Reisebericht Oman Das Wadi Darbat in Omans südlichem Dhofar-Gebirge ist ein Naturwunder, das jährlich unzählige Tourist*innen anzieht. Bild: Vanessa Büchel Das Wadi füllt sich zur Regenzeit zwischen Mitte Juni und Ende August bis Mitte September mit Wasser und wird zu einem wahren Spektakel. Bild: Vanessa Büchel Ende Oktober trocknet das grüne Hinterland langsam aus. Den Kamelen macht das nichts aus. Bild: Vanessa Büchel Die Gegend um Salalah ist beeindruckend gesäumt von Gebirgsketten. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli An den Strandabschnitten lässt es sich im Süden Omans wunderbar baden, wenn sich die Wellen nicht gerade angsteinflössend hoch auftürmen. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Die Sultan Qaboos Moschee ist ein eindrückliches Gebäude, das 2001 fertiggestellt wurde. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Die Dishdasha ist ein traditionelles Gewand, das die Männer im Oman tragen. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Kulinarisch erfüllt der Oman alle Träume aus 1001 Nacht. Frische Datteln … Bild: Edelweiss_Loren Bedeli … als auch Hummus oder Baba Ganoush schmecken lecker. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli In Salalah findet sich das Al Baleed Resor by Anantara. Der Infinitypool eröffnet einen tollen Blick auf das tosende Meer. Bild: Vanessa Büchel Das Hotel hat mehr Villen und Suiten als Zimmern. Bild: Vanessa Büchel Die Gebäude der Anlage sind im typischen Stil des Landes gehalten. Bild: Vanessa Büchel Tierische Strassenblockade: Im Süden des Omans verirren sich hin und wieder Kühe … Bild: Vanessa Büchel … oder Kamele auf die Strassen. Bild: Vanessa Büchel Das Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort ist eines der höchstgelegenen Luxusresorts der Welt. Von dort aus hat man eine herrliche Aussicht über den Canyon. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Eine Aussichtsplattform wurde an der Stelle errichtet, wo einst auch Lady Diana ihren Blick über die Felsformationen schweifen liess. Bild: Vanessa Büchel Das Hotel liegt etwa zwei Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Maskat entfernt. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Das Bergresort von Anantara liegt in der Nähe von Nizwa und befindet sich auf dem einzigartigen Saiq-Plateau des berühmten grünen Berges im Al-Hajar-Gebirge. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Die Anlage fügt sich in die Umgebung ein. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Die kleinen Dörfer in der Umgebung des Resorts betreiben Anbau. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Die sogenannten «Hanging Terraces» sind ein spektakuläres Bild. Bild: Vanessa Büchel Viele Menschen leben nicht mehr in den kleinen Dörfern Al Aqr, Al Ayn, Ash Shirayjah und anderen. Einige von ihnen sind mittlerweile ganz verlassen. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Ein Spaziergang von Dorf zu Dorf eröffnet unvergessliche Aussichten. Bild: Vanessa Büchel Maskat – die blütenweisse Stadt zwischen spekakulärer Felsen. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Der Stadtteil Mutrah beherbergt den grössten Hafen des Landes. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Auf dem Mutrah Souk wird jede*r fündig. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Ein beliebtes Mitbringsel: Weihrauch. Oman ist die Heimat des kostbaren Harz. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Auch um bunte Lampen lässt sich hier feilschen. Bild: Vanessa Büchel Der Markt wird von Tourist*innen als auch von Einheimischen besucht. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli An den Ständen gibt es neben viel Weihrauch und Lampen auch Rosenöl, Datteln, Kleider oder Gewürze zu kaufen. Bild: Edelweiss_Loren Bedeli Die Uferpromenade Mutrah Corniche lädt zum Flanieren ein. Bild: Vanessa Büchel Der befestigte Weg am sichelförmigen Ufer ist geschmückt mit kunstvollen Pavillons. Immer mit Blick aufs Meer und die Berge. Bild: Vanessa Büchel Ein Mann geht am Hafen entlang. Bild: Vanessa Büchel Auch Baden kannst du in der Hauptstadt. Einer der beliebtesten Strände von Maskat: der Qurum Beach. Bild: Vanessa Büchel Maskat ist eingebettet in die bergige Beschaffenheit des Landes. Der Oman – ein Märchen aus 1001 Nacht. Es warten bunte Souks, endlose Weiten, beeindruckende Hochgebirge und grüne Wadis. Ein vielfältiges Reich, das ins Staunen versetzt und in dem Kamele die Strassen blockieren.

