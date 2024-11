Noch einmal Sonne, bitte! Unsplash

Der November ist so etwas wie der Montag unter den Monaten: Fast niemand mag ihn. Die gute Nachricht: Für ganz viel Sonne musst du gar nicht weit reisen. 5 Destinationen, die dir nicht nur die Seele wärmen.

Redaktion Mycation

Dichter Nebel liegt wie eine schwere Decke über den Schweizer Tälern, die Tage werden kürzer, Sonnenstrahlen sind Mangelware. Doch nicht allzu weit weg gibt es Orte, wo auch im Herbst noch die Sonne scheint. Du bist noch nicht bereit für Winter und brauchst Vitamin D – aber Südafrika ist dir zu weit? Ein paar Flugstunden entfernt warten Ziele, wo du auch jetzt noch milde Ferien verbringst.

1001 Herbstgefühle im Oman

Im Oman trifft Jahrtausende alte Kultur auf unberührte Natur und die legendäre Gastfreundschaft des Orients. Im November offenbart das Sultanat seine stille Schönheit: Während die Sonne die Landschaft in warmes Licht taucht, können Reisende bei mildem Klima die endlosen Dünen der Wahiba Sands erkunden oder durch duftende Märkte schlendern. Ein Sprung ins Meer ist ein Muss: Bei angenehmen 24 bis 28 Grad Wassertemperatur lässt es sich noch wunderbar baden. Schwimmen zwischen Walhaien oder biolumineszierendem Plankton sind weitere Highlights zu dieser Jahreszeit.

Temperatur im November: 24 bis 30 Grad. (Es gibt zwar ein bis zwei Regentage im Monat, doch insgesamt fallen nur 1 bis 6 Millimeter Regen)

Besonderes Highlight: Die zu dieser Jahreszeit üppigen Berg-Oasen und die wilden Küstenlinien des Landes.

Flugzeit: Von Zürich fliegt man in 6,5 Stunden in den Oman.

Sommerliches Inselhopping auf den Kanaren

Jetzt ist die beste Zeit für Inselhopping auf den Kanaren. Während die Temperaturen im Rest von Europa gen Null sinken, bleiben die Inseln in Spanien eine milde sommerliche Oase. Die Strände in Teneriffa sind im Herbst ruhiger, während die charmanten Bergdörfer auf Fuerteventura zu aufregenden Roadtrips einladen. Auf der weniger touristischen Insel La Palma gibt es endlose Bananenplantagen, die sich wie grüne Teppiche über die Hügel ziehen, sowie einen tiefschwarzen Lavastrom, der den Westen der Insel prägt.

Temperaturen im November: 21 bis 24 Grad.

Besonderes Highlight: Die historische Universitätsstadt San Cristóbal de La Laguna gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Flugzeit: Von Zürich und Basel fliegt man in 4,5 Stunden auf die Kanaren. Von Genf sind es knapp 6 Stunden.

Kiten, Tauchen und Sonnenbaden auf den Kapverden

Mit milden Temperaturen und einer leichten Brise sind die Inseln der Kapverden ideal für ein Herbst-Getaway. Wandern auf Santo Antão, Kitesurfen in den türkisblauen Buchten von Sal oder Entspannen an den endlosen Stränden von Boa Vista sind nur einige der vielen Aktivitäten, mit denen die Kapverden punkten.

Lass dir die Unterwasserwelt nicht entgehen: Mit bunten Korallen und zahlreichen Fischen ist die Inselgruppe im Atlantik ein echtes Taucher-Paradies. Die Wassertemperatur beträgt zwischen 23 und 36 Grad – perfekt für einen Schwumm.

Temperaturen im November: 24 bis 28 Grad

Besonderes Highlight: Whale-Watching auf den Kapverden - Im November kann man Buckelwale in ihrem natürlichen Habitat beobachten.

Flugzeit: Von Zürich fliegt man in 6 Stunden auf die Kapverden.

Mediterranes Flair und Wein auf Zypern

Im November entfaltet Zypern seine ganz besondere Magie: Die sommerliche Hitze ist abgeklungen, die Insel zeigt sich in sattem Grün, und die Strände liegen ruhig unter der milden Mittelmeersonne. Mit Temperaturen um die 20 Grad ist die Insel perfekt für Kultur- und Naturfans, die Paphos oder das idyllische Troodos-Gebirge fernab vom Massentourismus erkunden wollen.

Mit sechs Sonnenstunden und bis zu 25 Grad ist Zypern das perfekte Getaway im Spätherbst. Und: Der November ist die perfekte Zeit, um die Weinregionen rund um Limassol zu besuchen.

Temperaturen im November: 20 bis 25 Grad.

Besonderes Highlight: Wanderung in den Troodos-Bergen, die Landschaft verwandelt sich in eine verwunschene Farbpracht.

Flugzeit: Von Zürich und Basel fliegt man in 3,5 Stunden nach Larnaca.

Goldene Herbstmomente in Katars Wüstenmetropole

Katar entwickelt sich zum neuen Dubai! Das kleine, aber aufregende Emirat am Persischen Golf lohnt sich besonders im Herbst. Denn: Im November gibt es keine muslimischen Feiertage, sodass die Touristen-Hotspots weniger überfüllt sind. Spätestens seit der WM 2022 entwickelt sich die Stadt rasant zu einem modernen Hotspot im Nahen Osten. In puncto Luxus, Shopping und futuristischer Architektur erinnert das Emirat immer mehr an Dubai, hat dabei aber noch seinen ganz eigenen Charme: Glitzernde Skylines, beeindruckende Museen und der neu gestaltete Doha Corniche.

Temperaturen im November: 25 bis 30 Grad

Highlight: Sandboarding in der Wüste. Einfach aufs Brett stellen und treiben lassen – und das bei angenehmen Temperaturen.

Flugzeit: Zürich - Doha: 5 Stunden 40 Minuten / Genf - Doha: knapp 6 Stunden.