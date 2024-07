In diesen Ländern bist du sicher unterwegs

Island ist seit 2008 unangefochten an der Spitze der sichersten Länder der Welt. Imago/Pond5 Images

Zum 18. Mal hat das Institute for Economics & Peace den Global Peace Index veröffentlicht. An der Spitze hat sich auch im Jahr 2024 nichts verändert.

alu Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Institute for Economics & Peace ermittelt jedes Jahr den Friedenszustand von 163 Ländern.

Island ist zum 15. Jahr in Folge das friedlichste Land der Welt – die Schweiz muss sich mit Platz sechs begnügen.

In der Kategorie «Schutz und Sicherheit» schneidet Singapur besser ab als Island. Mehr anzeigen

Die nächsten Ferien stehen an. Du hast ein paar Destinationen ausgewählt, kannst dich aber noch nicht auf ein Land festlegen. Die Reisehinweise des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hast du bereits durchgelesen und du bist darüber informiert, für welches Land du ein Visum brauchst und welches Reiseziel die tiefste Kriminalitätsrate hat.

Dennoch hast du bezüglich der Sicherheitslage in den auserwählten Ländern weiterhin deine Bedenken. Da könnte dir der Bericht des Institute for Economics & Peace (IEP) in Sydney die Wahl erleichtern.

Europa vorne gut vertreten

Jedes Jahr erstellt das IEP ein Global Peace Index (Weltfriedensindex) von 163 anerkannten Ländern und Staaten, die 99,7 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen.

Der Friedenszustand wird durch eine Mischung von Indikatoren wie Kriminalitätsrate, Beziehungen zu Nachbarländern und Militärausgaben ermittelt. Ausserdem spielen die Anzahl der Flüchtlinge sowie Terrorismusauswirkungen eine Rolle.

Als friedlichstes Land der Welt bestätigt sich auch heuer Island – zum 15. Jahr hintereinander. Die nordeuropäische Insel ist für ihre tiefe Kriminalitätsrate und guten Beziehungen zu anderen Ländern bekannt.

Dahinter folgt Irland, das gegenüber 2023 einen Platz gewinnt. Die Schweiz macht in diesem Jahr drei Plätze gut und steht neu auf dem sechsten Rang der sichersten Länder.

Österreich, Neuseeland, Singapur, Portugal, Dänemark, Slowenien und Malaysia vervollständigen die Top Ten. Unsere Nachbarn Deutschland (20.), Italien (33.) und Frankreich (86.) liegen weiter zurück.

Am anderen Ende der Rangliste sind Länder anzutreffen, die seit geraumer Zeit in Konflikte involviert sind oder in denen gar Kriege herrschen. Jemen ist das Schlusslicht, davor liegen der Sudan, der Südsudan, Afghanistan und die Ukraine. Israel ist aufgrund des Nahostkonflikts zurückgefallen und befindet sich neu unter den zehn unfriedlichsten Ländern. Bedeutsam in diesem Zusammenhang: Palästina liegt zehn Plätze vor Israel.

Singapur ist das sicherste Land

Für die Ferien ist aber vor allem die Reisesicherheit relevant. Diese erschliesst sich aus den Faktoren unter «Schutz und Sicherheit» im Global Peace Index. In dieser Kategorie fallen die Mordrate und die Anzahl von Gefängnisinsassen. Und da muss Island einem anderen Land den Vortritt lassen: Singapur.

Die Schweiz macht in dieser Rangliste eine bessere Figur und liegt auf Platz vier, knapp hinter Norwegen. Finnland, Dänemark, Japan, Slowenien, Katar und Südkorea schliessen die Top Ten ab.