Vanessa Büchel Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Oman beeindruckt mit seiner kontrastreichen Landschaft – von grünen Wadis mit wilden Kamelen bis hin zu spektakulären Canyons, weissen Traumstränden und Stadtleben in Maskat.

Während der Regenzeit von Juni bis September verwandelt sich der Süden bei Salalah in eine grüne Oase, die Tourist*innen anzieht.

Der Oman bietet sichere Möglichkeiten für individuelle Reisen mit Mietwagen, wobei ein 4x4-Fahrzeug für Off-Road-Strecken und abgelegene Ziele empfohlen wird.

Kulinarisch kommen Fans der arabischen Küche im Oman voll auf ihre Kosten. Mehr anzeigen

Mit einem leichten Anflug von Enttäuschung lasse ich den Blick über die vier kleinen Wasserfälle schweifen, die in einem leuchtenden türkisfarbenen See münden. Auf den Bildern, die ich vorher gegoogelt habe, sind es tosende Bäche und in die Tiefe stürzende Wassermassen, hier plätschert ein bisschen Wasser sachte vor sich hin. Aber klar, die Regenzeit ist vorbei.

Im Hintergrund höre ich die Kamele grummeln. Die Herde ist nicht weit weg, wir haben sie von der Strasse aus gesehen.

Kamele hat es hier zur Genüge. In Gruppen ziehen sie durch die trockene Landschaft, zu der sie farblich gut dazu passen. Als Karawane schlendern sie gemütlich kauend über die Strassen hier im Süden von Oman, halten den Verkehr an. Stören tun sich sie die Omani daran aber nicht, es scheint einfach irgendwie zum Alltag dazuzugehören.

Oman ist Teil der Arabischen Halbinsel. Das Sultanat bietet Wüsten, Oasen sowie eine lange Küste. Google Maps

Oman Infos Hauptstadt: Maskat

Einwohner: 4,6 Millionen (2023)

Fläche: 309'501 Quadratkilometer

Amtssprache: Arabisch

Währung: Rial Omani; 1 Rial entspricht aktuell 2,3 Franken.

Beste Reisezeit: Von Oktober bis März ist es im Oman angenehm warm, aber nicht zu heiss. Während dieser Zeit lohnt sich eine Reise für alle, die der kalten Jahreszeit in der Schweiz entkommen wollen. Zwischen Mai und September kann es mit Temperaturen bis über 35 Grad – vor allem in den Wüstengebieten – sehr heiss werden. Mehr anzeigen

Im Wadi Darbat im Hinterland der Stadt Salalah erblicke ich beim Vorbeifahren immer wieder Kamele, die ihre dünnen Hälse den dürren Bäumen entgegenstrecken. Die Tiere wollen an die letzten saftig grünen Blätter. Denn von denen sind nicht mehr viel übrig. Der Kareefh – wie die Regenzeit hier genannt wird – ist vorbei.

Wenn alle Menschen nach Salalah pilgern

Dabei ist es ein regelrechtes Wunder, wenn der Monsun Wasser in das arabische Land bringt. Unser Guide Abdullah, der in Florida studiert hat und dort Abby genannt wurde, berichtet, wie dann Abertausende Menschen aus allen umliegenden Ländern in den Süden Omans stürmen. Alle wollen sie miterleben, wie die sonst trockene Gegend zum Leben erwacht und zu einer grünen Oase wird.

Die Hotels sind zu dieser Zeit – zwischen Mitte Juni und Ende August bis Mitte September – voll ausgelastet. Die Einheimischen vermieten ihre Häuser, um einen Zustupf zu verdienen.

Der Oman ist gespickt mit zahlreichen Wadis. Das sind Flussbette in der Wüste, die nach heftigen Regenfällen Wasser führen. Ein Besuch in einem solchen ist ein Must auf jeder Reise durch das Sultanat. Das Wadi Darbat im Dhofar-Gebirge ist nur eines von zahlreichen Ausflugszielen.

Während der Regenzeit ist auch das Al Baleed Resort in Salalah von der Anantara-Gruppe gut gebucht. Eine Reise dorthin lohnt sich aber das ganze Jahr über. «Dieser Ort wurde 2017 eröffnet und gleicht einer typischen omanischen Festung», klärt Andrea Orrú, General Manager des Hotels, auf. Die Anlage mit mehr Villen und Suiten als Zimmern fügt sich ganz natürlich in die Umgebung ein.

Beim Schwumm im Infinitypool lasse ich den Blick über das tosende Meer wandern. Dort türmen sich die Wellen in die Höhe – die tiefrote Fahne flattert im Wind. Ob es hier immer so gefährlich zum Baden ist? «Nein, das ist eher selten», erklärt ein Mitarbeiter beim Abendessen im mediterranen Restaurant Al Mina.

