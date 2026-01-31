In Finnland kannst du viele Abenteuer erleben – zwei sind besonders verrückt

Pressereise Finnland Die verschneite Winterlandschaft in Ruka-Kuusamo ist traumhaft schön. Dieses Bild wurde auf der Anlage vom Lumo Resort aufgenommen. Bild: blue News/ Lea Oetiker Gekocht wird oft über dem Feuer. Hier bäckt Tomasz von «Wild Out» gerade traditionelles finnisches Brot. Bild: blue News/ Lea Oetiker Das Brot wird mit einer schwarzen Knobluch Butter serviert. Dazu eine eingelegte Karotte. Bild: blue News/ Lea Oetiker Die Landschaft auf dem Kuntivaara Berg. Bild: blue News/ Lea Oetiker Auf dem Berg wird warmer Saft serviert. Diese Tasse nennt man auch «Kuksa». Die Kuksa ist eine Tasse, die traditionell von den Samen – die indigene Bevölkerung – im nördlichen Skandinavien aus einer Maserknolle geschnitzt wird. Bild: blue News/ Lea Oetiker Beim Hotel Isokenkäisten Klubi kann man auch in Glaskuppeln übernachten. Hier kann man die ganze Nacht das Nordlicht oder die Sterne beobachten. Bild: blue News/ Lea Oetiker So sehen die Kuppeln von Innen aus. Klein, aber fein. Bild: blue News/ Lea Oetiker In Ruka-Kuusamo gibt es zudem auch ein Skigebiet. Bild: blue News/ Lea Oetiker In Finnland ist die Sauna tief verwurzelte Tradition. Dieses Bild zeigt eine klassische Sauna im «Base» in Ruka-Kuusamo – hoch oben auf einem Berg, erreichbar nur per Gondel. Bild: blue News/ Lea Oetiker Eine etwas untypische Sauna: Die Eissauna. Bild: blue News/ Lea Oetiker Nach dem Saunagang wälzt man sich im Schnee oder springt ins eisige Wasser des gefrorenen Sees. Bild: blue News/ Lea Oetiker Ein Rentiergehege auf der Palosaari-Rentierfarm. Hier kann man Rentierschlitten fahren. Bild: blue News/ Lea Oetiker Auf der Farm hat man die Möglichkeit, in diesem kleinen Wagen zu übernachten. Bild: blue News/ Lea Oetiker So sieht der Wagen von Innen aus. Bild: blue News/ Lea Oetiker Wenn du Glück hast, ist Ruka-Kuusamo auch der perfekt Ort, um die Nordlichter zu sehen. Bild: blue News/ Lea Oetiker Pressereise Finnland Die verschneite Winterlandschaft in Ruka-Kuusamo ist traumhaft schön. Dieses Bild wurde auf der Anlage vom Lumo Resort aufgenommen. Bild: blue News/ Lea Oetiker Gekocht wird oft über dem Feuer. Hier bäckt Tomasz von «Wild Out» gerade traditionelles finnisches Brot. Bild: blue News/ Lea Oetiker Das Brot wird mit einer schwarzen Knobluch Butter serviert. Dazu eine eingelegte Karotte. Bild: blue News/ Lea Oetiker Die Landschaft auf dem Kuntivaara Berg. Bild: blue News/ Lea Oetiker Auf dem Berg wird warmer Saft serviert. Diese Tasse nennt man auch «Kuksa». Die Kuksa ist eine Tasse, die traditionell von den Samen – die indigene Bevölkerung – im nördlichen Skandinavien aus einer Maserknolle geschnitzt wird. Bild: blue News/ Lea Oetiker Beim Hotel Isokenkäisten Klubi kann man auch in Glaskuppeln übernachten. Hier kann man die ganze Nacht das Nordlicht oder die Sterne beobachten. Bild: blue News/ Lea Oetiker So sehen die Kuppeln von Innen aus. Klein, aber fein. Bild: blue News/ Lea Oetiker In Ruka-Kuusamo gibt es zudem auch ein Skigebiet. Bild: blue News/ Lea Oetiker In Finnland ist die Sauna tief verwurzelte Tradition. Dieses Bild zeigt eine klassische Sauna im «Base» in Ruka-Kuusamo – hoch oben auf einem Berg, erreichbar nur per Gondel. Bild: blue News/ Lea Oetiker Eine etwas untypische Sauna: Die Eissauna. Bild: blue News/ Lea Oetiker Nach dem Saunagang wälzt man sich im Schnee oder springt ins eisige Wasser des gefrorenen Sees. Bild: blue News/ Lea Oetiker Ein Rentiergehege auf der Palosaari-Rentierfarm. Hier kann man Rentierschlitten fahren. Bild: blue News/ Lea Oetiker Auf der Farm hat man die Möglichkeit, in diesem kleinen Wagen zu übernachten. Bild: blue News/ Lea Oetiker So sieht der Wagen von Innen aus. Bild: blue News/ Lea Oetiker Wenn du Glück hast, ist Ruka-Kuusamo auch der perfekt Ort, um die Nordlichter zu sehen. Bild: blue News/ Lea Oetiker

