Der Weg vom Flughafen in die Innenstadt kann sich bei einem Städtetrip ganz schön ziehen. Nicht bei diesen Städten, wie eine Auswertung zeigt. Auch Zürich ist mit dabei.

Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie lange es bei einem Städtetrip dauert, um vom Flughafen ins Zentrum zu kommen, kann einen grossen Unterschied machen.

Eine Liste sammelt europäische Städte, in denen der Transport besonders schnell geht.

Zürich schafft es auf Platz sechs und ist damit ein attraktiver Ort für Reisende, die schnell am Endziel sein wollen. Mehr anzeigen

Bis du beim Reisen endlich am Zielort ankommen, dauert es häufig eine Weile. Je nachdem, wo du hinfliegst. Wenigstens auf einem Städtetrip in Europa wünschst du dir bestimmt, dass die Anreise so schnell wie möglich über die Bühne geht.

Doch nicht bei allen Destinationen bist du gleich schnell in der Innenstadt. Während es an manchen Orten nur ein Katzensprung ist, um ins Zentrum zu gelangen, dauert das bei anderen doch etwas länger.

Eine Untersuchung von Omio hat sich laut «Travelbook» genau diesem Thema gewidmet. Die Reise- und Buchungsplattform hat analysiert, wo es die schnellsten Verbindungen vom Flughafen ins Stadtzentrum gibt. Untersucht wurden 50 europäische Städte auf Zeit und Kosten.

Die Analyse von Omio basiert auf Daten des Routenplaners von Google Maps und den Tarifen der örtlichen Verkehrsbetriebe. Sechs Städte bieten besonders schnelle Verbindungen von weniger als 20 Minuten ins Zentrum. Diese Städte sind:

6 Verbindungen unter 20 Minuten: Kopenhagen, Dänemark

Zeit: 13 Minuten

Kosten: 4,85 Euro

Innsbruck, Österreich

Zeit: 17 Minuten

Kosten: 3 Euro

Bilbao, Spanien

Zeit: 18 Minuten

Kosten: 3 Euro

Stockholm, Schweden

Zeit: 18 Minuten

Kosten: 11,30 Euro

Warschau, Polen

Zeit: 19 Minuten

Kosten: 1,85 Euro

Zürich, Schweiz

Zeit: 19 Minuten

Kosten: 7,50 Euro Mehr anzeigen

In Sarajevo dauert es am längsten

Manchester (6 Euro), Neapel (5 Euro) und Salzburg (2,50 Euro) bieten mit jeweils 20 Minuten ebenfalls schnelle Transfers, wobei die Preise etwas variieren.

Im Gegensatz dazu dauert die Fahrt in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, ausgesprochen lang: 53 Minuten braucht es dort, um ins Herz der Stadt zu kommen. Reisende müssen also Geduld mitbringen, dafür kostet die Fahrt nur 92 Cent.

Das günstigste ÖV-Billett bekommst du in Budapest – für nur 73 Cent. OIso hat dagegen seinen Preis, dort bezahlst du für ein Ticket 21,50 Euro.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