Die Restaurants können auch von den Nichthotelgästen besucht werden. Im Mekong-Lokal auf dem Areal schlemmen Hungrige asiatische Spezialitäten und im Sakalan gibt's ein internationales Speiseangebot mit Fokus auf lokalen Leckereien.

Wo Prinzessin Diana einst über die Schönheit Omans staunte

Die lokalen Leckereien sind für alle ein Traum, die Hummus, Baba Ganoush, gefüllte Weinblätter oder frische Datteln lieben. Im Sultanat kommen Fans der arabischen Küchen voll und ganz auf ihre Kosten. Die Speisen sind intensiv, gut gewürzt, authentisch – und eine wahre Geschmacksexplosion.

Auf den Geschmack kommen wir auch im anderen Anantara-Hotel in den Bergen, etwa zwei Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Maskat entfernt. Doch das grosse Highlight des Anantara Al Jabal Al Akhdar Resorts ist nicht dessen Restaurantangebot, sondern vielmehr die Lage. Es erstreckt sich auf dem Saiq-Plateau inmitten eines beeindruckenden Canyons.

Wo Prinzessin Diana (1961–1997) einst ihren Blick über die faszinierende Aussicht schweifen liess, steht heute eine Aussichtsplattform. Von dort aus lässt sich über den spektakulären Sonnenuntergang staunen, der hier noch ein kleine bisschen intensiver als sonst wo im Land ist.

Sobald die Sonne dann weg ist, wird es hier oben auf 2000 Metern jedoch ganz schön frisch. Während unseres Aufenthalts Ende Oktober fallen die Temperaturen nachts schon mal auf zehn Grad.

So vielfältig ist der Oman

Alleine die Anfahrt zum Al Jabal Al Akhdar Resort ist ein unvergessliches Erlebnis: Vorbei an kahlen Felsen und hohen Bergen – die trockene und für manch einer wohl fade Landschaft versetzt mich immer wieder ins Staunen.

Auch auf der Rückfahrt nach Maskat kann ich nicht genug bekommen, halte den Blick fest aus dem Fenster des Jeeps gerichtet. Hoch und runter darf nur, wer ein 4x4-Auto fährt.

Langsam geht die Landschaft ins Städtische über, der Wechsel passiert ganz natürlich. Maskat – die Hauptstadt Omans – erscheint in diesem reinen, simplen, strahlend weissen Look. Alles scheint in seiner Ordnung; alles dort, wo es hingehört. Die Stadt mit gut 650'000 Einwohner*innen hört sich zwar nicht so gross an, überrascht aber durchaus durch ihre Ausdehnung.

Die vielen Kamele, die vor allem im Süden von Oman durchs Land ziehen, fügen sich farblich in die Umgebung ein. Edelweiss_Loren Bedeli

Weil es im Oman nicht erlaubt ist, in die Höhe zu bauen, ist alles irgendwie flacher und weiter. Die vorwiegend weiss oder in Beigetönen gehaltenen Gebäude zieren die Altstadt, aber bilden auch den neuen Teil von Maskat. Überall dazwischen blitzen Minarette auf – der Gebetsruf hallt regelmässig durch die Gassen.

Im Trubel des Mutrah Souk lasse ich mich treiben, bekommen hier und da Rosenöl auf die Handgelenke getupft oder Weihrauch angeboten. Alles duftet gut.

Zurück auf der Strasse schlendern wir die Seepromenade Mutrah Corniche entlang und lausche den Erzählungen von Marwan Al Zadjali. Der Director of Marketing vom Anantara Al Jabal Akhdar ist in der Stadt gross geworden. «Maskat ist sehr vielfältig, jede Strasse hat so viele Geschichten zu erzählen. Hier findest du gutes Essen, kannst endlos shoppen, eindrückliche Moscheen besichtigen – oder gemütlich eine Shisha rauchen.»

Und genau das tun wir am Abend. Marwan bringt uns in das Restaurant Kalabash, wo hauptsächlich Einheimische den Rauch aus dem Schlauch ziehen. Die Luft ist erfüllt von Nebel, riecht nach einem Mix aus Blaubeere und Zitrone.