Die finnische Ortschaft Ruka-Kuusamo ist pure Postkartenidylle. Doch hinter der verschneiten Landschaft steckt weit mehr als nur Schönheit. blue News war vor Ort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer Winterferien bucht, sucht vermutlich Entspannung und Abenteuer.

In Ruka-Kuusamo, im finnischen Norden, ist beides möglich: Vom River Floating im eiskalten Wasser bis hin zur entspannenden Sauna am Abend.

blue News war vort Ort und hat sie alle getestet. Mehr anzeigen

Kilometerlange Strassen ziehen sich durch die endlose Winterlandschaft von Ruka-Kuusamo. Vorbei an zugefrorenen Seen und Wäldern, deren Äste sich unter der Last des Schnees biegen. Als hätte jemand zu viel Puderzucker über die Landschaft gestreut.

Nur rund 30 Kilometer trennen diesen Ort von der russischen Grenze. Eine Woche zuvor herrschten hier minus dreissig Grad, jetzt zeigt das Thermometer minus fünf.

Doch hinter der Winteridylle steckt mehr als nur Postkartenromantik. Wer nach Ruka-Kuusamo reist, sucht nicht nur Ruhe und Natur, sondern auch das Abenteuer – und genau das hat blue News hier gefunden und getestet:

Dick eingepackt, den Fluss herunterfliessen

In der Schweiz ist es im Sommer eine Tradition: das Limmatschwimmen oder Aareschwimmen. Nach Feierabend packen wir unsere Sachen in den Wetbag, streifen die Badehose über und lassen uns gemächlich flussabwärts nach Hause treiben.

In Finnland geht das auch, nur eben im Winter. Klingt verrückt, ist aber ganz entspannend. Statt in Badebekleidung liegt man dort dick eingepackt auf dem Rücken und gleitet durch eiskaltes Wasser. Etwa 500 Meter ist der Fluss an dieser Stelle eisfrei, die Temperatur liegt bei rund zwei Grad, damit ist das Wasser sogar wärmer als die Luft.

Dick eingepackt lässt man sich flussabwärts fliessen. blue News/ Lea Oetiker

Frieren muss trotzdem niemand: Über die eigene Thermowäsche kommen gleich mehrere Schichten. Zuerst ein dicker Skianzug, darüber ein wasserdichter Überanzug mit eingenähten Gummistiefeln, dazu Helm, Handschuhe, Mütze und Schwimmweste. Bewegen kann man sich kaum noch, aber das ist auch gar nicht nötig.

Man watet bis zur Flussmitte, lässt los – und treibt. Wer Glück hat, entdeckt unterwegs Tiere, wer nicht, schaut einfach der stillen Natur beim Vorüberziehen zu. Kalt ist es erstaunlicherweise nicht, eher wohlig warm. Und das Gefühl? Unvergesslich.

Ein Mittagessen der etwas anderen Art

Finnland ist ein Land voller Traditionen. Das zeigt sich vor allem beim Essen. Fleisch, Fisch und Kartoffeln dominieren die Teller. Gekocht wird über dem Feuer, gewürzt hauptsächlich mit Salz und Pfeffer. Dahinter steckt Geschichte: Andere Gewürze waren einst unbezahlbar.

Tomasz und Tessa sind ein finnisch-polnisches Paar. Tomasz stammt aus Polen, ist gelernter Koch, und irgendwann hatte er genug vom hektischen Gastronomiealltag. Zu viel Stress, zu wenig Herz. Also zog er vor rund sechs Jahren nach Finnland, wo er Tessa begegnete. Gemeinsam gründeten sie ein kleines Unternehmen – «Wild Out» – das Wildnistouren anbietet.

Gekocht wird mit mehreren Pfannen über dem Feuer. blue News/ Lea Oetiker

Vor einem Jahr entdeckte Tomasz seine Leidenschaft fürs Kochen neu. Gemeinsam beschlossen die beiden, diese Leidenschaft zu teilen und ihre Gerichte auch anderen zugänglich zu machen. Seither laden sie zu Mittag- oder Abendessen am offenen Feuer ein, wo finnische und polnische Spezialitäten aufeinandertreffen.

