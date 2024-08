Hier kostet ein Dreigänger viermal weniger als in der Schweiz

Im Vergleich zeigt sich: In der Schweiz kostet ein Drei-Gänge-Menü durchschnittlich so viel wie sonst nirgendwo in Europa. Unsplash/jaywennington

Dass das Leben in der Schweiz kein Schnäppchen ist, ist kein Geheimnis. Eine neue Auswertung von «FerryGoGo» zeigt, dass es in Zürich und Genf im Europavergleich durchschnittlich die teuersten Drei-Gänge-Menüs gibt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gewaltige Unterschiede: Die Preise für ein Drei-Gänge-Menü variieren stark, je nach Land.

Das Reiseportal «FerryGoGo» hat einen Europa-Vergleich erstellt.

In der Schweiz kostet das Drei-Gänge-Menü im Durchschnitt 113,49 Euro – in Nordmazedonien dagegen 24,33 Euro. Mehr anzeigen

Willst du ein Land in seiner ganzen Tiefe entdecken, klappt das nur, wenn du dich auch an die lokalen Köstlichkeiten wagst. Reisen geht durch den Magen, erst wenn du probiert hast, weisst du auch, wie ein Land schmeckt.

Doch nicht überall auf der Welt kostet ein Besuch in einem Restaurant gleich viel. Während in manchen Ländern in einem mittelklassigen Lokal erschwingliche Preise (liegt auch immer im Auge des Betrachters) zu finden sind, stellen sich in der Schweiz beim Blick auf die Rechnung bei manch einem die Nackenhaare auf.

Diese enormen Unterschiede nimmt «FerryGoGo» einmal genauer unter die Lupe. Das Reiseportal hat die Preise eines Drei-Gänge-Menüs für zwei Personen in einem mittelklassigen Restaurant in Europa untersucht und die Durchschnittspreise pro Land miteinander verglichen.

Der europäische Durchschnitt liegt bei 56 Euro, das sind umgerechnet etwa 53 Franken. Nicht unbedingt überraschend: In der Schweiz bezahlst du laut der Auswertung im Vergleich am meisten für einen Restaurantbesuch. Günstiger ist ein Drei-Gänge-Menü dagegen in Osteuropa und auf dem Balkan.

Schweizer Drei-Gänge-Menüs fast doppelt so teuer wie der europäische Durchschnitt

Mit umgerechnet rund 107 Franken haben Drei-Gänge-Menüs in der Schweiz im Durchschnitt einen stolzen Preis. Das ist fast doppelt so viel, wie der europäische Durchschnittswert vermeldet.

Um eine noch detailliertere Analyse zu erstellen, hat «FerryGoGo» auch einen genaueren Blick auf einzelne Städte geworfen. Denn vielfach sind die Preise in urbaner Umgebung höher als auf dem Land.

Auch bei diesem Vergleich zeigt sich deutlich, wer hier ganz vorne mit dabei ist: Zürich und Genf liegen mit 123,62 Euro, rund 117 Franken, an der Spitze.

Am anderen Ende der Liste findet sich Skopje, Nordmazedonien, wo man ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen für unschlagbare 26,01 Euro – in Franken sind das circa 25 Franken – bekommt.

Darauf folgen Sofia, Bulgarien, mit einem Durchschnittspreis von 40,90 Euro (circa 39 Franken) und Porto, Portugal. Bei Letzterem stehen im Durchschnitt 44,50 Euro (etwa 42 Franken) auf der Speisekarte für ein Drei-Gänge-Menü.

Die Auswertung in der Übersicht

Doch zurück zur Länderebene. Während die Schweiz hier mit Abstand Spitzenreiter ist, tummeln sich Destinationen wie Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Bulgarien oder Polen auf den hinteren Plätzen.

Die ganze Liste im Überblick:

1. Schweiz: 113,49 Euro

2. Dänemark: 100 Euro

3. Norwegen: 87,49 Euro

4. Luxemburg: 80 Euro

5. Belgien: 80 Euro

6. Irland: 80 Euro

7. Finnland: 80 Euro

8. Vereinigtes Königreich: 71 Euro

9. Schweden: 70,40 Euro

10. Niederlande: 70 Euro

11. Malta: 70 Euro

12. Österreich: 66 Euro

13. Italien: 60 Euro

14. Frankreich: 60 Euro

15. Deutschland: 60 Euro

16. Estland: 60 Euro

17. Lettland: 60 Euro

18. Litauen: 55 Euro

19. Kroatien: 52,95 Euro

20. Griechenland: 50 Euro

21. Spanien: 50 Euro

22. Slowenien: 50 Euro

23. Ungarn: 45,84 Euro

24. Rumänien: 40,19 Euro

25. Portugal: 40 Euro

26. Montenegro: 40 Euro

27. Slowakei: 40 Euro

28. Albanien: 39,88 Euro

29. Tschechien: 39,78 Euro

30. Polen: 37,34 Euro

21. Bulgarien: 35,87 Euro

22. Serbien: 34,15 Euro

23. Weissrussland: 28,21 Euro

24. Bosnien und Herzegowina: 25,55 Euro

25. Nordmazedonien: 24,33 Euro

Der direkte Vergleich vom ersten und letzten Platz zeigt: Um etwa 90 Euro teurer ist ein Drei-Gänge-Menü in der Schweiz als in Nordmazedonien.

