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An Bord der «Sarfaq Ittuk» Gröndlands letzte Fähre ist dem Untergang geweiht

Adrian Kammer

26.4.2026

An Bord der «Sarfaq Ittuk»: Gröndlands letzte Fähre ist dem Untergang geweiht

An Bord der «Sarfaq Ittuk»: Gröndlands letzte Fähre ist dem Untergang geweiht

Seit über drei Jahrzehnten verbindet die «Sarfaq Ittuk» abgelegene Siedlungen entlang Grönlands Westküste. Dank dem Klimawandel kann die Fähre nun auch im Winter fahren. Dennoch sind ihre Tage gezählt.

17.04.2026

Seit 34 Jahren verbindet die «Sarfaq Ittuk» abgelegene Siedlungen entlang Grönlands Westküste. Dank dem Klimawandel kann die Fähre nun auch im Winter fahren. Dennoch sind ihre Tage gezählt.

Adrian Kammer

26.04.2026, 14:04

26.04.2026, 14:55

Die «Sarfaq Ittuk» ist mehr als nur ein Transportmittel. Die Fähre ist auch ein sozialer Treffpunkt.

Seit 1992 verbindet sie die Hauptstadt Nuuk mit insgesamt 12 abgelegenen Siedlungen entlang der Westküste Grönlands. Rund 22'000 Passagiere nutzen das Angebot jedes Jahr.

Finanzierung der Fähre bis 2027 gesichert

Dank der globalen Erwärmung kann das Schiff mittlerweile beinahe das ganze Jahr verkehren. Doch mit 34 Jahren hat es seinen Zenit erreicht und die Finanzierung ist nur noch bis 2027 gesichert.

Die Regierung Grönlands setzt vermehrt auf den Verkehr in der Luft und baut mehr Flughäfen.

In unserem Video begleiten wir Kapitän Jens Peter Berthelsen auf seiner Fahrt mit der traditionsreichen Fähre zwischen den Eisbergen.

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