Künftig können Senioren auf einem Kreuzfahrtschiff leben. Hassan Ammar/AP/dpa

Für rund 82'000 Franken können Senioren künftig dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff leben. Das Konzept «Golden Passport» verspricht Weltreisen über alle sieben Kontinente – inklusive Mahlzeiten, Unterhaltung und Komfort.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Ein ungewöhnliches Angebot sorgt für Aufsehen in der Kreuzfahrtbranche: Die Reederei Villa Vie Residences hat ein Programm vorgestellt, mit dem vor allem Senioren dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff leben können.

Wie es auf der Internetseite der Reederei heisst, ermöglicht der sogenannte «Golden Passport» für einmalig rund 82'000 Franken einen lebenslangen Aufenthalt an Bord. Inklusive sind Mahlzeiten, Wäscheservice, Internetzugang, Unterhaltungsprogramme sowie Bier oder Wein zu den Mahlzeiten.

Je älter, desto günstiger

Das Programm «Endless Horizons» führt die Passagiere über alle sieben Kontinente, zu mehr als 140 Ländern und 400 Zielen – darunter über 100 tropische Inseln. Eine Weltreise dauert zwischen drei und dreieinhalb Jahren, bevor die Route von Neuem beginnt.

Der Preis für den «Golden Passport» hängt vom Alter der Reisenden ab – und je älter sie sind, desto günstiger wird das Ticket. So kostet der Dauerurlaub mit 60 Jahren noch rund 229'000 Franken, mit 65 Jahren sinkt der Preis auf etwa 205'000 Franken.

Wer 70 Jahre alt ist, bezahlt rund 180'000 Franken, mit 75 Jahren noch 155'500 Franken. Ab 80 Jahren wird es nochmals deutlich günstiger: Für etwa 132'000 Franken können Ruheständler einsteigen, während 85-Jährige mit rund 106'000 Franken kalkulieren müssen.

Kreuzfahrtmarkt boomt

Am günstigsten fahren schliesslich 90-Jährige – für sie liegt der Preis bei knapp 82'000 Franken.

Die Preise sinken mit steigendem Alter also deutlich. Zielgruppe sind vor allem Ruheständler, die ihren Lebensabend sorgenfrei verbringen möchten – und dabei die Welt bereisen wollen.

Das Angebot kommt in einer Phase, in der die Branche wächst: Laut Statista unternahmen 2023 weltweit 31,7 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt – auch zehntausende Schweizer*innen sind jedes Jahr dabei. Bis 2029 erwarten Analysten ein Marktvolumen von knapp 49 Milliarden Franken.