwareentwickler begann bereits in seinen Zwanzigern, bis zu 70 Prozent seines Einkommens zur Seite zu legen. «Ich habe herausgefunden, dass ich, wenn ich wie ein Student lebe, aber das Gehalt eines Entwicklers verdiene, 60 bis 70 Prozent investieren kann», sagt Avo.

Er schloss sich der FIRE-Bewegung an (Financial Independence, Retire Early), deren Ziel es ist, durch extreme Sparraten und langfristige Geldanlagen Jahrzehnte früher in Rente zu gehen. FIRE-Anhänger kalkulieren ihre sogenannte «magische Zahl» – in der Regel 25 Mal die jährlichen Lebenshaltungskosten –, um zu wissen, wann sie finanziell unabhängig sind.

«Ich sah zu, wie mein Konto wuchs»

Avo arbeitete für ein US-Softwareunternehmen und nutzte die Möglichkeit, remote zu arbeiten. So lebte er in Ländern wie Polen, den USA, Dubai, Spanien, Malaysia oder Neuseeland – stets dort, wo das Leben günstiger war. Seine monatlichen Ausgaben lagen bei 1500 bis 2000 US-Dollar, während er den Rest in ETFs, Anleihen und Aktien investierte.

«Ich lebte bescheiden und sah zu, wie mein Konto wuchs», erinnert er sich. Inzwischen besitzt Avo zwei Wohnungen, in der Ukraine und in Polen, die er als Airbnb-Unterkünfte vermietet. Diese Mieteinnahmen und die Erträge seines Portfolios finanzieren seinen Alltag.

Sein aktuelles Zuhause in Thailand kostet ihn rund 500 US-Dollar im Monat – inklusive Reinigung, Fitnessstudio, Pool und 24-Stunden-Sicherheitsdienst. «In London würde dieselbe Wohnung 3000 Pfund kosten», sagt er. Luxus spiele für ihn heute kaum noch eine Rolle: «Ich will nicht besessen werden – je mehr man besitzt, desto mehr besitzt es dich.»

Auch steuerlich profitiert Avo vom territorialen Steuersystem Thailands: Auslandseinkommen wird nicht besteuert. «Mein Portfolio wächst schneller als bei jemandem, der in Deutschland oder Grossbritannien lebt», erklärte er.

Heute macht er Yoga und geht Surfen

Als er seine «magische Zahl» erreicht hatte, kündigte Avo seinen Job. Sein Arbeitgeber versuchte ihn zu halten – ohne Erfolg. Den Übergang in den neuen Lebensabschnitt feierte er mit einem fünftägigen Festival in Bangkok.

Heute verbringt er seine Tage mit Yoga, Surfen und Jiu-Jitsu. Die ersten Wochen der Freiheit seien ungewohnt gewesen, sagt er: «Wir sind Gewohnheitstiere – mein Arbeitsrhythmus war plötzlich weg. Es dauerte drei Monate, bis mein Kopf wirklich abschaltete.»

Mittlerweile hat er ein neues Projekt gestartet: Feedback Pulse, ein digitales Umfragetool für Unternehmen. Er arbeitet daran nur, wenn er Lust hat. «Ich bin wohl unemployable geworden», sagt Avo lachend.

Sein Rat an alle, die vom frühen Ruhestand träumen: «Man muss sich früh Ziele setzen, konsequent sparen und in sich selbst investieren – der Rest kommt von allein.»

