Hat dir auch schon ein anderer Fluggast deinen Sitz geklaut?

Einige Fluggäste versuchen ihr Glück an Bord und setzen sich einfach auf Plätze, die ihnen nicht zustehen. Bild: Unsplash/cliqueimages

Im Flugzeug schon einmal einem Seat Squatter begegnet? Die Rede ist von Passagier*innen, die sich einfach auf einen Sitzplatz setzen, der ihnen nicht gehört, und sich schliesslich weigern, den Platz wieder freizugeben.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Immer mehr Fluggäste berichten von Personen, die sich unrechtmässig auf Sitze setzen und diese nicht freiwillig räumen. Dieses Phänomen wird auch «Seat Squatting» genannt.

Laut Experten hat die Person, deren Sitzplatz auf der Bordkarte steht, immer das Recht auf diesen Platz.

Die Berichte über Vorfälle häufen sich in den sozialen Medien. Manche Passagiere versuchen sogar, freie Plätze in höheren Klassen zu besetzen. Mehr anzeigen

Beschwerden über sogenannte «Seat Squatters» nehmen immer mehr zu, wie «Daily Mail» berichtet. Dabei handelt es sich um Fluggäste, die sich einfach so auf einen Sitz setzen, den ihnen eigentlich nicht zugewiesen wurde. Diese wollen den Sitz dann aber nicht freigeben, wenn sie darauf hingewiesen werden.

So passiert es auch bei Shannon Ella, die ihrem Ärger in einem Tiktok-Video Luft macht. Bereits im Juli berichtete die junge Frau von einem Ärgernis auf ihrem Flug von Toronto nach Charlottetown.

Sie schildert das Vorgefallene: «Ich habe für einen Fensterplatz bezahlt, aber als ich zu meinem Platz kam, sass dort jemand.» Daraufhin habe sie zu dem Mann gesagt, dass er auf ihrem Platz sitze. «Er schaute mich an und meinte: ‹Das glaube ich nicht.›»

Die beiden hätten sich eine Weile lang angestarrt und erst, als er bemerkt habe, dass sich eine Flugbegleiterin ihnen langsam näherte, gab er den Platz frei. Shannon Ella fragt ihre Follower*innen unter ihrem Video: «Anscheinend ist das jetzt eine Sache?»

Anspruch auf den Sitz hat, wer den Platz auf der Bordkarte stehen hat

Wer war also im Recht? Gary Leff, ein Reiseexperte aus dem US-Bundesstaat Virginia und Autor des Blogs «View From the Wing», erklärt «Fox News Digital», dass die Person, die die Sitzzuweisung auf ihrer Bordkarte hat, Anspruch auf den Platz hat.

«Fox News Digital» zitiert Leff: «Fluggäste bekommen vielleicht nicht den Platz, den sie bei der Buchung wollten, oder die Fluggesellschaft verlangt eine Gebühr für die gewünschten Sitzplätze, die der Passagier nicht zahlen möchte. Also versuchen sie es einfach an Bord.»

Passagierin setzt sich einfach in die First Class

Diese Dreistigkeit geht in manchen Fällen noch weiter als bei Shannon Ella. So häufen sich aktuell die Geschichten um Sitzdiebstähle in den sozialen Medien.

Auf Reddit erzählt ein Fluggast von einem besonders unverschämten Versuch einer Sitzplatzdiebin. Er habe ein Upgrade auf Comfort Plus bekommen und damit sei sein Name auf der Upgrade-Liste für die First Class nach ganz oben gewandert.

«Nachdem die Tür geschlossen war, sprach mich eine Mitarbeiterin an und teilte mir mit, dass jemand nicht erschienen war und sie einen Platz in der First Class (3A) für mich freihatten. Volltreffer», berichtet der Passagier.

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer, denn als er sich seinem neuen Sitz näherte, bemerkte er, dass da bereits eine Frau sass, und er war überzeugt, dass der Computer wohl einen Fehler gemacht hatte. «Ich wandte mich an die Flugbegleiterin, um mich zu vergewissern, und sie bestätigte, dass mir nun 3A zugewiesen war.»

Als er zusammen mit der Flight Attendant die Frau auf Sitz 3A ansprach, habe sie sich als «Seat Squatterin» entpuppt, denn eigentlich hätte sie deutlich weiter hinten sitzen müssen.

Am Ende ging aber alles noch gut aus: «Die Frau ging ohne Aufhebens zurück in Reihe 33.» Diese Dame roch wohl einfach die Gelegenheit und versuchte beim Anblick eines freien Sitzplatzes in der First Class, ihn sich zu schnappen.

