Das Dorf «Village at Lyons» kann für rund 20 Millionen Franken gekauft werden. Sothebys

Ein komplettes Dorf kaufen – was nach Märchen klingt, ist in Irland Realität. Für rund 20 Millionen Franken steht das «Village at Lyons» zum Verkauf. Die Anlage verbindet historische Gebäude mit Luxus – und hat eine bewegte Geschichte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Irland steht mit dem «Village at Lyons» ein komplettes Dorf für rund 20 Millionen Franken zum Verkauf.

Das Ensemble umfasst historische Gebäude wie Steinhäuser, eine Kirche, einen Pub und eine Wassermühle.

Das Dorf wurde in den 1990er-Jahren vom Ryanair-Gründer restauriert und wird heute als Luxus-Anwesen genutzt. Mehr anzeigen

In der irischen Grafschaft Kildare steht derzeit ein aussergewöhnliches Immobilienprojekt auf dem Markt. So wird mit dem «Village at Lyons» gleich ein ganzes Dorf verkauft – inklusive Steinhäusern, Kirche, Pub und sogar einer historischen Wassermühle.

Die Anlage liegt eingebettet in sanfte Hügel direkt an einem Kanal, nur eine kurze Fahrt von Dublin entfernt. Trotz der ruhigen Lage ist die Anbindung an die Hauptstadt gut.

Das Dorf ist kein gewöhnliches Immobilienobjekt. Vielmehr handelt es sich um ein restauriertes Ensemble mit jahrhundertealter Bausubstanz. Laut Verkaufsunterlagen wird es als «lebendiges Stück irischen Kulturerbes» beschrieben.

Neben den Gebäuden gehört auch Infrastruktur wie eine Schleuse am Kanal zum Angebot. Die Mischung aus historischer Architektur und modernem Komfort macht das Dorf zu einer seltenen Gelegenheit auf dem Immobilienmarkt.

Vom Verfall zum Prestigeprojekt

Die Geschichte des Ortes reicht weit zurück. Bereits im frühen Mittelalter war die Gegend ein bedeutendes Zentrum. Später entwickelte sich das Dorf rund um die Wassermühle, ehe es im 20. Jahrhundert zunehmend verfiel.

Das Dorf «Village at Lyons» kann für rund 20 Millionen Franken gekauft werden. Sothebys

Erst in den 1990er-Jahren wurde das «Village at Lyons» wiederbelebt. Verantwortlich dafür war der Ryanair-Gründer Tony Ryan, der das Areal aufwendig restaurieren liess und grossen Wert auf den Erhalt des historischen Charakters legte.

Heute ein Luxus-Anwesen

Seit 2016 gehört das Dorf dem Investor Barry O’Callaghan. Er betreibt vor Ort unter anderem das Luxushotel «Cliff at Lyons». Nun soll das gesamte Ensemble einen neuen Besitzer finden.

Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig: vom exklusiven Resort über einen privaten Rückzugsort bis hin zu einer Wellnessanlage. Entsprechend richtet sich das Angebot vor allem an wohlhabende Käufer oder Investoren.

Komplette Dörfer auf dem freien Markt sind eine Ausnahme. Genau das macht das Angebot so besonders. Branchenbeobachter sprechen von einer der ungewöhnlichsten Immobilien, die derzeit in Europa erhältlich sind.