Die Kleinstadt Dolton, rund 30 Kilometer südlich von Chicago, hat es diese Woche geschafft, das Elternhaus von Papst Leo XIV. in ihren Besitz zu bringen.

Doltons Bürgermeister Jason House will das Backsteinhäuschen als historische Stätte öffentlich zugänglich machen, um so das Tourismusgeschäft in der finanziell angeschlagenen Stadt anzukurbeln.