Als mein Gegenüber das Wasser in der Shisha zum Blubbern bringt, denke ich über den Oman nach. Was für eine Welt: Ein Reich mit Abertausend wilden Kamelen, eindrücklichen Canyons, grünen Wadis, trockenen Wüsten, pompösen Einkaufszentren, glanzvollen Moscheen, gesitteten Städten und vor allem ganz viel Freundlichkeit. Während ich an meinem Karak nippe – ein köstlicher Gewürztee –, sinniere ich, wie schön die Kontraste des Sultanats, das irgendwie nur halb besiedelt scheint, doch sind.

Und dann ist da noch dieses sanfte Licht. Irgendwie liegt auf allem dieser leichte Dunst, die Sonne lässt im Oman aber auf diese groteske Weise alles einen Tick schöner erstrahlen.

Die vielen leeren Landschaften, unberührte Natur, wildes Meer und dieses saftig grüne Hinterland haben es mir angetan. Doch hier würde ich ganz gern zurückkommen und noch tiefer eintauchen in 1001 Nacht.

Gut zu wissen Hinkommen: Ab Ende Februar 2025 fliegt Edelweiss saisonal zweimal pro Woche von Zürich über Maskat nach Salalah und von dort nonstop zurück. Buchbar unter Ab Ende Februar 2025 fliegt Edelweiss saisonal zweimal pro Woche von Zürich über Maskat nach Salalah und von dort nonstop zurück. Buchbar unter flyedelweiss.com

Unterkommen: Die Anantara-Hotels im Oman sind beide ein Highlight für sich. Das in Salalah gelegene Die Anantara-Hotels im Oman sind beide ein Highlight für sich. Das in Salalah gelegene Al Baleed Resort lockt mit traumhaftem Strand, einzigartigem Infinitypool und hübschen Pool-Villas. Eine «One Bedroom Garden View Pool Villa» gibt es ab 597 Franken pro Nacht. Eine unglaubliche Aussicht wartete dagegen im Al Jabal Akhdar Resort auf Reisende. Dort genoss einst auch Prinzessin Diana die Aussicht auf den beeindruckenden Canyon. Zimmer mit spektakulärer Aussicht auf die Berge gibt es ab 431 Franken pro Nacht.

Herumkommen: Der Oman ist sicher und wer will, kann das Land gut auf eigene Faust per Mietwagen erkunden. Doch das Land erstreckt sich auf einer ganz schönen Strecke von Nord nach Süd. Für die Strecke Maskat–Salalah brauchst du mehr als zehn Stunden. Aufgrund von viel Gebirge und Off-Road-Möglichkeiten empfiehlt sich ein 4x4-Fahrzeug. Ansonsten gibt es auch günstige Inlandflüge, um von der Hauptstadt in den Süden zu kommen. Das Angebot an Tagestouren ist gross. Im Süden bietet Abdullah unter dem Namen Der Oman ist sicher und wer will, kann das Land gut auf eigene Faust per Mietwagen erkunden. Doch das Land erstreckt sich auf einer ganz schönen Strecke von Nord nach Süd. Für die Strecke Maskat–Salalah brauchst du mehr als zehn Stunden. Aufgrund von viel Gebirge und Off-Road-Möglichkeiten empfiehlt sich ein 4x4-Fahrzeug. Ansonsten gibt es auch günstige Inlandflüge, um von der Hauptstadt in den Süden zu kommen. Das Angebot an Tagestouren ist gross. Im Süden bietet Abdullah unter dem Namen «Dhofari Nomad» massgeschneiderte Ausflüge an. Der aufgestellte Tourguide kennt seine Heimat und weiss überall eine spannende Geschichte zu erzählen. Taxis oder persönliche Fahrer haben ihren Preis, lohnen sich aber ebenfalls, da man so gleich mehr Einblicke in das Leben der Einheimischen kriegen kann.

Unbedingt anschauen: Rund um das Al Jabal Akhdar Resort gibt es kleine Dörfer zu entdecken. Beim Hotel kann man Rund um das Al Jabal Akhdar Resort gibt es kleine Dörfer zu entdecken. Beim Hotel kann man eine kleine Wanderung durch Al Aqr, Al Ayn und Ash Shirayjah buchen. Auf sogenannten «Hanging Terraces» wird traditioneller Anbau betrieben. Hier oben in der Höhe gedeiht so einiges und die Aussicht beim Rundgang ist einfach überwältigend. Ausserdem sollte man keinesfalls einen Ausflug in eines der vielen Wadis missen. Das Wadi Darbat im Süden lohnt sich, aber auch sonst überall im Land verteilt finden Reisende eindrückliche Oasen in der sonst so kargen Gegend. Mehr anzeigen

Dieser Beitrag entstand mit im Rahmen einer individuellen Pressereise, unterstützt durch Edelweiss und Anantara Hotels.