Vier Gänge werden in einer kleinen Holzhütte gekocht. Diese Hütten nennt man «Kotta». Sie sind sechseckig oder achteckig und wurden ursprünglich von den indigenen Sámi als Behausung genutzt. Heute werden sie nachgebaut und als Grillhütten gebraucht. Über dem Feuer befindet sich ein Abzug, dieser bringt den Rauch nach Aussen.

Eine sogenannte «Kotta». In dieser kleinen Hütte wird gekocht und gegessen. blue News/ Lea Oetiker

Serviert wird unter anderem traditionelles finnisches Brot mit einer schwarzen Knoblauchbutter, Tofu-Plätzchen mit Gemüse und einer leckeren Sauce und zum Schluss ein süsses Gebäck als Dessert. Natürlich wirst du nicht nur bekocht, ab und zu kannst du auch selbst mitanpacken.

Die Lebensmittel werden selbst gepflückt, gemacht oder sonst von lokalen Händlern gekauft. Die beiden können dir alle Fragen zu den Zutaten und den Kräutern beantworten. Zum Essen werden hausgemachte Getränke wie Kombucha – ein fermentiertes, leicht prickelndes Teegetränk – serviert.

Auch das Dessert wurde über dem offenen Feuer gebacken. Der Teig schmeckt intensiv süss, in seiner Mitte befindet sich ein Loch, das mit Butter und Zucker gefüllt wird. Zum Schluss kommt eine Schicht Buttercreme darüber. blue News/ Lea Oetiker

Und wenn du Glück hast, sitzt du mit vier weiteren Finn*innen um das Feuer, welche dir Geschichten und Mythen über das Land erzählen werden.

Yoga mit Rentieren

Rentiere haben eine beruhigende Wirkung auf Menschen. Das sagen zumindest Finn*innen, die mit Rentieren arbeiten. Warum also diese natürliche Gelassenheit nicht mit Yoga verbinden – einem Sport, der wie geschaffen ist, um Stress abzubauen? Auf der Rentierfarm Kujala in Ruka-Kuusamo wird genau das möglich: Hier können Besucherinnen und Besucher «Rentier-Yoga» ausprobieren. Ja, richtig gelesen.

Das Yoga dauert rund eine Stunde lang und findet im Gehege statt. blue News/ Lea Oetiker

Mitten im Rentiergehege bilden die Teilnehmenden einen Kreis. Statt auf Yogamatten werden die Übungen auf dem Rentierfell im Schnee gemacht. Die Felle zählen, nach jenen der Eisbären, zu den wärmsten der Welt. Die Einheit dauert rund eine Stunde und ist auch für Anfänger geeignet. Durch die dicke Winterkleidung können einige Bewegungen allerdings etwas ungewohnt sein.

In der Stunde wird nicht nur Sport gemacht, sondern man lernt auch viel über Rentiere und ihr Leben im Norden. Denn jedes dieser Tiere gehört in Finnland einem Halter oder einer Halterin. Während sie im Sommer frei durch die weiten Wälder und Tundralandschaften ziehen, kehren sie im Winter zu ihren Besitzer*innen zurück, um dort zu überwintern.

Ein besonders authentischer Einblick in die Welt der Rentiere bietet die Palosaari Rentierfarm. Ein Familienbetrieb, der seit 1929 besteht. Mika und Sato, die heutigen Gastgeber, kennen ihre Tiere in- und auswendig und erzählen mit Leidenschaft die Geschichte ihrer Familie und ihrer Arbeit.

Die Fütterung der weiblichen Rentiere am frühen Morgen auf der Palosaari Farm. blue News/ Lea Oetiker

Rentier-Yoga gibt es hier zwar nicht, dafür aber Schlittenfahrten durch verschneite Landschaften, Übernachtungen in gemütlichen Holzwagen und die Möglichkeit, am frühen Morgen bei der Fütterung dabei zu sein. Ein Erlebnis, das etwas Märchenhaftes hat, fast wie in einem Disney-Film.

Schlittenfahrt an die russische Grenze

Ruka-Kuusamo liegt nur wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Wer diese Nähe noch intensiver spüren möchte, kann in Unterkünften übernachten, die unmittelbar am Grenzgebiet liegen. Etwa im Hotel Isokenkäisten Klubi, das von den Schwestern Katja und Sirpa geführt wird.

Das Hotel Isokenkäisten Klubi liegt nahe der russischen Grenze. Es wird zudem von zwei Schwestern geführt, die es von ihrem Vater übernommen haben. blue News/ Lea Oetiker

Das Haus hat eine besondere Geschichte: Es wurde einst von ihrem Vater errichtet, mit dem Holz des alten Hauses ihrer Tante. Vor über zwanzig Jahren übernahmen Katja und Sirpa den Familienbetrieb und führen ihn seither mit viel Herzblut weiter. Persönlicher und familiärer kann ein Aufenthalt kaum sein. Zudem ist man umgeben von atemberaubender Natur.

