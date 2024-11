Ein neues Kreuzfahrtangebot bietet ein Abenteuer für Hunde und deren Besitzer*innen. (Symbolbild) Bild: Unsplash/jessedo81

In Tampa, Florida, startet im nächsten Jahr eine einzigartige Kreuzfahrt, die speziell für Hunde und ihre Besitzer*innen konzipiert ist. Die Reise bietet viele Aktivitäten und Annehmlichkeiten für die vierbeinigen Passagiere.

Ein Kreuzfahrtveranstalter bietet ab November 2025 eine hundefreundliche Kreuzfahrt an Bord der «Margaritaville at Sea Islander» mit Platz für 250 Hunde und ihre Besitzer*innen.

Das Programm umfasst unter anderem Kostümwettbewerbe, Hundeshows, Welpenmassagen und hundefreundliche Wasserstationen.

Die erste Kreuzfahrt dieser Art legt besonderen Wert auf Sicherheitsvorkehrungen, inklusive Impfkontrollen und einem Pet-Butler-Service. Mehr anzeigen

Für alle Hundebesitzer*innen, die es jedes Mal kaum übers Herz bringen, ihren Vierbeiner während der Ferien zu Hause zu lassen, gibt es gute Neuigkeiten: Ab November 2025 bietet Cruise Tails und Expedia Cruises of West Orlando eine auf Hunde massgeschneiderte Kreuzfahrt an.

Startort des tierischen Abenteuers ist Tampa im US-Bundesstaat Florida. Die «Margaritaville at Sea Islander» bietet Platz für insgesamt 250 Hunde sowie deren Frauchen und Herrchen.

Wie es zu dieser Idee kam? «Ich betrachte meinen Yorkie Louis als Teil meiner Familie und habe jahrelang auf ‹Family Reunion›-Kreuzfahrten verzichtet, weil ich ohne ihn nicht reisen möchte. Das möchte ich für mich und andere Hundeliebhaber ändern», erklärt Steve Matzke von Cruise Tails.

Wie das «People»-Magazin berichtet, wird die Reise von einer Vielzahl von Aktivitäten begleitet, damit den Vier- und Zweibeinern an Bord nicht langweilig wird: Kostümwettbewerbe, Paraden und Hundeshows sorgen für Unterhaltung. Ausserdem können die Besitzer*innen sowohl mit als auch ohne ihre Hunde an Aktivitäten teilnehmen. Es gibt Angebote wie Hundepflege, Welpenmassagen und hundefreundliche Wasserstationen. Währenddessen können die Besitzer im Casino, auf den Pooldecks, in den zwölf Restaurants, im Spa oder in den 13 Lounges entspannen.

Sicherheitsvorkehrungen und Annehmlichkeiten

Damit alles geordnet abläuft, werden die Veranstalter*innen vorab ein Genehmigungsverfahren durchzuführen. Dies, um sicherzustellen, dass alle Hunde geimpft und reisefähig sind.

An Bord müssen die Hunde dann Regeln befolgen und sich von gesperrten Bereichen fernhalten. Jeder Hundebesitzer erhält einen Pet Butler, der dafür sorgt, dass die Kabinen und das Schiff in einwandfreiem Zustand bleiben. Zudem verfügt jede Kabine mit einem Hund über eine «private Entspannungsstation» auf dem Balkon.

Einzigartigkeit der Kreuzfahrt

Diese hundefreundliche Kreuzfahrt ist laut «People» die erste ihrer Art für die «Margaritaville at Sea Islander». Andere Kreuzfahrtlinien wie die Cunard Line bieten ebenfalls Reisen mit Haustieren an. Auf der «Queen Mary 2» können Hunde und Katzen in 24 Zwingern reisen, und es gibt eine Lounge für die Besitzer.

Wie Medien berichten, ist das Angebot von Cruise Tails und Expedia Cruises of West Orlando die erste Kreuzfahrt mit Fokus auf Hunde. Wer also eine unzertrennliche Verbindung mit seinem Hund hat und mit seinem besten Freund ein einzigartiges Abenteuer erleben will, der sollte schnell sein: Die Plätze sind begrenzt, eine Warteliste soll bald eröffnet werden.

Dieser Artikel wurde mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) erstellt. Sämtliche von KI übernommene Inhalte werden durch die Redaktion verifiziert.

