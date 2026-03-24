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«Teneriffa der Schweiz» Warum ist in diesem St. Galler Dorf früher Frühling als überall sonst?

Bruno Bötschi

24.3.2026

«Teneriffa der Schweiz»: Warum in einem St. Galler Dorf Palmen, Kiwis und Feigen gedeihen

«Teneriffa der Schweiz»: Warum in einem St. Galler Dorf Palmen, Kiwis und Feigen gedeihen

Knapp 50 Einwohner*innen, jährlich gegen 200'000 Gäste – Quinten SG am Walensee gilt als Teneriffa der Schweiz. Nur mit dem Schiff oder zu Fuss erreichbar, bietet das Weindorf südländisches Flair und ganz viel Sonne.

24.03.2026

Knapp 50 Einwohner*innen, jährlich gegen 200'000 Gäste – Quinten SG am Walensee gilt als Teneriffa der Schweiz. Nur mit dem Schiff oder zu Fuss erreichbar, bietet das Weindorf südländisches Flair und ganz viel Sonne.

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Bruno Bötschi, Christian Thumshirn, Manuel Rupp

24.03.2026, 16:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Palmen, Feigen und Kiwi: Wo in der Schweiz, wenn nicht im Tessin, liegt der Ort, an dem solch mediterrane Pflanzen wachsen?
  • Die Antwort auf diese Frage lautet: in Quinten SG am Walensee.
  • Die abgelegene Lage und das milde, fast mediterrane Mikroklima machen das Dörfchen mit seinen rund 50 Einwohner*innen zu einem besonderen Ort.
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Wenn die Sonne im Winter hinter den Wolken hervortritt, riecht es in Quinten SG bereits nach Frühling. Und an Ostern blühen im Weindorf auf der Nordseite des Walensees bereits die Pfingstrosen.

Das autofreie Quinten ist ein Ort mit mediterranem Flair.

Hier beginnt der Frühling drei Wochen früher als in den übrigen Teilen der Deutschschweiz – und im Sommer kann es sogar subtropisch werden. Manch einer nennt das Dörfchen deshalb: das Teneriffa der Schweiz.

Das Paradies hat einen Namen: Quinten

Im Jahresdurchschnitt ist es in Quinten zwei Grad wärmer als etwa in Luzern oder Zürich. Die Wintermonate sind milder: Schnee, Eis und Nebel sind seltener, die Wanderwege fast das ganze Jahr gut begehbar.

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Warum ist das so? Die Churfirsten und der Walensee dienen als Wärmespeicher und lassen in Quinten sogar Palmen, Kiwis und Feigen gedeihen.

blue News ging mit Biowinzer Philipp Bosshart und Gastronom Johnny  Diacon auf Entdeckungstour in Quinten. Bosshart bewirtschaftet oberhalb vom Dorf den Rebberg Boden. Diagon führt zusammen mit seinem Mann Alain das Restaurant und Boutique Bed and Breakfast Tremondi.

Neugierig geworden auf Quinten und sein Mikroklima? Dann schau dir das obige Video an.

Quinten ist ganzjährig mit dem Kursschiff von Murg oder Unterterzen aus erreichbar. Die Abfahrtszeiten findest du unter diesem Link.

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