Die beiden erzählen gern von ihrer Kindheit in dieser abgeschiedenen Region, von alten Bräuchen, Festen und der traditionellen Küche des Landes.

Mit diesem Schlitten geht es auf den Kuntivaara Berg. blue News/ Lea Oetiker

Das Hotel bietet eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten – doch besonders eindrucksvoll ist die Schlittenfahrt auf den rund 460 Meter hohen Kuntivaara Berg. Die Route führt durch tief verschneite Wälder und über zugefrorene Seen. Die Bäume tragen schwere Schneelasten, Sträucher und Moose verschwinden unter der weissen Decke.

Der Blick auf die russische Grenze vom Kuntivaara Berg. blue News/ Lea Oetiker

Rund 30 Minuten dauert die Fahrt vom Hotel bis zum Gipfel. Oben reicht der Blick weit ins russische Grenzland, das nur etwa zwei Kilometer entfernt liegt. Wer in der klaren Höhenluft fröstelt, kann sich am Feuer wärmen, das dort entzündet wird, dazu gibt es heissen Beerensaft, wie es Tradition ist.

Besuch in der Rauch- und Eissauna

Eine Sauna klingt vielleicht nicht besonders aufregend, in Finnland ist sie allerdings weit mehr als nur ein Ort zum Schwitzen. blue News hat drei Varianten ausprobiert: die klassische Sauna, die urige Rauchsauna und sogar eine Eissauna.

Die älteste Form ist die Rauchsauna. Hier wird über Stunden ein Ofen ohne Schornstein befeuert, bis die Steine glühen. Erst bevor der Saunagang beginnt, lässt man den Rauch abziehen, zurück bleibt wohliger Duft und eine sanfte, dichte Wärme.

Die traditionelle Rauchsauna. blue News/ Lea Oetiker

In Finnland schreibt niemand vor, wie lange ein Saunagang dauert: Man bleibt, solange es sich gut anfühlt. Danach geht’s – ganz traditionell – in den Schnee oder ins eiskalte Wasser eines Sees.

Die wohl aussergewöhnlichste Variante ist die Eissauna: Man sitzt tatsächlich in einem Raum aus Eis, geheizt von einem kleinen Ofen. Die Temperatur liegt bei nur rund 50 Grad, dafür beträgt die Luftfeuchtigkeit fast 80 Prozent.

In der Eissauna wird es nur rund 50 Grad warm. blue News/ Lea Oetiker

Die Sauna gehört zu Finnland wie der Schnee zum Winter. Ihre Geschichte reicht weit zurück: Schon vor über 2000 Jahren nutzten die Menschen einfache Erdsaunen zur Körperreinigung, Heilung und als spirituellen Ort. Später entstanden dann die Rauchsaunen.

Die Sauna war lange Zeit der sauberste Raum des Hauses. Hier wurde geboren, Kranke gepflegt und sogar Verstorbene gewaschen. Mit der Modernisierung verbreiteten sich ab dem 20. Jahrhundert Holz- und Elektrosaunen, doch die soziale und kulturelle Bedeutung blieb erhalten: Bis heute gilt die Sauna in Finnland als Ort der Ruhe, Gleichheit und Gemeinschaft.

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer von Edelweiss und Ruka-Kuusamo organisierten Pressereise.

Weitere Informationen in Kürze Anreise: Edelweiss Air bietet Flüge ab Zürich an, jeweils donnerstags oder freitags vom Dezember bis März. Darüber hinaus gibt es das ganze Jahr über tägliche Verbindungen mit Finnair ab Helsinki.

Unterkunft: In Ruka-Kuusamo selbst oder in der Umgebung gibt es zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten. Von Hotelzimmer bis zu kleinen Chalets oder Glaskuppeln zum übernachten. Empfehlungen: Isokenkäisten Klubi, In Ruka-Kuusamo selbst oder in der Umgebung gibt es zahlreiche Unterkunftsmöglichkeiten. Von Hotelzimmer bis zu kleinen Chalets oder Glaskuppeln zum übernachten. Empfehlungen: Artic Lumo Resort Palosaaren Farm und Hotel Ruka Valley

Herumkommen : Ruka-Kuusamo lässt sich per Mietauto oder Taxi entdecken. Letzteres kann jedoch schnell sehr teuer werden. Die Strassen können im Winter etwas anspruchsvoller sein.

Weitere Informationen: Findest du unter Findest du unter Ruka-Kuusamo Mehr anzeigen